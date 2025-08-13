Ông Zelensky nói ông Trump và ông Putin không thể định đoạt số phận Ukraine ở Alaska

Ông Zelensky tuyên bố hội nghị Trump-Putin ở Alaska không thể định đoạt số phận Ukraine nếu Kiev không đồng ý, giữa lo ngại thỏa thuận đổi đất lấy hòa bình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ sẽ không thể đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Ukraine nếu không có sự tham gia của Kiev.

Phát biểu trước báo giới hôm 13/8, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump sẽ không thể quyết định tương lai của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh Alaska – dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Anchorage, Alaska – trừ khi nhận được sự đồng ý từ Kiev.

Trước đó, ông Zelensky từng gọi hội nghị này là “chiến thắng cá nhân” của ông Putin, song nay ông tìm cách hạ thấp kỳ vọng vào cuộc gặp. Cả Moscow và Washington đều tuyên bố rằng trọng tâm của thượng đỉnh sẽ là tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine, trong khi ông Trump gợi ý hai bên có thể thảo luận về khả năng “trao đổi lãnh thổ” giữa Nga và Ukraine.

“Về các cuộc đàm phán…chúng quan trọng ở cấp độ lãnh đạo. Nhưng nói về Ukraine mà không có Ukraine là điều không thể, và sẽ không ai chấp nhận điều đó”, ông Zelensky khẳng định.

Ông thừa nhận rằng “cuộc trò chuyện giữa Tổng thống Mỹ và ông Putin chắc chắn có thể quan trọng cho quan hệ song phương”. “Nhưng họ không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến Ukraine mà không có chúng tôi”, ông nhấn mạnh.

Lãnh đạo Ukraine cũng gợi ý sẽ có một “cuộc gặp ba bên ở cấp nguyên thủ”, nhưng thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định.

Về phía Nga, Moscow trước đó không loại trừ khả năng đàm phán trực tiếp với ông Zelensky, song cho rằng điều này cần được tiến hành sau khi đạt được tiến triển ngoại giao đáng kể. Điện Kremlin cũng bày tỏ lo ngại về quyền hạn ký kết các thỏa thuận ràng buộc của ông Zelensky, khi nhiệm kỳ Tổng thống của ông đã kết thúc từ năm ngoái.

Trước thềm hội nghị Alaska, ông Zelensky dự kiến sẽ có các cuộc họp trực tuyến với một số lãnh đạo châu Âu cũng như với ông Trump trong tối nay, 13/8. Một số quan chức châu Âu giấu tên nói với Reuters rằng họ lo ngại hội nghị có thể dẫn đến một thỏa thuận bất lợi cho Ukraine và các đồng minh. Một nguồn tin khác cho rằng ông Trump có thể tìm cách đạt thỏa thuận trực tiếp với ông Putin mà không có sự tham gia của Ukraine hoặc Liên minh châu Âu.

Theo tờ Daily Telegraph, ông Zelensky có thể đồng ý đóng băng hiện trạng chiến tuyến và nhượng lại lãnh thổ cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng. Tuy nhiên, Kiev nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cho Moscow.