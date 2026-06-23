HLV Iran: Đội tuyển phải ngồi xe buýt 40 giờ liên tục, thủ môn chỉ có thể nằm dưới sàn xe

Iran đối mặt nhiều khó khăn từ hành trình 40 giờ bằng xe buýt đến khó khăn tổ chức, nhưng vẫn giữ vững phong độ và tự quyết số phận tại World Cup 2026.

Trận hòa 0-0 trước tuyển Bỉ giúp Iran chỉ còn cách cột mốc lịch sử – lần đầu tiên giành vé vào vòng knock-out World Cup – đúng một bước chân. Trong bối cảnh liên tục đối mặt với khó khăn ngoài sân cỏ và phải trải qua những hành trình đầy gian nan, tuyển Iran càng thể hiện tinh thần kiên cường đáng nể.

Đội tuyển đã vượt qua muôn vàn khó khăn

Sau trận đấu, HLV Amir Ghalenoei chia sẻ: "Chúng tôi đến World Cup trong hoàn cảnh khó khăn nhất có thể. Tôi hy vọng cả thế giới hiểu được điều đó. Những gì các cầu thủ đã cống hiến và hy sinh xứng đáng được ghi nhớ".

Theo nhà cầm quân Iran, sáu tháng qua, cả đội tuyển gần như sống trong bầu không khí chiến tranh. "Giải vô địch quốc gia bị bỏ dở vì xung đột. Nhiều đội tuyển từng lên kế hoạch đá giao hữu với chúng tôi đều hủy bỏ. Có một đợt FIFA Days, cả đội phải ngồi xe buýt suốt 40 giờ liên tục để sang một quốc gia khác thi đấu quốc tế, ông nói.

Chuyến đi mà ông Ghalenoei nhắc đến diễn ra hồi tháng 3 năm nay. Khi chiến sự tại Iran leo thang, toàn đội phải xuất phát từ Tehran, ngồi xe buýt vượt biên suốt 40 giờ để tới Thổ Nhĩ Kỳ. Trong hành trình dài đó, thủ môn Alireza Beiranvand, người chơi xuất sắc trong trận gặp Bỉ, thậm chí chỉ có thể nằm trên sàn ở lối đi của xe để nghỉ ngơi.

Không chỉ vậy, đội tuyển Iran còn đối mặt với hàng loạt rắc rối liên quan đến việc nhập cảnh và công tác tổ chức tại Mỹ. "Chúng tôi đã chọn một trung tâm tập luyện nhưng sau đó được thông báo không thể sử dụng. Chúng tôi tìm địa điểm thứ hai, rồi chỉ vài ngày trước World Cup lại tiếp tục bị từ chối. Cuối cùng, cả đội bị yêu cầu chuyển đến Tijuana. Đây đều là những việc nằm ngoài khả năng quyết định của chúng tôi", HLV Iran cho biết.

Trước trận gặp Bỉ, Iran tiếp tục trải qua một hành trình đầy trắc trở khi chỉ đến Los Angeles trước giờ bóng lăn khoảng 15 tiếng. Dù vậy, họ vẫn giành được một điểm quý giá trước đối thủ mạnh hơn. Thủ môn Beiranvand có ngày thi đấu xuất thần với hàng loạt pha cứu thua.

HLV Amir Ghalenoei chỉ đạo các cầu thủ trong trận đấu với Bỉ. Ảnh: Ifeng.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả các cầu thủ, đặc biệt là Beiranvand. Nhưng thực tế, bất kỳ ai có thể đứng trên sân đấu World Cup trong hoàn cảnh như thế này đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng và ngợi khen", ông Ghalenoei nói.

Iran từng sáu lần tham dự World Cup nhưng chưa một lần vượt qua vòng bảng. Tại World Cup 2022 ở Qatar, họ chỉ cần thắng Mỹ ở lượt cuối là có vé đi tiếp nhưng thất bại. Còn tại World Cup 2018 ở Nga, trận hòa với Bồ Đào Nha cũng không đủ giúp họ viết nên lịch sử.

