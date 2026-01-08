Tin nóng công nghệ 8/1: OpenAI ra mắt ChatGPT Health hỗ trợ, tư vấn sức khỏe cá nhân

1. OpenAI ra mắt chuyên mục ChatGPT Health hỗ trợ quản lý sức khỏe cá nhân

OpenAI ra mắt chuyên mục ChatGPT Health. Ảnh: Reuters.

Mới đây, OpenAI đã chính thức trình làng tính năng ChatGPT Health cho phép người dùng giải đáp thắc mắc về y tế và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân. Công cụ mới này hỗ trợ tải lên các hồ sơ y tế cũng như kết nối trực tiếp với những ứng dụng rèn luyện phổ biến như Apple Health hay MyFitnessPal.

Theo OpenAI mỗi tuần có hơn 230 triệu người trên toàn cầu sử dụng chatbot để đặt câu hỏi liên quan đến lối sống và chăm sóc cơ thể. Người dùng có thể nhờ trí tuệ nhân tạo giải thích kết quả xét nghiệm, tư vấn chế độ ăn uống hoặc so sánh các gói bảo hiểm phù hợp.

Để đảm bảo an toàn, dữ liệu trong chuyên mục này được bảo mật riêng biệt và không được dùng để huấn luyện các mô hình ngôn ngữ nền tảng. Dự kiến tính năng sẽ sớm được triển khai rộng rãi cho người dùng web và iOS trong vài tuần tới nhằm tận dụng tối đa lợi ích của công nghệ trong việc nâng cao chất lượng sống hằng ngày.

2. Arm Holdings cải tổ cơ cấu và lập đơn vị trí tuệ nhân tạo vật lý cho robot

Arm Holdings cải tổ cơ cấu. Ảnh: Reuters.

Tại triển lãm CES, tập đoàn công nghệ Arm Holdings vừa chính thức công bố việc cải tổ toàn bộ công ty và thành lập đơn vị trí tuệ nhân tạo vật lý nhằm thâm nhập sâu vào thị trường robot. Sau quá trình tái cấu trúc, Arm sẽ vận hành ba mảng kinh doanh cốt lõi bao gồm điện toán đám mây, thiết bị biên và trí tuệ nhân tạo vật lý.

Việc sáp nhập mảng ô tô và robot vào một đơn vị chung xuất phát từ sự tương đồng về yêu cầu kỹ thuật như tính an toàn và độ tin cậy cao. Arm không trực tiếp sản xuất chip mà cung cấp các thiết kế nền tảng cho hàng tỷ thiết bị trên toàn cầu thông qua phí bản quyền. Lãnh đạo công ty nhận định robot là thị trường tiềm năng có khả năng giải phóng sức lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Hiện tại các thiết kế của Arm đã được nhiều tên tuổi lớn như Boston Dynamics ứng dụng rộng rãi. Bước đi chiến lược này cho thấy quyết tâm của hãng trong việc dẫn đầu làn sóng tự động hóa hiện đại.

3. Lenovo bắt tay Nvidia xây dựng siêu nhà máy trí tuệ nhân tạo quy mô lớn

Hãng sản xuất máy tính Lenovo và gã khổng lồ chip Nvidia là những đối tác mới nhất tham gia vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng. Ảnh: Nikkei Asia.

Tại Las Vegas, chủ tịch Lenovo Yang Yuanqing cùng CEO Nvidia Jensen Huang đã chính thức công bố chương trình AI Cloud Gigafactory nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai trí tuệ nhân tạo lai. Tầm nhìn về những nhà máy AI này sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ đám mây vận hành khối lượng công việc khổng lồ một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Lenovo khẳng định trí tuệ nhân tạo giờ đây không chỉ là các công cụ trò chuyện mà đã trở thành động cơ tăng trưởng cốt lõi thông qua các ứng dụng thực tế trên phần cứng. Bên cạnh đó hãng còn giới thiệu hệ thống Qira giúp cá nhân hóa trải nghiệm trên nhiều thiết bị bằng cách ghi nhớ thói quen người dùng. Lenovo hiện là đơn vị duy nhất ngoài ngành ô tô có thể sản xuất hàng loạt nền tảng Thor của Nvidia dành cho xe tự hành. Bất chấp những lo ngại về bong bóng công nghệ, lãnh đạo tập đoàn tin rằng năm 2026 sẽ là thời điểm bùng nổ lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào lĩnh vực này.

4. Trung Quốc tuyên bố đã phát hiện ra điểm yếu trong máy bay ném bom B-21 của Mỹ

Mẫu máy bay B-21 Raider. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc vừa công bố phần mềm mô phỏng hàng không vũ trụ PADJ-X có khả năng thay đổi quy trình thiết kế máy bay quân sự tiên tiến. Công cụ này sử dụng công nghệ tối ưu hóa liên hợp giúp điều chỉnh đồng thời hàng nghìn thông số kỹ thuật để cân bằng giữa tính năng tàng hình và hiệu suất khí động học.

Khi áp dụng thử nghiệm lên mô hình mô phỏng máy bay ném bom B-21 Raider của Mỹ, hệ thống đã giúp tăng tỷ lệ nâng lên 15% và cải thiện đáng kể độ ổn định khi bay. PADJ-X tích hợp năm lĩnh vực kỹ thuật cốt lõi vào một nền tảng duy nhất giúp giảm thiểu thời gian tính toán và chi phí thử nghiệm thực tế. Ngoài việc phân tích máy bay ném bom, phần mềm còn chứng minh hiệu quả trên các dòng máy bay không người lái và thiết bị siêu thanh. Đây được xem là bước tiến quan trọng giúp đẩy nhanh quá trình phát triển các dòng phương tiện chiến đấu thế hệ mới trong tương lai.

5. Lợi nhuận của Samsung Electronics tăng gấp ba lần nhờ cơn sốt chip nhớ

Samsung Electronics đã giành lại vị trí dẫn đầu thị trường bộ nhớ toàn cầu trong quý 3 năm ngoái. Ảnh: Nikkei Asia.

Lợi nhuận hoạt động của Samsung Electronics đã tăng hơn gấp ba lần trong quý bốn khi nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới hưởng lợi từ sự bùng nổ giá. Theo báo cáo hướng dẫn kinh doanh vừa công bố, lợi nhuận hoạt động của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đạt 20 nghìn tỷ won, tăng 208% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu trong giai đoạn này cũng nhảy vọt lên mức 93 nghìn tỷ won nhờ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo vượt xa khả năng cung ứng toàn cầu. Các nhà phân tích nhận định vương triều của ông vua bộ nhớ đang quay trở lại và sẽ kéo dài trong nhiều năm tới do lợi thế trong đàm phán giá cả. Tình trạng khan hiếm chip nhớ đang gây áp lực lên toàn bộ chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và dự kiến khó có thể giải quyết triệt để trước năm 2028. Những tín hiệu tích cực này đã thúc đẩy giá cổ phiếu Samsung tăng gần 30% chỉ trong vòng một tháng qua.

Theo Reuters, Nikkei Asia, Interesting Engineering