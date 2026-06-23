Liên minh Five Eyes cảnh báo AI có thể sớm trao cho tin tặc năng lực tấn công chưa từng có

Các cơ quan an ninh mạng thuộc liên minh Five Eyes cảnh báo AI tiên tiến có thể sớm tăng mạnh năng lực tấn công mạng, giúp tin tặc nhắm vào chính phủ, doanh nghiệp và hạ tầng trọng yếu với tốc độ chưa từng có.

Các cơ quan an ninh mạng thuộc liên minh tình báo Five Eyes đã đưa ra cảnh báo hiếm hoi rằng những mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất hiện nay có thể sớm làm thay đổi hoàn toàn năng lực tấn công mạng, trao cho tin tặc khả năng gây tê liệt chính phủ, doanh nghiệp và các hệ thống hạ tầng trọng yếu.

Trong tuyên bố chung công bố hôm đầu tuần, lãnh đạo các cơ quan an ninh mạng của Australia, Mỹ, Anh, Canada và New Zealand nhận định tốc độ phát triển của các mô hình AI tiền tuyến đang vượt xa dự báo trước đây.

Theo các cơ quan này, những hệ thống AI thế hệ mới được kỳ vọng sẽ sớm vượt qua các tiêu chuẩn hiện tại của ngành công nghệ, tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng đối với cả năng lực phòng thủ lẫn tấn công trong không gian mạng.

“Khoảng thời gian không còn được tính bằng năm mà chỉ còn tính bằng tháng”, tuyên bố nhấn mạnh.

Các cơ quan Five Eyes cho rằng rủi ro an ninh mạng hiện không còn đơn thuần là một vấn đề kỹ thuật. Trong bối cảnh AI ngày càng mạnh hơn, đây đã trở thành một rủi ro kinh doanh cốt lõi và là trách nhiệm trực tiếp của đội ngũ lãnh đạo các tổ chức.

Theo đánh giá của liên minh tình báo này, AI sẽ giúp tăng cường khả năng phòng thủ mạng trong dài hạn, nhưng đồng thời cũng đang làm giảm đáng kể rào cản đối với các đối tượng tấn công.

Những công cụ AI mới có thể giúp tăng tốc độ và mức độ phức tạp của các chiến dịch tấn công mạng, trong khi rút ngắn khoảng thời gian từ lúc phát hiện lỗ hổng cho đến khi lỗ hổng đó bị khai thác ngoài thực tế.

Nói cách khác, các tổ chức sẽ có ít thời gian hơn để phát hiện, vá lỗi và ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi thiệt hại xảy ra.

Trước nguy cơ đó, Five Eyes kêu gọi các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước nhanh chóng củng cố hệ thống phòng thủ số, đẩy nhanh việc cập nhật phần mềm lỗi thời, siết chặt quyền truy cập vào các hệ thống nhạy cảm và xây dựng các kế hoạch ứng phó trước khi xảy ra các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

Mặc dù tuyên bố không nhắc đích danh bất kỳ mô hình AI hay công ty nào, cuộc tranh luận gần đây về an toàn AI đang tập trung đáng kể vào công ty phát triển AI của Mỹ là Anthropic, đơn vị đã đối mặt với nhiều cuộc thảo luận liên quan đến những hệ thống AI tiên tiến nhất của mình.

Đầu năm nay, Anthropic cho biết một trong những mô hình chủ lực mang tên Mythos sở hữu năng lực quá mạnh để có thể phát hành rộng rãi cho công chúng. Công ty chỉ cho phép một nhóm nhỏ các tổ chức được đánh giá là đáng tin cậy tiếp cận hệ thống này.

Sau đó, Anthropic giới thiệu Fable 5, một phiên bản bị giới hạn nhiều tính năng hơn. Tuy nhiên, cả hai mô hình cuối cùng đều bị ngừng cung cấp sau khi chính phủ Mỹ yêu cầu cấm người nước ngoài sử dụng chúng với lý do liên quan đến an ninh quốc gia.

Những diễn biến này phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn trong giới nghiên cứu, ngành công nghệ và các cơ quan an ninh rằng năng lực AI đang tiến bộ nhanh hơn đáng kể so với khả năng thích ứng của chính phủ và các thể chế quản lý.

Nhiều chuyên gia cảnh báo các hệ thống AI được thiết kế nhằm nâng cao năng suất lao động hoặc tăng cường năng lực phòng thủ mạng hoàn toàn có thể bị lợi dụng cho mục đích ngược lại.

Các công cụ này có khả năng tự động hóa nhiều khâu trong quá trình tấn công mạng, giúp những nhóm nhỏ hoặc thậm chí các cá nhân có nguồn lực hạn chế thực hiện các chiến dịch trước đây vốn chỉ nằm trong khả năng của những tổ chức lớn hoặc các nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn.

Theo Five Eyes, chính sự kết hợp giữa tốc độ phát triển AI và khả năng mở rộng quy mô tấn công đang tạo ra một trong những thách thức an ninh mạng lớn nhất trong nhiều năm qua, buộc các chính phủ và doanh nghiệp phải thay đổi cách tiếp cận trước khi công nghệ này bước sang một giai đoạn mới.

Theo RT