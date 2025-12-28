Ông Zelensky chỉ trích ông Putin, cáo buộc Nga không muốn hòa bình trước đàm phán ở Florida

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Nga không muốn hòa bình sau đợt không kích kéo dài gần 10 giờ vào Kiev, ngay trước cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố đợt tấn công đường không quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin là một “người của chiến tranh”, ngay trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa ông với Tổng thống Mỹ ông Donald Trump tại bang Florida.

Phát biểu trước báo giới khi đứng cạnh Thủ tướng Canada Mark Carney tại thành phố Halifax, tỉnh Nova Scotia, ông Zelensky nói rằng các cuộc tấn công mới nhất của Nga – được xem là đợt không kích kéo dài liên tục lâu nhất nhằm vào thủ đô Ukraine trong năm nay – “thực sự cho thấy ông Putin không muốn hòa bình”.

“Chúng tôi muốn hòa bình”, ông Zelensky nói. “Còn ông ta là một người của chiến tranh”.

Theo chính quyền địa phương, cuộc tấn công nhằm vào thành phố Kiev và vùng phụ cận kéo dài gần 10 giờ, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 44 người khác bị thương.

Hơn 40% các tòa nhà dân cư tại Kiev hiện không còn hệ thống sưởi do hậu quả của các cuộc tấn công, trong bối cảnh thời tiết giá lạnh, Bộ trưởng Oleksiy Kuleba cho biết trên mạng xã hội.

Người dân địa phương phải sống trong trạng thái căng thẳng suốt ngày thứ Bảy, khi còi báo động không kích vang lên từng đợt ngắt quãng.

Phát biểu trên chuyến bay sang Mỹ, ông Zelensky cho biết ông sẽ tìm kiếm một tín hiệu rõ ràng trong cuộc gặp với ông Trump rằng Ukraine sẽ nhận được các bảo đảm an ninh mang tính ràng buộc pháp lý trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Ông đồng thời nhắc lại yêu cầu tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, cho rằng nước này cần thêm tên lửa để đối phó với các cuộc tấn công không ngừng của Nga. “Sự hỗ trợ của châu Âu là vô cùng quan trọng với chúng tôi vào lúc này. Chúng tôi không có đủ các hệ thống phòng không bổ sung”, ông nói.

Trước khi gặp ông Trump, ông Zelensky dừng chân tại Canada để hội đàm với Thủ tướng Carney, người đã công bố gói hỗ trợ kinh tế bổ sung trị giá 2,5 tỷ đô la Canada (khoảng 1,83 tỷ USD) dành cho Ukraine.

Theo một nguồn tin chính phủ Canada am hiểu gói hỗ trợ mới, khoản viện trợ này cũng sẽ tạo điều kiện để Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho Ukraine vay thêm 8,4 tỷ USD.

Phát biểu với Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông kỳ vọng cuộc gặp với ông Zelensky sẽ “diễn ra tốt đẹp”, song cảnh báo rằng tổng thống Ukraine “chưa có gì cả cho đến khi tôi phê duyệt”. Ông Trump cũng nói rằng ông mong sớm nói chuyện với ông Putin “càng sớm càng tốt”.

Về phía Nga, hãng thông tấn nhà nước TASS dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói rằng nếu Kiev không sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng con đường hòa bình, Nga sẽ đạt được “tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt” bằng biện pháp quân sự – cách gọi của Moscow đối với cuộc chiến tại Ukraine.

Theo không quân Ukraine, trong đêm, Nga đã phóng tổng cộng 519 UAV và 40 tên lửa nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Ông Zelensky cho biết các đòn tấn công chủ yếu nhắm vào hạ tầng năng lượng tại thủ đô.

Nhiều đám cháy bùng phát khắp thành phố, thiêu rụi một xưởng sửa chữa ô tô và nhiều tòa nhà dân cư, buộc các cư dân cao tuổi phải sơ tán khỏi một cơ sở chăm sóc khi lửa lan rộng, theo Cơ quan Cứu hộ Kiev.

Nhắc tới việc Nga gần đây tham gia các cuộc đàm phán với đại diện Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X sau đợt tấn công rằng: “Các đại diện Nga tham gia những cuộc đàm phán dài hơi, nhưng trên thực tế, Kinzhal và ‘Shahed’ mới là thứ họ dùng để lên tiếng”. Kinzhal là tên lửa đạn đạo của Nga, còn Shahed là UAV do Iran cung cấp cho Moscow.

Đáp trả các cuộc tấn công, Ba Lan đã điều chiến đấu cơ cất cánh và tạm thời đóng cửa hai sân bay, Reuters đưa tin, dẫn thông báo của Cơ quan Điều hành Không lưu Ba Lan trên X.

Các quan chức Mỹ cho biết họ hy vọng cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump vào Chủ nhật sẽ mang lại kết quả tích cực, sau một tuần đàm phán căng thẳng giữa các nhóm thương lượng Mỹ và Ukraine. Dù không nêu mục tiêu cụ thể, ông Zelensky nói với Axios hôm thứ Sáu rằng ông muốn hoàn tất một khuôn khổ nhằm chấm dứt chiến tranh.

Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, cuộc gặp này dự kiến không có sự tham gia của bất kỳ lãnh đạo châu Âu nào.

Theo CNN