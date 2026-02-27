Ứng dụng tìm kiếm thông gia hút khách vì giới trẻ Trung Quốc ngại kết hôn

Tại Trung Quốc, các ứng dụng cho phép phụ huynh thay con cái tìm kiếm đối tượng kết hôn đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Đây là một hình thức mai mối mới đang phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh tâm lý lo âu về tương lai khiến nhiều người trẻ chọn cuộc sống độc thân.

Tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi tập trung nhiều công ty công nghệ lớn, một người đàn ông ngoài 60 tuổi đã tìm thấy niềm vui mới là lướt điện thoại để tìm chồng cho con gái 29 tuổi. Ông sàng lọc các ứng viên dựa trên năm sinh, quê quán, thu nhập hàng tháng, việc sở hữu nhà, xe và nhiều tiêu chí khác. Khi tìm được người phù hợp, ông chủ động gọi điện cho phụ huynh đối phương để kết nối.

Người cha này sử dụng ứng dụng mai mối dành riêng cho phụ huynh có tên Wanmei Qinjia, hay còn gọi là thông gia hoàn hảo. Theo đơn vị vận hành, ứng dụng này đã thu hút hơn 50 triệu người dùng. Một đối thủ lớn khác là Chengjiaxiangqin cũng sở hữu hơn 12 triệu thành viên đăng ký. Kể từ khi ra mắt vào mùa hè năm 2020, nền tảng này báo cáo đã thúc đẩy thành công khoảng 300.000 cuộc hôn nhân chỉ trong chưa đầy bốn năm.

Trước đây, các ứng dụng hẹn hò tại Trung Quốc chủ yếu nhắm đến bản thân những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, theo thời gian, nhiều nền tảng bị gắn mác là nơi dành cho các cuộc gặp gỡ thoáng qua hoặc thậm chí là lừa đảo, khiến người dùng mất niềm tin vào sự nghiêm túc của chúng.

Sự trỗi dậy của các ứng dụng tập trung vào phụ huynh đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Đặc điểm chung của các dịch vụ này là phụ huynh sẽ là người liên lạc với nhau trước tiên. Vì cha mẹ thường không ủng hộ các mối quan hệ chóng vánh, các nhà vận hành đã quảng bá dịch vụ của mình là giải pháp hiệu quả để tìm kiếm những đối tượng thực sự muốn kết hôn. Hiện tượng này được xem là sự tiến hóa từ truyền thống mai mối tại các công viên vào dịp cuối tuần, nơi cha mẹ treo hồ sơ của con cái để tìm thông gia. Để phù hợp với người lớn tuổi, giao diện ứng dụng được thiết kế tối giản với cỡ chữ lớn và dễ đọc.

Dù được cài đặt miễn phí, phụ huynh thường phải trả tiền để tăng cơ hội ghép đôi thành công cho con mình. Một gói dịch vụ một năm có giá khoảng 998 nhân dân tệ, trong khi thành viên trọn đời có giá 1.598 nhân dân tệ. Ngoài ra, còn có tùy chọn xác minh danh tính trị giá 108 nhân dân tệ để đảm bảo độ tin cậy của thông tin.

Các nhà vận hành thậm chí còn cạnh tranh bằng cách cung cấp chuyên gia tư vấn cá nhân với lời cam kết hoàn tiền nếu con cái họ kết hôn trong vòng hai năm. Sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và những trang web hẹn hò lâu đời vào thị trường này trong năm 2025 cho thấy sức hút mãnh liệt của phân khúc khách hàng là các bậc cha mẹ.

Dữ liệu từ Bộ Dân chính Trung Quốc cho thấy số lượng các cuộc kết hôn đang có xu hướng sụt giảm mạnh. Năm 2025 ghi nhận 6,76 triệu cặp đôi đăng ký kết hôn, dù có tăng nhẹ nhưng vẫn chỉ bằng một nửa so với mức đỉnh điểm vào năm 2013. Khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, người trẻ chịu áp lực lớn về chi phí sinh hoạt và không còn thời gian cho việc tìm kiếm bạn đời.

Dẫu vậy, thách thức lớn nhất của các ứng dụng này chính là sự khác biệt về giá trị sống giữa các thế hệ. Nhiều bậc cha mẹ cuối cùng đã phải bỏ cuộc khi con cái họ tuyên bố rằng những tiêu chuẩn của người già và mong muốn của người trẻ không hề giống nhau. Liệu công nghệ có thể vượt qua rào cản quan điểm truyền thống này hay không vẫn còn là một câu hỏi mở.

Theo Nikkei Asia