Tin nóng công nghệ 17/1: YouTube nới lỏng chính sách, ChatGPT xuất hiện quảng cáo

VietTimes - YouTube nới lỏng chính sách quảng cáo cho nội dung chủ đề nhạy cảm; OpenAI chính thức triển khai quảng cáo trên ChatGPT để gia tăng doanh thu;... là tin nóng công nghệ hôm nay.

1. Mẫu trực thăng không người lái đầu tiên của Anh hoàn thành chuyến bay lịch sử

Máy bay trực thăng tự hành Proteus đang bay thử nghiệm. Ảnh: Interesting Engineering.

Ngành hàng không Anh vừa đạt cột mốc quan trọng khi Proteus, chiếc trực thăng không người lái kích thước lớn đầu tiên, thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên tại Cornwall vào ngày 15 tháng 1 năm 2026. Được phát triển bởi Leonardo cho Hải quân Hoàng gia, Proteus đại diện cho bước đột phá trong công nghệ quân sự với khả năng tự vận hành hoàn toàn mà không cần sự can thiệp trực tiếp từ con người.

Với tải trọng hơn một tấn, thiết bị này có thể thay thế phi công thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trên biển. Dự án trị giá 60 triệu bảng Anh không chỉ tạo ra hàng trăm việc làm chất lượng cao tại Yeovil mà còn là trụ cột trong chiến lược phòng thủ Đại Tây Dương của NATO. Việc tích hợp Proteus vào lực lượng tác chiến giúp nâng cao năng lực giám sát và săn ngầm, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho quân nhân trước các mối đe dọa hiện đại.

2. OpenAI chính thức triển khai quảng cáo trên ChatGPT để gia tăng doanh thu

OpenAI chính thức triển khai quảng cáo trên ChatGPT. Ảnh: Reuters.

OpenAI vừa thông báo sẽ bắt đầu hiển thị quảng cáo cho người dùng ChatGPT tại Mỹ nhằm tìm kiếm nguồn thu mới cho các dự án phát triển trí tuệ nhân tạo tốn kém. Theo thông tin ngày 16 tháng 1 năm 2026, các mẩu quảng cáo sẽ xuất hiện ở cuối câu trả lời đối với những tài khoản miễn phí và gói Go giá rẻ.

Công ty khẳng định nội dung quảng cáo hoàn toàn tách biệt với câu trả lời của chatbot và dữ liệu trò chuyện cá nhân sẽ không được chia sẻ cho các nhà tiếp thị. Bước đi này đánh dấu sự thay đổi lớn trong mô hình kinh doanh của OpenAI khi họ dự kiến chi hơn 1.000 tỷ USD cho hạ tầng công nghệ vào năm 2030. Mặc dù sở hữu 800 triệu người dùng hàng tuần nhưng việc chèn quảng cáo có thể khiến OpenAI đối mặt với rủi ro đánh mất khách hàng vào tay đối thủ như Gemini hay Claude nếu trải nghiệm người dùng không được đảm bảo tinh tế.

3. YouTube nới lỏng chính sách quảng cáo cho nội dung có chủ đề nhạy cảm

YouTube cho biết các quy định kiếm tiền trước đây quá khắt khe. Ảnh: Interesting Engineering.

Nền tảng YouTube vừa thông báo điều chỉnh quan trọng trong quy tắc thân thiện với nhà quảng cáo nhằm giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập.

Theo cập nhật mới nhất vào ngày 17 tháng 1 năm 2026, các video đề cập đến những vấn đề gây tranh cãi như phá thai, tự tử hoặc lạm dụng tình dục giờ đây có thể nhận toàn bộ doanh thu quảng cáo nếu được trình bày một cách có trách nhiệm và không mô tả chi tiết hình ảnh gây sốc.

YouTube thừa nhận rằng khung quy định trước đây quá khắt khe khi không phân biệt được giữa tài liệu khiêu dâm với các nội dung hư cấu hoặc tài liệu khoa học mang tính giáo dục.

Tuy nhiên hãng khẳng định các chủ đề cực kỳ nghiêm trọng như ngược đãi trẻ em hay rối loạn ăn uống vẫn sẽ bị hạn chế kiếm tiền hoàn toàn. Bước đi này phản ánh sự thay đổi trong tư duy quản lý của YouTube nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các nhà làm phim tài liệu và kể chuyện trong khi vẫn bảo đảm tiêu chuẩn an toàn cho nhãn hàng.

4. Sony Pictures ký thỏa thuận độc quyền đưa các bom tấn điện ảnh lên Netflix

Tập đoàn Sony đã chứng kiến ​​giá trị các tài sản phim của mình tăng lên nhờ việc phát sóng trên Netflix. Ảnh: Nikkei Asia.

Sony Pictures vừa chính thức xác lập quan hệ đối tác chiến lược khi đồng ý phát trực tuyến độc quyền các bộ phim của mình trên nền tảng Netflix đến năm 2032.

Theo thỏa thuận được công bố ngày 17 tháng 1 năm 2026, các tác phẩm đình đám như The Legend of Zelda hay Spider-Man sẽ lần lượt xuất hiện trên hệ thống này sau khi rời rạp khoảng 18 tháng.

Bước đi này đánh dấu sự thay đổi lớn trong tư duy của Sony Group từ phân phối đa nền tảng sang ưu tiên một đối tác duy nhất nhằm gia tăng giá trị thương hiệu toàn cầu.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh phim Hollywood đang gặp khó khăn khi cạnh tranh suất chiếu tại các rạp phim châu Á trước sức ép từ phim nội địa. Việc bắt tay với gã khổng lồ sở hữu hơn 300 triệu thuê bao giúp Sony đảm bảo doanh thu và tiếp cận khán giả tại 190 quốc gia một cách hiệu quả hơn.

5. Apple tung bản cập nhật iOS 26.2 giúp ứng dụng Podcasts bứt phá mạnh mẽ

iOS 26.2 đã âm thầm khắc phục vấn đề lớn nhất của Apple Podcasts. Ảnh: BGR.

Bản cập nhật iOS 26.2 vừa ra mắt đánh dấu bước tiến quan trọng của Apple trong việc nâng cấp trải nghiệm nghe nội dung âm thanh trên iPhone. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là tính năng tự động chia chương cho các chương trình tiếng Anh bằng trí tuệ nhân tạo. Giờ đây người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm hoặc chia sẻ chính xác đoạn nội dung yêu thích thông qua danh sách chương được gắn nhãn tự động.

Ngoài ra Apple cũng giới thiệu các liên kết theo thời gian giúp hiển thị thông tin sản phẩm hoặc sách ngay trên màn hình khi người dẫn chương trình nhắc tới. Những cải tiến này giúp Apple Podcasts chính thức bắt kịp các đối thủ lớn như Spotify về mặt công nghệ và công cụ hỗ trợ nhà sáng tạo. Sau một năm 2025 tăng trưởng kỷ lục về lượng người đăng ký bản cập nhật mới hứa hẹn sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của hãng trong thị trường âm thanh số đầy cạnh tranh.

