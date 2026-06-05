Thiso của ông Trần Bá Dương báo lãi đột biến trong năm 2025

Thiso - đơn vị phụ trách mảng bán lẻ và dịch vụ trong hệ sinh thái THACO ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 73 tỷ đồng trong năm 2025, tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ.

CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Thiso vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2025.

Năm ngoái, Thiso ghi nhận lợi nhuận trước thuế vượt 159 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 73 tỷ đồng, gấp 25 lần mức 2,9 tỷ đồng của năm 2024.

Tại thời điểm 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của Thiso đạt 4.765 tỷ đồng, tăng 65%, tương ứng tăng gần 1.880 tỷ đồng. Động lực chính đến từ việc công ty tăng vốn điều lệ từ 2.700 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng tăng từ 192 tỷ đồng lên hơn 265 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2025 đạt hơn 7.822 tỷ đồng, tăng khoảng 669 tỷ đồng so với năm trước. Trong đó, Thiso đã đẩy mạnh việc huy động vốn qua kênh trái phiếu với dư nợ lên đến 2.200 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, cuối năm 2025, Thiso huy động 22.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào năm 2028, lãi suất phát hành 8%/năm.

Thiso là đơn vị phụ trách mảng bán lẻ và dịch vụ trong hệ sinh thái THACO. Ảnh: Thaco.

Thiso là doanh nghiệp thành viên trong hệ sinh thái THACO do ông Trần Bá Dương sáng lập. Công ty được thành lập năm 2020, định hướng đầu tư phát triển các mô hình thương mại - dịch vụ thông qua hợp tác nhượng quyền, liên doanh liên kết với các đối tác có thương hiệu và tự đầu tư phát triển.

Năm 2021, Thiso thành lập Thiso Retail và cùng với Emart Hàn Quốc ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn của Emart Việt Nam, thỏa thuận nhượng quyền độc quyền để tiếp quản hoạt động. Đồng thời, tiếp tục triển khai các dự án mở rộng hệ thống siêu thị Emart tại thị trường Việt Nam.

Trong năm 2024, Thiso đã đưa vào hoạt động giai đoạn 2 của trung tâm thương mại Thiso Trường Chinh - Phan Huy Ích; ra mắt các mô hình nhà hàng, cửa hàng cà phê với thương hiệu do Thiso tự phát triển tại Thiskyhall Sala.

Theo thông điệp đầu năm 2026 của ông Trần Bá Dương, Thiso sẽ tiếp tục mở rộng mô hình trung tâm thương mại tích hợp đa tiện ích gồm showroom ô tô, đại siêu thị, trung tâm hội nghị - tiệc cưới, khu ẩm thực và vui chơi giải trí.

Năm nay, doanh nghiệp dự kiến đưa vào vận hành Trung tâm thương mại Flagship Thiso Tây Hồ Tây (Hà Nội), mô hình đại siêu thị Emart thông minh tích hợp kho tự động và Trung tâm hội nghị - tiệc cưới Thiskyhall.

Bên cạnh đó, Thiso sẽ khởi công dự án Hoàng Mai (Hà Nội) theo mô hình trung tâm thương mại quy mô lớn kết hợp dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí trong nhà và ngoài trời, đồng thời triển khai thêm 4 dự án trung tâm thương mại tại các địa phương khác.

Đáng chú ý, từ năm 2026, Thiso sẽ tham gia lĩnh vực phân phối bất động sản khi trở thành đại lý bán hàng cho Đại Quang Minh, trước mắt tại Khu đô thị Sala.