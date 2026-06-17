Cổ phiếu SpaceX tăng phi mã đẩy vốn hóa tập đoàn vượt qua Amazon chỉ sau vài ngày lên sàn

Giá cổ phiếu của tập đoàn hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo SpaceX vừa ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ hơn 14%, chính thức đưa giá trị vốn hóa của doanh nghiệp này vượt qua gã khổng lồ bán lẻ Amazon và áp sát tập đoàn Microsoft. Chuỗi tăng điểm liên tục ngay sau khi tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng đã đưa công ty của tỷ phú Elon Musk lọt vào danh sách 5 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.

Cụ thể, thị giá cổ phiếu của hãng đã chạm mốc 220 USD, tăng hơn 60% so với mức giá chào sàn ban đầu và nâng tổng giá trị thị trường của doanh nghiệp lên ngưỡng 2.850 tỷ USD. Đây cũng chính là động lực lớn nhất thúc đẩy sự tăng trưởng của chỉ số chứng khoán công nghệ Nasdaq trong phiên giao dịch vừa qua.

Sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư còn được tiếp thêm sức mạnh khi các sản phẩm quyền chọn cổ phiếu của doanh nghiệp này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, mở ra những kênh đầu cơ mới cho dòng tiền định chế. Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định việc tích hợp các hợp đồng phái sinh trong bối cảnh thanh khoản thị trường còn tương đối thấp có thể buộc các đơn vị môi giới phải liên tục gom mua cổ phiếu để cân bằng trạng thái, từ đó vô tình đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn.

Thêm vào đó, việc các tổ chức quản lý chỉ số chứng khoán lớn trên thế giới chuẩn bị đưa mã cổ phiếu này vào danh mục phân bổ bắt buộc vào cuối tháng sáu sẽ tạo ra một làn sóng dòng vốn thụ động khổng lồ từ các quỹ đầu tư mô phỏng, mang lại nguồn cầu vô cùng mạnh mẽ cho cổ phiếu trong ngắn hạn.

Mặc dù có sự tăng trưởng thần tốc về mặt định giá, nhiều chuyên gia quản lý quỹ và phân tích thị trường tại các ngân hàng đầu tư lớn của Thụy Sĩ vẫn đưa ra những lời cảnh báo về rủi ro biến động mạnh. Nhiều ý kiến cho rằng mức vốn hóa hiện tại của doanh nghiệp là quá ảo và mang tính chất đầu cơ thuần túy, nhất là khi đặt trong bối cảnh tình hình tài chính thực tế của doanh nghiệp vẫn đang ghi nhận mức lỗ ròng gần 5 tỷ USD sau thương vụ sáp nhập với công ty trí tuệ nhân tạo xAI.

Dù vậy, sức nóng của mã cổ phiếu này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi khối lượng giao dịch trong phiên đã vượt qua tổng khối lượng của cả bốn tập đoàn lớn là Nvidia, Microsoft, Tesla và Apple cộng lại, đặc biệt là sau thông báo công ty sẽ 60 tỷ USD để thâu tóm doanh nghiệp phần mềm Anysphere nhằm mở rộng hệ sinh thái.

Theo Nikkei Asia