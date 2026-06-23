Đà Nẵng xây dựng Sàn dữ liệu thành phố, kết nối Sàn dữ liệu quốc gia

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án thí điểm Sàn dữ liệu thành phố Đà Nẵng nhằm hình thành môi trường chia sẻ, khai thác, cung cấp và giao dịch dữ liệu an toàn, minh bạch, hiệu quả; thúc đẩy phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và khai thác giá trị dữ liệu của thành phố.

Bên cạnh đó, thông qua quá trình thí điểm, đánh giá bước đầu về tính khả thi, hiệu quả vận hành, nhu cầu tham gia của các bên liên quan và các cơ chế quản lý, khai thác dữ liệu, làm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện mô hình sàn dữ liệu cấp địa phương, từng bước kết nối, tham gia Sàn dữ liệu quốc gia và xem xét mở rộng trong giai đoạn tiếp theo.

Theo quyết định, trong giai đoạn từ 2026-2028, Đà Nẵng sẽ thí điểm xây dựng và vận hành nền tảng Sàn dữ liệu thành phố Đà Nẵng, hỗ trợ quản lý, chia sẻ, cung cấp, khai thác và thử nghiệm các cơ chế giao dịch dữ liệu theo quy định của pháp luật; xây dựng quy trình tiếp nhận, thẩm định, phân loại, xác nhận điều kiện công bố, định giá, giao dịch và khai thác dữ liệu theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tổ chức lựa chọn công khai các tổ chức, doanh nghiệp tham gia thí điểm với vai trò cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu, vận hành kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ theo tiêu chí, điều kiện do cơ quan có thẩm quyền ban hành và phù hợp quy định pháp luật; kết nối, tích hợp với các nền tảng số, cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin liên quan; hình thành danh mục dữ liệu tham gia chia sẻ, khai thác và thí điểm giao dịch trên sàn.

Ngoài ra, Đề án còn triển khai các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến, kết nối cung - cầu dữ liệu; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia chia sẻ, khai thác và giao dịch dữ liệu theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ chế giám sát, kiểm toán, quản lý truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và tuân thủ pháp luật trong toàn bộ quá trình vận hành.

Cũng theo UBND TP, việc thí điểm Đề án phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, đầu tư công, ngân sách nhà nước, đấu thầu, quản lý tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan; không làm phát sinh cơ chế đặc thù ngoài quy định hiện hành khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Để thực hiện, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ TP là cơ quan đầu mối chủ trì tổ chức triển khai Đề án; giao Công an thành phố hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung liên quan đến bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân, phối hợp góp ý, hướng dẫn hoặc tham gia thẩm định các nội dung liên quan đến dữ liệu, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc chức năng quản lý nhà nước theo quy định; giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án theo quy định; hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí và các nguồn lực hợp pháp khác.