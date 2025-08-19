Ông Zelensky đổi phong cách tại cuộc gặp Nhà Trắng khiến ông Trump lên tiếng

Trong chuyến thăm Nhà Trắng mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ bỏ trang phục quân sự quen thuộc để chọn bộ đồ đen trang trọng, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump khen ngợi.

Lần gần đây nhất mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Nhà Trắng, bộ trang phục mang phong cách quân sự tối màu của ông đã vấp phải sự châm chọc từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người vốn quen với bộ vest chỉnh tề mỗi ngày.

Bộ đồ mà ông Zelensky mặc trong cuộc gặp hồi tháng 2 trở thành tâm điểm trong một phiên thảo luận thảm hại, nơi hai nhà lãnh đạo tranh cãi gay gắt, và Tổng thống Ukraine bị hộ tống rời Nhà Trắng sớm, thậm chí không kịp dự bữa trưa.

Nhưng trong hôm hôm 18/8, khi đất nước ông đang chịu sức ép phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu nhất châu Âu trong 80 năm, ông Zelensky xuất hiện trong cuộc gặp ông Trump với phong cách trang trọng hơn. Bộ trang phục đen toàn bộ, không cà vạt, chưa hẳn là một bộ vest hoàn chỉnh, nhưng dường như đã khiến ông Trump hài lòng.

Một phóng viên, người từng hỏi ông Zelensky hồi tháng 2 vì sao ông không mặc vest, lần này lại khen ngợi sự lựa chọn mới của nhà lãnh đạo Ukraine.

“Ngài trông thật tuyệt trong bộ vest này”, phóng viên nói.

Ông Trump liền chen vào: “Tôi cũng vừa nói như vậy”.

Ông Zelensky lần này không bỏ lỡ cơ hội đáp trả dí dỏm: “Anh vẫn mặc cùng một bộ vest đó”, ông quay sang phóng viên, khiến cả phòng bật cười. “Tôi thì đã thay đổi”.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022, ông Zelensky vốn nổi tiếng với những bộ trang phục mang hơi hướng quân đội, nhằm thể hiện tinh thần đồng hành cùng binh sĩ nơi tiền tuyến.

Tuy nhiên, sau cuộc gặp không mấy suôn sẻ với ông Trump hồi tháng 2, ông đã dần chuyển sang phong cách trang trọng hơn. Trong lễ tang Giáo hoàng Francis tại Rome hồi tháng 4, ông Zelensky mặc áo khoác dày màu đen theo kiểu quân sự cùng sơ mi cài kín cổ, không đeo cà vạt.

Việc truyền thông Mỹ tập trung chỉ trích trang phục của ông Zelensky tại Nhà Trắng từng vấp phải phản ứng dữ dội từ người dân Ukraine.