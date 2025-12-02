ChatGPT sẽ sớm hiển thị quảng cáo

OpenAI vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ ba của ChatGPT. Kể từ khi ra mắt vào cuối tháng 11 năm 2022, chatbot AI tạo sinh này đã chứng kiến sự phát triển vượt bậc. Theo ước tính gần đây, khoảng 800 triệu người đang sử dụng ChatGPT, và phần lớn là người dùng phiên bản miễn phí. Mặc dù OpenAI đã liên tục cải thiện tầng miễn phí (sử dụng GPT-4o), cung cấp đủ tính năng AI để làm hài lòng hầu hết người dùng, những người dùng miễn phí này có thể sớm phải trả tiền cho việc tiếp cận AI bằng cách xem quảng cáo trong ứng dụng.

Một phát hiện mới trong phiên bản beta của ứng dụng ChatGPT dành cho Android cho thấy công việc phát triển tính năng quảng cáo đã tiến triển rất nhanh.

Mặc dù OpenAI chưa bao giờ đưa ra khung thời gian cụ thể cho phiên bản ChatGPT có quảng cáo, theo TestingCatalog, OpenAI đã thêm các đoạn mã liên quan đến quảng cáo vào ứng dụng Android (phiên bản beta 1.2025.329). Các chuỗi mã này đề cập đến "ads feature" (tính năng quảng cáo), "bazaar content" (nội dung thị trường), "search ad" (quảng cáo tìm kiếm) và "search ads carousel".

Quảng cáo sẽ hoạt động như thế nào trong ChatGPT?

TestingCatalog lưu ý rằng các dịch vụ AI tạo sinh khác của đối thủ như AI Overviews của Google và Copilot của Microsoft đều đã bao gồm quảng cáo. Perplexity cũng hiển thị quảng cáo trong các câu trả lời. Với việc ChatGPT được kỳ vọng sẽ giới thiệu tính năng nghiên cứu mua sắm và hỗ trợ ứng dụng bên thứ ba (thông qua GPT Store mở rộng), việc tích hợp tính năng quảng cáo càng trở nên hợp lý. Các ứng dụng bên thứ ba này cũng có thể được gắn với quảng cáo.

Chuyên gia AI Tibor Blaho cũng đề cập đến các chuỗi mã trong ứng dụng Android cho thấy các tính năng quảng cáo đang được thử nghiệm. Ông cũng nhấn mạnh OpenAI đã thuê hơn 600 cựu nhân viên Meta tính đến giữa tháng 10, một nhóm chiếm khoảng một phần năm tổng lực lượng lao động của công ty.

Một báo cáo từ The Information vào tháng 10 đã trích dẫn lời một nhân viên OpenAI cho biết ChatGPT có thể hiển thị quảng dựa trên những gì chatbot ghi nhớ về người dùng. Điều này có nghĩa là quảng cáo có thể được cá nhân hóa cao dựa trên các cuộc trò chuyện trước đây của người dùng.

OpenAI chưa xác nhận chính thức các tính năng quảng cáo này cho ChatGPT, nhưng công ty đã thể hiện sự cởi mở ngày càng tăng đối với việc hiển thị quảng cáo trong ứng dụng. Những phát hiện trong ứng dụng Android không cung cấp thêm chi tiết về cách thức quảng cáo sẽ hoạt động hay thời điểm OpenAI triển khai. Tuy nhiên, chúng gợi ý rằng việc triển khai đang đến gần.

Nhiều khả năng, tất cả các tính năng miễn phí của ChatGPT trên mọi nền tảng sẽ đều bao gồm quảng cáo. Năm ngoái, công ty đã tổ chức sự kiện "12 Days of OpenAI" vào tháng 12. Một sự kiện tương tự có thể diễn ra vào cuối tháng này, nơi những thông báo chính thức có thể được đưa ra. Điều người dùng quan tâm nhất là liệu các tầng trả phí như ChatGPT Plus có được miễn quảng cáo hay không.

