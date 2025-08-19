Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu có hòa ước với Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết hỗ trợ an ninh cho Ukraine trong thỏa thuận hòa bình với Nga, trong bối cảnh châu Âu gây sức ép yêu cầu một lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Mỹ sẽ giúp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga, mặc dù phạm vi hỗ trợ cụ thể vẫn chưa được làm rõ.

Ông Trump đưa ra cam kết này tại một hội nghị thượng đỉnh đặc biệt ở Nhà Trắng hôm 18/8, nơi ông tiếp đón ông Zelensky cùng nhóm lãnh đạo châu Âu, chỉ vài ngày sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska và vài tháng sau một buổi làm việc “thảm họa” tại Phòng Bầu dục, nơi ông Trump cùng Phó Tổng thống J.D. Vance công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine.

Một thỏa thuận hòa bình có vẻ vẫn còn xa vời. Cả ông Trump và ông Zelensky đều bày tỏ hy vọng cuộc gặp lần này sẽ dẫn tới các cuộc đàm phán ba bên với ông Putin. Điện Kremlin hiện chưa chấp thuận công khai việc này, và vẫn chưa rõ liệu ông Putin có sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hay có nhượng bộ thực chất nào không.

Trong khi đó, các lãnh đạo châu Âu – những người vội vã đến Washington để ủng hộ Ukraine – đã kêu gọi ông Trump buộc ông Putin phải đồng ý ngừng bắn trước khi tiến hành đàm phán. Ông Trump từng ủng hộ đề xuất đó, nhưng sau cuộc gặp ở Alaska, ông lại chuyển sang quan điểm của Moscow rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải toàn diện.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói ông thích ý tưởng ngừng bắn, nhưng vẫn có thể thảo luận hòa bình ngay cả khi giao tranh tiếp diễn.

“Ước gì họ dừng lại, tôi muốn họ dừng lại”, ông Trump nói. “Nhưng xét về chiến lược, điều đó có thể bất lợi cho một bên hoặc bên kia”.

Cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều nhấn mạnh ngừng bắn là điều kiện tiên quyết.

“Tôi không thể tưởng tượng được rằng cuộc gặp tiếp theo sẽ diễn ra nếu chưa có ngừng bắn”, ông Merz nói.

Ông Macron bổ sung rằng châu Âu cũng phải tham gia trực tiếp: “Khi chúng ta nói về bảo đảm an ninh, đó là nói về an ninh của cả châu Âu”.

Ông Trump nhiều lần nhấn mạnh ông tin rằng ông Putin muốn kết thúc chiến tranh, đồng thời tiết lộ đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga hôm thứ Hai và sẽ tiếp tục gọi điện sau hội nghị.

Bộ Ngoại giao Nga trong khi đó tuyên bố việc triển khai binh sĩ NATO tại Ukraine không phải giải pháp khả thi cho xung đột.

Ông Trump, ông Zelensky cùng các nhà lãnh đạo châu âu thảo luận tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Không khí khác biệt so với tháng 2

Khác hẳn bầu không khí căng thẳng hồi tháng 2, lần này cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky mang màu sắc tích cực hơn. Ông Zelensky liên tục nói cảm ơn, ít nhất 8 lần trong phần phát biểu mở đầu. Ông còn được hậu thuẫn bởi lãnh đạo Anh, Đức, Pháp, Italy, Phần Lan, EU và NATO – tất cả đều đến Washington để thể hiện đoàn kết với Ukraine và thúc đẩy các bảo đảm an ninh trong giai đoạn hậu chiến.

Ông Trump tiếp đón ông Zelensky nồng ấm bên ngoài Nhà Trắng, khen ngợi bộ vest đen của ông – sự thay đổi so với trang phục quân sự quen thuộc. Khi được hỏi thông điệp gửi đến người dân Ukraine, ông Trump trả lời: “Chúng tôi yêu quý họ”.

Sau cuộc thảo luận riêng, hai bên tham gia bàn tròn cùng lãnh đạo châu Âu. Ông Zelensky gọi các cuộc trao đổi riêng tư với ông Trump là “rất tốt” và nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm an ninh từ Mỹ. Ông Trump cũng xác nhận “sẽ có rất nhiều sự giúp đỡ”, và châu Âu sẽ đóng vai trò tuyến phòng thủ đầu tiên.

Áp lực lớn từ ông Trump

Ông Trump thúc giục chấm dứt nhanh cuộc chiến đẫm máu nhất châu Âu trong 80 năm qua, khiến Kiev và đồng minh lo ngại ông có thể buộc Ukraine chấp nhận điều kiện của Nga, đặc biệt sau khi ông “trải thảm đỏ” đón ông Putin ở Alaska vào tuần trước.

Ông Trump bác bỏ cáo buộc rằng thượng đỉnh Alaska là chiến thắng ngoại giao của ông Putin. “Tôi biết chính xác mình đang làm gì”, ông viết trên mạng xã hội, khẳng định những người chỉ trích ông từng thất bại trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột trước đây.

Đội ngũ của ông Trump cho biết để kết thúc chiến tranh, cả hai phía sẽ phải nhượng bộ. Tuy nhiên, ông Trump đã đặt gánh nặng lên vai ông Zelensky, gợi ý Ukraine từ bỏ hy vọng gia nhập NATO hay đòi lại Crimea.

Ông Zelensky gần như đã bác bỏ đề xuất mà ông Putin đưa ra tại Alaska, bao gồm việc chấp nhận để Nga kiểm soát thêm phần còn lại của vùng Donetsk. Bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào cũng cần thông qua trưng cầu dân ý, ông nói.

Cuộc chiến đã gây ra nhiều thương vong cho hai phía, gây ra sự tàn phá diện rộng ở Ukraine. Hôm đầu tuần, Ukraine báo cáo một vụ UAV Nga tấn công khu dân cư ở Kharkov làm ít nhất 7 người thiệt mạng. Tại Zaporizhzhia, thêm 3 người chết vì không kích.

Cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết UAV của họ đã tấn công một trạm bơm dầu ở vùng Tambov (Nga), khiến tuyến đường ống Druzhba ngừng vận hành, làm gián đoạn nguồn cung dầu sang Hungary và Slovakia.