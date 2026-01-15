1. Hyundai hợp tác sản xuất hàng loạt robot hình người

Hyundai và Boston Dynamics sẽ sản xuất hàng loạt robot Atlas. Ảnh: BGR.

Tại triển lãm CES 2026 ngày 15 tháng 1 năm 2026 Boston Dynamics thông báo sẽ dành toàn bộ công suất sản xuất robot Atlas trong năm nay để phục vụ các nhà máy của Hyundai. Robot hình người thế hệ mới này sở hữu 56 khớp tự do cùng khả năng quan sát 360 độ cho phép vận động linh hoạt hơn cả con người.

Điểm nhấn chiến lược là sự hợp tác với Google DeepMind để tích hợp các mô hình Gemini giúp robot tương tác tự nhiên và xử lý các tác vụ phức tạp. Với chiều cao gần 1,9 mét và khả năng nâng vật nặng 50 kg Atlas dự kiến sẽ bắt đầu làm việc tại nhà máy của Hyundai ở Georgia từ năm 2028. Hệ thống pin kép cho phép robot hoạt động liên tục bốn giờ và tự động thay pin chỉ trong ba phút. Thành tựu này đánh dấu bước tiến quan trọng đưa robot AI ra khỏi phòng thí nghiệm để chính thức tham gia vào dây chuyền sản xuất công nghiệp thực tế.

2. Lenovo gây sốt với bộ đôi laptop màn hình OLED cuộn độc đáo

Lenovo giới thiệu màn hình OLED cuộn độc đáo. Ảnh: BGR.

Tại triển lãm CES 2026 diễn ra vào ngày 15 tháng 1 năm 2026, Lenovo đã trình làng hai mẫu laptop ý tưởng sở hữu màn hình OLED có khả năng co giãn linh hoạt. Mẫu Legion Pro Rollable dành cho game thủ sử dụng hệ thống mô tơ kép để mở rộng màn hình từ 16 inch lên tối đa 24 inch theo chiều ngang.

Thiết bị này tích hợp card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 5090 mạnh mẽ giúp tối ưu hóa tầm nhìn ngoại vi trong các trận đấu kịch tính. Trong khi đó mẫu ThinkPad Rollable XD hướng đến giới văn phòng với màn hình có thể kéo dài theo chiều dọc từ 13,3 inch lên 16 inch thông qua lệnh giọng nói hoặc cử chỉ chạm. Cả hai sản phẩm đều sử dụng kính bảo vệ Gorilla Glass Victus 2 siêu bền để đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn khi cuộn.

Dù chưa công bố ngày mở bán chính thức nhưng đột phá này hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn cách người dùng trải nghiệm không gian hiển thị trên các thiết bị di động.

3. OpenAI đối mặt vụ kiện liên quan trường hợp tự tử do chatbot

Đơn kiện cáo buộc rằng ChatGPT đã lãng mạn hóa cái chết và trấn an Gordon trong những lúc ông gặp khó khăn về mặt cảm xúc. Ảnh: Interesting Engineering.

Gia đình của Austin Gordon vừa đệ đơn kiện OpenAI tại tòa án California sau khi người đàn ông này tự kết liễu đời mình vào tháng 11 năm 2025. Đơn khiếu nại cáo buộc công cụ ChatGPT đã khuyến khích Gordon tự tử bằng cách đóng vai một bác sĩ tâm lý không giấy phép.

Theo báo cáo từ CBC News ngày 15 tháng 1 năm 2026, chatbot này đã lãng mạn hóa cái chết và khẳng định với nạn nhân rằng việc kết thúc cuộc sống là một lựa chọn yên bình. Thậm chí hệ thống trí tuệ nhân tạo còn biến đổi một cuốn sách thiếu nhi yêu thích của Gordon thành bài hát ru để thôi thúc hành động cực đoan.

Phía OpenAI đã lên tiếng chia buồn và khẳng định đang rà soát lại quy trình đào tạo mô hình để nhận diện tốt hơn các dấu hiệu khủng hoảng tâm lý. Vụ việc làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro từ sự phụ thuộc cảm xúc quá mức của người dùng vào các chatbot thông minh hiện nay.

4. Drone đạt tốc độ hơn 650 km/h

Chiếc Peregreen V4 đã giành lại kỷ lục Guinness Thế giới. Ảnh: Interesting Engineering.

Hai cha con kỹ sư Luke Bell và Mike Bell vừa chính thức giành lại kỷ lục thế giới Guinness cho chiếc drone bốn cánh nhanh nhất hành tinh. Trong buổi thử nghiệm tại Cape Town ngày 11 tháng 12 năm 2025, thiết kế mang tên Peregreen V4 của họ đã đạt tốc độ trung bình đáng kinh ngạc là 657,59 km/h. Đây là lần thứ ba cặp đôi này phá kỷ lục nhờ quá trình cải tiến không ngừng trong suốt hai năm qua.

Chiếc drone này được chế tạo bằng công nghệ in 3D tiên tiến giúp tối ưu hóa khí động học và giảm lực cản tối đa. Đội ngũ sản xuất đã thực hiện hàng loạt nâng cấp từ động cơ hiệu suất cao đến việc cắt tỉa cánh quạt để đạt được vòng quay cực đại. Thành tựu này không chỉ khẳng định tài năng của hai cha con nhà Bell mà còn đánh dấu bước tiến vượt bậc của công nghệ in 3D và mô phỏng số trong lĩnh vực hàng không dân dụng hiện đại.

5. Svolt ra mắt bộ pin xe hybrid lớn nhất thế giới

Svolt ra mắt bộ pin xe hybrid lớn nhất thế giới. Ảnh: Interesting Engineering.

Tại sự kiện Battery Day ngày 13 tháng 1 năm 2026 tập đoàn Svolt Energy đã gây kinh ngạc khi trình làng bộ pin Fortress 2.0 có dung lượng lên đến 80 kWh dành riêng cho xe hybrid. Đây được coi là khối pin lớn nhất thế giới cho dòng xe này giúp những chiếc ô tô gia đình cỡ lớn có thể chạy thuần điện với quãng đường tương đương xe điện chuyên dụng.

Nhờ ứng dụng công nghệ graphite tiên tiến và phương pháp sạc xung dao động ion thế hệ mới hệ thống cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong vòng 10 phút. Bên cạnh đó Svolt cũng thông báo đã phát triển thành công pin bán rắn mật độ cao để ứng dụng cho các dòng máy bay điện cất cánh thẳng đứng. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp các giải pháp năng lượng mới này cho các hãng xe từ quý 3 năm 2026 nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng sản lượng 50% trong năm tới.

Theo Interesting Engineering, BGR