Tuyển Iran đang nắm quyền tự quyết việc đi tiếp

Tiền vệ Alireza Jahanbakhsh khẳng định toàn đội hiểu rõ ý nghĩa của cơ hội hiện tại. "Chúng tôi biết việc tạo nên lịch sử quan trọng đến mức nào. Số phận đang nằm trong tay chính mình. Trước hết, chúng tôi chiến đấu vì người dân Iran, sau đó là vì bản thân. Chúng tôi đã thể hiện tinh thần tập thể tuyệt vời và chứng minh rằng mình vô cùng đoàn kết".

Theo Jahanbakhsh, chính những nghịch cảnh liên tiếp đã khiến các cầu thủ gắn kết hơn bao giờ hết. "Chúng tôi không đòi hỏi điều gì quá đáng, chỉ mong được đối xử công bằng như 47 đội tuyển còn lại. Những bất công mà chúng tôi trải qua lại càng khiến cả đội đoàn kết hơn. Đó là phẩm chất mà mọi người đã thấy trên sân".

HLV Ghalenoei cũng ghi nhận nỗ lực của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, cho rằng FIFA đã cố gắng hết sức để giảm bớt các hạn chế đối với tuyển Iran. "Tôi biết FIFA đã làm mọi cách để phối hợp và hỗ trợ chúng tôi, vì điều đó tôi rất biết ơn. Chỉ tiếc rằng những nỗ lực ấy cuối cùng vẫn không mang lại kết quả như mong muốn".

Trước những khó khăn, các cầu thủ càng đoàn kết, gắn bó. Ảnh: Ifeng.

Sau hai lượt trận bất bại, thành tích của Iran phần nào bù đắp cho những khó khăn mà đội tuyển phải đối mặt bên ngoài sân cỏ: địa điểm tập luyện nhiều lần bị thay đổi, hơn chục thành viên trong đoàn bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, phạm vi hoạt động tại Mỹ bị hạn chế nghiêm ngặt, và cả hai lần quốc ca Iran vang lên trên sân đều bị khán giả la ó.

"Đây thực sự là một thành tựu vĩ đại. Hành trình này sẽ được viết vào lịch sử bóng đá. Người đời sau sẽ nhớ đến những chàng trai này, nhớ đến sự cống hiến, hy sinh và những gì họ đã làm được trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, ông Ghalenoei nhấn mạnh.

Cục diện hiện tại của bảng G: Ai Cập 4 điểm (+2), Iran 2 điểm (0), Bỉ 2 điểm (0), New Zealand 1 điểm (-2). Iran và Bỉ cùng có 2 điểm, nhưng Iran tạm xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn hơn (2 bàn so với 1 bàn của Bỉ).

Ở lượt cuối, Iran gặp Ai Cập, Bỉ gặp New Zealand. Đây là một bảng đấu cực kỳ mở: Nếu Iran thắng Ai Cập: gần như chắc chắn giành vé đi tiếp, thậm chí có thể đứng đầu bảng tùy kết quả trận còn lại. Nếu Iran hòa Ai Cập: sẽ có 3 điểm và phải chờ kết quả trận Bỉ – New Zealand, đồng thời tính thêm hiệu số và các chỉ số phụ.

Nếu Iran thua Ai Cập: nguy cơ bị loại rất lớn, dù vẫn còn hy vọng cạnh tranh suất dành cho một số đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Điều đáng chú ý là dù phải di chuyển liên tục giữa Mexico và Mỹ, bị hạn chế về nơi đóng quân và gặp nhiều khó khăn ngoài sân cỏ, Iran vẫn bất bại sau hai lượt trận và đang nắm quyền tự quyết nhất định trước cuộc đối đầu với Ai Cập.

Theo Ifengsport