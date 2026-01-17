OpenAI đưa quảng cáo lên ChatGPT nhằm giải quyết áp lực chi phí hạ tầng khổng lồ

Đây được xem là nỗ lực mới nhất nhằm gia tăng nguồn thu từ dịch vụ chatbot trí tuệ nhân tạo để bù đắp cho những chi phí vận hành và phát triển công nghệ vô cùng đắt đỏ.

Trong một thông báo đầy bất ngờ vào ngày 16/1, OpenAI xác nhận sẽ bắt đầu hiển thị quảng cáo cho một nhóm người dùng ChatGPT tại Mỹ. Đây được xem là nỗ lực mới nhất nhằm gia tăng nguồn thu từ dịch vụ chatbot trí tuệ nhân tạo để bù đắp cho những chi phí vận hành và phát triển công nghệ vô cùng đắt đỏ.

Theo đại diện công ty, các quảng cáo sẽ được thử nghiệm đầu tiên với những người dùng thuộc gói miễn phí và gói Go giá rẻ đang được mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Các nội dung quảng bá dự kiến sẽ xuất hiện chính thức trong vài tuần tới và được bố trí hoàn toàn tách biệt với những câu trả lời do hệ thống phản hồi cho người dùng.

Đối với những khách hàng đang chi trả cho các gói dịch vụ cao cấp như Plus, Pro, Business hoặc Enterprise, trải nghiệm sẽ không bị ảnh hưởng bởi quảng cáo. OpenAI cũng cam kết rằng sự xuất hiện của các nhãn hàng sẽ không gây tác động đến tính khách quan của nội dung phản hồi từ ChatGPT, đồng thời khẳng định các cuộc hội thoại của người dùng sẽ không bị chia sẻ với các đối tác tiếp thị.

Bước đi này đánh dấu một sự thay đổi mang tính bước ngoặt đối với một công ty vốn từ trước đến nay chủ yếu dựa vào nguồn thu từ thuê bao đăng ký định kỳ. Nó cũng phản ánh áp lực tài chính nặng nề mà OpenAI đang phải đối mặt khi họ liên tục đổ tiền vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ và chuẩn bị cho kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Hiện tại startup công nghệ này vẫn đang trong tình trạng thua lỗ dù có tham vọng chi hơn 1.000 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo cho đến năm 2030. Các chuyên gia phân tích nhận định rằng việc tận dụng 800 triệu người dùng hoạt động hàng tuần có thể mở ra một dòng doanh thu tiềm năng vô cùng lớn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro làm mất lòng khách hàng và gây tổn hại đến niềm tin vào sản phẩm.

Nếu việc triển khai quảng cáo gây cảm giác phiền toái hoặc thiếu tinh tế, người dùng có thể dễ dàng chuyển sang các đối thủ cạnh tranh như Google Gemini hoặc Claude của Anthropic. Tuy nhiên, động thái này cũng buộc các đối thủ phải làm rõ triết lý kiếm tiền của họ.

Về mặt kiểm soát nội dung, OpenAI tuyên bố sẽ không hiển thị quảng cáo cho người dùng dưới 18 tuổi. Hãng cũng có kế hoạch ngăn chặn quảng cáo xuất hiện trong các cuộc thảo luận liên quan đến những chủ đề nhạy cảm như sức khỏe cá nhân hay các vấn đề chính trị.

Cụ thể, quảng cáo sẽ chỉ xuất hiện ở phần cuối của câu trả lời khi hệ thống nhận diện thấy có một dịch vụ hoặc sản phẩm liên quan mật thiết dựa trên ngữ cảnh cuộc trò chuyện hiện tại. Song song với đó, gói dịch vụ ChatGPT Go với mức giá 8 USD mỗi tháng cũng chính thức ra mắt tại thị trường Mỹ sau giai đoạn thử nghiệm thành công tại Ấn Độ. Việc đa dạng hóa nguồn thu từ quảng cáo cho thấy OpenAI đang nỗ lực tối đa để duy trì vị thế dẫn đầu trong kỷ nguyên công nghệ đầy tốn kém này.

Theo Reuters