PNJ xoay vốn giữa áp lực thanh khoản, con gái chủ tịch hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu

Hai con gái của Chủ tịch PNJ Cao Thị Ngọc Dung đăng ký bán tổng cộng 25 triệu cổ phiếu, tạo nguồn vốn để bà Dung cho công ty vay bổ sung vốn lưu động. Trong đó, bà Trần Phương Ngọc Thảo vừa hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT PNJ vừa bán xong 7 triệu cổ phiếu, ước thu về 259 tỷ đồng. Ảnh: PNJ.

Phó Chủ tịch PNJ bán xong 7 triệu cổ phiếu, thu về 259 tỷ đồng

Theo công bố từ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (Mã: PNJ), bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT đồng thời là con gái của Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung vừa hoàn tất bán 7 triệu cổ phiếu PNJ như đã đăng ký. Toàn bộ giao dịch được thực hiện ngay trong hôm nay – 11/9.

Dữ liệu giao dịch phiên 11/9 cho thấy, 7 triệu cổ phiếu PNJ được thực hiện giao dịch thỏa thuận với giá 37.000 đồng/cp. Như vậy, ước tính bà Thảo đã thu về 259 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn trên.

Sau giao dịch này, số lượng cổ phiếu bà Thảo nắm giữ tại PNJ giảm từ hơn 18 triệu đơn vị (3,52% vốn) xuống còn hơn 11 triệu đơn vị (2,15% vốn điều lệ).

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ trong phiên 11/9. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó theo công bố từ PNJ, hai con gái bà Cao Thị Ngọc Dung là Trần Phương Ngọc Thảo và bà Trần Phương Ngọc Hà dự kiến bán lần lượt 7 triệu cổ phiếu và 18 triệu cổ phiếu PNJ. Nếu thành công, tỷ lệ của bà Thảo giảm về 2,15% vốn, còn bà Hà sẽ giảm về 0,08% vốn của công ty vàng bạc.

Mục đích của 2 giao dịch trên nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT cho PNJ vay, bổ sung vốn lưu động.

PNJ đang 'khát vốn' đến thế nào?

Theo kế hoạch được HĐQT PNJ thông qua ngày 4/9, công ty sẽ chủ trương thực hiện giao dịch vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động và tăng cường nguồn lực tài chính cho công ty.

Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận tại báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Khoản vay được thực hiện thành nhiều đợt tùy theo nhu cầu sử dụng vốn và quyết định của tổng giám đốc tại từng thời điểm, với tổng giá trị giải ngân không vượt quá hạn mức được phê duyệt.

Khoản vay bằng đồng Việt Nam, không có tài sản bảo đảm và có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

Lãi suất vay được giao Tổng giám đốc quyết định tại từng thời điểm trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2026, tiền và tiền gửi của PNJ đạt gần 3.903 tỷ đồng tại ngày 30/6, tăng 57% so với đầu năm nhưng giảm 11% so với cuối quý I. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn hưởng lãi suất danh nghĩa từ 7% đến 8,8%/năm.

Thuyết minh báo cáo thông tin sau khi kết thúc kỳ kế toán, trong tháng 7, PNJ đã tất toán trước hạn 3.100 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn để đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Khoản tiền này tương đương khoảng 94% số dư tiền gửi có kỳ hạn tại ngày 30/6, tức PNJ còn đâu đó khoảng 800 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo điều khoản hợp đồng, đối với các khoản tiền gửi được tất toán trước hạn, PNJ không được hưởng phần lãi đã tích lũy theo mức lãi suất có kỳ hạn. Vì vậy, doanh nghiệp không ghi nhận khoản thu nhập lãi dồn tích liên quan trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ.

Hành động phải tất toán trước hạn khoản tiền gửi ngân hàng để đáp ứng nhu cầu thanh khoản diễn ra trong bối cảnh đầu tháng 7/2026, PNJ đối diện với thông tin Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (P-Lab) - thành viên PNJ có liên quan đến đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Mặc dù đến ngày 21/8 Cơ quan chức năng đã xác định PNJ không liên quan đến chuyên án 28.000 viên kim cương song trước đó xuyên suốt những ngày tháng 7, PNJ đối diện với làn sóng bán tháo các sản phẩm trang sức, kim cương. Điều này đã khiến công ty gặp tình trạng mất thanh khoản cục bộ. Tình trạng này sau đó đã được cải thiện nhờ vào chính sách thu đổi của PNJ công bố vào ngày 21/7.

Theo công bố của PNJ, trong tháng 7, công ty đã phải chi tổng cộng hơn 7.000 tỷ đồng thu mua lại kim cương, vàng, riêng 20 ngày đầu tháng đã phải chi hơn 5.900 tỷ để mua lại tất cả sản phẩm kim cương do nhu cầu bán tăng đột biến. Điều này ít nhiều đã tác động lên dòng tiền của công ty.

Khoản tiền cần chi 7.000 tỷ đồng này để thu mua lại sản phẩm đang lớn hơn gấp đôi số tiền 3.100 tỷ mà công ty đã rút ngân hàng trước hạn. Do vậy, vẫn còn cần một khoản lớn cần phải bù đắp, cho thấy áp lực thanh khoản mà PNJ đang đối mặt.

Vì vậy việc HĐQT thông qua chủ trương vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung cũng là điều dễ hiểu.