Tổng thống Maduro bị bắt giữ - ông Trump tuyên bố

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Donald Trump cho biết vợ của ông Nicolas Maduro cũng đã bị bắt giữ trong chiến dịch được tiến hành phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bị bắt và đưa ra khỏi đất nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vào sáng sớm thứ Bảy theo giờ địa phương, sau khi xác nhận rằng lực lượng Mỹ đã tiến hành điều mà ông gọi là “một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói rằng vợ của ông Maduro cũng bị bắt trong chiến dịch được thực hiện cùng với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ. Ông Trump cho biết ông sẽ đưa ra một tuyên bố chính thức muộn hơn trong ngày thứ Bảy.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez sau đó cho biết chính phủ không biết tung tích của Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

“Chúng tôi yêu cầu chính phủ của Tổng thống Donald Trump cung cấp bằng chứng ngay lập tức về việc Tổng thống Maduro và Đệ nhất phu nhân còn sống”, bà Rodríguez nói trong một cuộc gọi tới đài truyền hình nhà nước VTV Venezuela.

Bà nói thêm rằng cuộc tấn công của Mỹ đã cướp đi sinh mạng của các quan chức, quân nhân và thường dân trên khắp đất nước.

Ít nhất 7 vụ nổ đã vang lên và các máy bay bay thấp quét qua thủ đô Venezuela vào rạng sáng 3/1, sau một chiến dịch gây sức ép kéo dài nhiều tháng.

Chính phủ Venezuela cho biết các cuộc tấn công cũng diễn ra tại các bang Miranda, Aragua và La Guaira, buộc ông Maduro phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và huy động lực lượng phòng thủ.

Theo nhân chứng và các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, từ khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương, các vụ nổ, máy bay và khói đen có thể được nhìn thấy khắp Caracas trong suốt khoảng 90 phút.

Trên khắp thành phố, người dân Venezuela bày tỏ sự sốc và hoảng sợ khi ghi lại video cảnh khói bốc cao và những ánh chớp màu cam sáng rực trên bầu trời. “Ôi không, nhìn kìa”, một người phụ nữ thốt lên trong đoạn video, thở gấp khi chứng kiến các vụ nổ ở phía xa.

“Toàn bộ mặt đất rung chuyển. Thật khủng khiếp. Chúng tôi nghe thấy tiếng nổ và tiếng máy bay”, Carmen Hidalgo, 21 tuổi, một nhân viên văn phòng, nói trong giọng run rẩy. Cô đang bước đi vội vã cùng hai người thân, trên đường trở về từ một bữa tiệc sinh nhật. “Chúng tôi cảm giác như không khí đang đập thẳng vào người”.

Đài truyền hình nhà nước Venezuela không cắt ngang chương trình phát sóng và vẫn chiếu một phóng sự về âm nhạc và nghệ thuật Venezuela.

Một sự cố mất điện đã ảnh hưởng đến khu vực phía nam thành phố, gần một căn cứ quân sự lớn, theo lời các nhân chứng.

Cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự. Ông Trump nhiều lần cam kết sẽ tiến hành các chiến dịch trên bộ tại quốc gia sản xuất dầu mỏ Nam Mỹ này, nơi ông Maduro nắm quyền từ năm 2013.

Mỹ, phe đối lập Venezuela và nhiều quốc gia khác cáo buộc ông Maduro đã gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái để duy trì quyền lực. Ông Trump hôm thứ Hai nói rằng việc ông Maduro rời bỏ quyền lực sẽ là “một lựa chọn khôn ngoan”.

Lầu Năm Góc chuyển các câu hỏi sang Nhà Trắng, trong khi Nhà Trắng từ chối bình luận.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấm các chuyến bay thương mại của Mỹ đi vào không phận Venezuela do “hoạt động quân sự đang diễn ra”, ngay trước khi các vụ nổ xảy ra ở Caracas. Cảnh báo của FAA, được gọi là “Thông báo cho Phi công”, được ban hành ngay sau 1 giờ sáng theo giờ Bờ Đông nước Mỹ.

Cảnh báo này thông báo cho tất cả các phi công thương mại và tư nhân của Mỹ rằng không phận trên Venezuela và quốc đảo nhỏ Curacao, nằm ngoài khơi phía bắc Venezuela, bị cấm bay “do các rủi ro an toàn hàng không liên quan đến hoạt động quân sự đang diễn ra”.

Trong tuyên bố của mình, chính phủ Venezuela cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công là để Mỹ chiếm đoạt dầu mỏ và khoáng sản của nước này, đồng thời khẳng định Mỹ “sẽ không thành công” trong việc chiếm đoạt các nguồn tài nguyên đó.

Mỹ đã triển khai một lực lượng quân sự lớn trong khu vực, bao gồm tàu sân bay, tàu chiến và các tiêm kích hiện đại được bố trí tại vùng Caribbean.

Trong động thái mở rộng các lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền ông Maduro, ông Trump đã tìm cách áp đặt một “lệnh phong tỏa” đối với dầu mỏ Venezuela và tiến hành 35 cuộc tấn công vào các tàu thuyền ở Thái Bình Dương và Biển Caribbean bị cáo buộc liên quan đến hoạt động buôn ma túy. Theo số liệu do chính quyền Mỹ công bố hôm thứ Sáu, các cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 115 người thiệt mạng.

Tuần trước, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) bị cho là đứng sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một khu vực cầu cảng bị nghi là do các băng đảng ma túy Venezuela sử dụng, trong điều được coi là chiến dịch trực tiếp đầu tiên được biết đến của Mỹ trên lãnh thổ Venezuela.

Ông Trump không nói rõ liệu các cuộc tấn công đó có do CIA thực hiện hay không, dù nhiều cơ quan truyền thông khác đưa tin rằng cơ quan tình báo này đứng sau các hoạt động đó.

