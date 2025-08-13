Thủ tướng Hungary tuyên bố Nga chiến thắng ở Ukraine, chỉ trích EU

Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định Nga đã thắng cuộc chiến ở Ukraine, chỉ còn chờ phương Tây thừa nhận, đồng thời chỉ trích EU bỏ lỡ cơ hội đàm phán với ông Putin.

Nga đã thắng cuộc chiến ở Ukraine, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố trong hôm 12/8, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào thứ Sáu trong tuần.

Nắm quyền từ năm 2010, ông Orban từng bị một số lãnh đạo châu Âu chỉ trích vì quan hệ chặt chẽ với Nga và lập trường phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh chính phủ của ông đang chật vật khôi phục nền kinh tế sau cú sốc lạm phát.

Ông Orban, người vẫn duy trì quan hệ thân thiết với ông Putin ngay cả sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, đã trở thành lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) duy nhất hôm đầu tuần này không ký vào tuyên bố chung khẳng định Ukraine có quyền tự quyết định tương lai.

“Hiện nay, chúng ta đang nói về tình hình như thể đây là một cuộc chiến vô thời hạn, nhưng không phải vậy. Người Ukraine đã thua cuộc chiến. Nga đã thắng cuộc chiến này”, ông Orban phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube “Patriot”. “Câu hỏi duy nhất là khi nào và trong hoàn cảnh nào phương Tây – những người đứng sau Ukraine – sẽ thừa nhận điều đó, và hậu quả từ tất cả chuyện này sẽ là gì”.

Hungary, quốc gia phụ thuộc phần lớn vào nguồn năng lượng từ Nga, đã từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Ông Orban cũng kịch liệt phản đối việc Ukraine gia nhập EU, cho rằng điều đó sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho nông dân Hungary và nền kinh tế rộng lớn hơn.

Ông Orban cho rằng châu Âu đã bỏ lỡ cơ hội đàm phán với ông Putin dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và hiện đang đứng trước nguy cơ để tương lai của mình bị quyết định mà không có tiếng nói.

“Nếu bạn không ở bàn đàm phán, thì bạn sẽ nằm trên thực đơn”, ông Orban nói, đồng thời cho biết một phần lý do ông phản đối tuyên bố chung của EU về Ukraine là vì nó khiến châu Âu trông “lố bịch và thảm hại”.

“Khi hai nhà lãnh đạo ngồi xuống đàm phán với nhau – Mỹ và Nga – mà bạn không được mời, bạn sẽ không vội vàng nhấc điện thoại, không chạy vòng quanh, không hét lên từ bên ngoài”, ông nói.

Theo Reuters