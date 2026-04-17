OpenAI ra mắt mô hình GPT-Rosalind thúc đẩy đột phá trong nghiên cứu y sinh

Tập đoàn OpenAI vừa chính thức giới thiệu mô hình trí tuệ nhân tạo mới mang tên GPT-Rosalind với kỳ vọng tạo ra bước ngoặt trong lĩnh vực khoa học đời sống. Được đặt theo tên nhà khoa học lỗi lạc người Anh Rosalind Franklin, mô hình này được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu phức tạp trong ngành hóa sinh, tìm kiếm thuốc mới và y học dịch mã. Động thái này cho thấy nỗ lực của startup công nghệ hàng đầu thế giới trong việc thâm nhập sâu hơn vào thị trường y dược đầy tiềm năng.

Hiện nay nhu cầu về các công cụ trí tuệ nhân tạo nhằm đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và phát triển dược phẩm đang tăng vọt tại các tập đoàn đa quốc gia và các viện hàn lâm. Theo thông tin từ phía OpenAI, GPT-Rosalind có khả năng hỗ trợ trong việc tổng hợp bằng chứng khoa học, hình thành giả thuyết và lập kế hoạch thí nghiệm. Thay vì phải tốn nhiều thời gian cho các bước nghiên cứu sơ khai, các nhà khoa học giờ đây có thể sử dụng mô hình này để thực hiện những tác vụ nghiên cứu đa bước với độ chính xác và tốc độ vượt trội.

Các nhà nghiên cứu khi sử dụng hệ thống này có khả năng truy vấn dữ liệu từ các kho lưu trữ khổng lồ, cập nhật những bài báo khoa học mới nhất và đề xuất các phương án thí nghiệm sáng tạo. Mô hình được xây dựng trên nền tảng các thuật toán tiên tiến nhất của OpenAI, cho phép tích hợp linh hoạt với nhiều công cụ khoa học chuyên dụng khác.

Hiện tại GPT-Rosalind đã được cung cấp dưới dạng bản dùng thử cho các khách hàng đủ điều kiện thông qua cấu trúc triển khai truy cập tin cậy của công ty. Ngoài ra OpenAI còn ra mắt thêm một tiện ích mở rộng miễn phí dành cho nghiên cứu khoa học đời sống trên Codex, kết nối trực tiếp các nhà khoa học với hơn 50 nguồn dữ liệu và công cụ phân tích hàng đầu.

Công ty cho biết đang hợp tác chặt chẽ với những đối tác chiến lược như Amgen, Moderna và Thermo Fisher Scientific để ứng dụng trực tiếp GPT-Rosalind vào các quy trình làm việc thực tế. Việc kết nối với những tập đoàn dược phẩm hàng đầu này sẽ giúp OpenAI hoàn thiện khả năng xử lý các dữ liệu sinh học đặc thù và nâng cao hiệu quả trong việc tìm kiếm các phương pháp điều trị bệnh mới. Đây là một phần trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm của công ty sau khi gặt hái thành công vang dội với ChatGPT.

Trước đó OpenAI cũng đã trình làng phiên bản GPT-5.4-Cyber nhằm phục vụ công tác an ninh mạng phòng thủ, tạo nên cuộc đua công nghệ gay gắt với các đối thủ như Anthropic. Sự ra đời của các mô hình chuyên biệt như GPT-Rosalind khẳng định xu hướng trí tuệ nhân tạo đang chuyển dịch từ các ứng dụng trò chuyện thông thường sang những lĩnh vực chuyên sâu đòi hỏi kiến thức học thuật cao. Với sự hỗ trợ từ công nghệ mới, ranh giới của các khám phá y sinh có thể sẽ được mở rộng nhanh chóng trong những năm tới.

Theo Reuters