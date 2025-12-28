Ông Putin cảnh báo hành động quân sự nếu Ukraine không chấp nhận thỏa thuận hòa bình

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Ukraine không mặn mà với giải pháp hòa bình dù đã được phương Tây đề xuất các điều khoản “đàng hoàng”.

Kiev đang tỏ ra “không vội” giải quyết xung đột bằng con đường hòa bình, ngay cả khi đã nhận được những đề xuất được đánh giá là “đàng hoàng”, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin tuyên bố.

Phát biểu trước giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Nga trong chuyến thăm một sở chỉ huy tiền phương hôm 27/12, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Ukraine đã được một số “người thông minh” ở phương Tây đưa ra các điều khoản hòa bình “đàng hoàng”. Tuy nhiên, Kiev vẫn tiếp tục phớt lờ những đề xuất này, buộc Moscow phải tiếp tục chiến dịch quân sự.

Tổng thống Nga không nêu rõ ai là người đưa ra các đề xuất cũng như không công bố chi tiết cụ thể. Ông chỉ nói rằng các điều khoản đó bao gồm “một khung bảo đảm an ninh tốt”, một kế hoạch phục hồi kinh tế, cùng lộ trình khôi phục quan hệ với Nga.

“Đáng tiếc là chúng tôi thấy rằng ban lãnh đạo của chế độ Kiev vẫn không hề vội vàng giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình”, ông Putin nói. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quân đội Nga báo cáo đã giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Gulaypole ở tỉnh Zaporozhye, cùng một số khu dân cư khác trong đợt tiến công mới nhất.

Tổng thống Nga sau đó nhấn mạnh rằng tốc độ tiến quân nhanh chóng của lực lượng Nga khiến việc Kiev có sẵn sàng chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào hay không gần như không còn nhiều ý nghĩa.

“Nếu chính quyền Kiev không muốn chấm dứt xung đột bằng con đường hòa bình, chúng tôi sẽ đạt được tất cả các mục tiêu của Chiến dịch Quân sự Đặc biệt bằng các biện pháp quân sự”, ông nói.

Những tuyên bố này được đưa ra trong lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi các nước phương Tây tài trợ thêm tiền bạc và cung cấp vũ khí, với lý do lực lượng Ukraine đang thiếu nghiêm trọng hệ thống phòng không và trang bị quân sự. Ông Zelensky cũng cho rằng Ukraine đang phải đối mặt với “tình trạng thiếu tiền thường xuyên”, đồng thời mô tả Nga như một mối đe dọa toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về một khuôn khổ hòa bình. Trước cuộc gặp, dự kiến diễn ra trong hôm 28/12 tại bang Florida, ông Zelensky đã công bố một kế hoạch gồm 20 điểm mà ông nói rằng Kiev đã trao đổi với phía Mỹ.

Moscow đã bác bỏ kế hoạch này, cho rằng nó không thể là cơ sở để đàm phán. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tuyên bố hôm thứ Sáu rằng kế hoạch của Kiev “khác biệt một cách căn bản” so với các đề xuất mà Nga và Mỹ đã thảo luận.

Ông Ryabkov cũng cảnh báo rằng, dù Moscow “hoàn toàn sẵn sàng” giải quyết xung đột, Kiev và các đồng minh châu Âu của nước này đang tìm cách “đánh chìm” tiến trình hòa bình.

Theo RT