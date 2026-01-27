Ông Trump triển khai “hạm đội khổng lồ” áp sát Iran, Tehran cảnh báo sẵn sàng nổ súng

Tehran cảnh báo rằng nước này đang đặt “ngón tay trên cò súng”, sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động gây hấn nào từ Mỹ hoặc Israel.

Bộ Chiến tranh Mỹ đã triển khai một “hạm đội lớn” gồm tàu chiến và nhiều khí tài quân sự khác tới khu vực gần Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, đồng thời khẳng định con đường ngoại giao vẫn còn để ngỏ.

Đầu tháng này, theo các nguồn tin Iran, ông Trump đã tiến rất gần tới việc ra lệnh tấn công các mục tiêu của Iran nhằm đáp trả làn sóng biểu tình ở nước này. Dù cuối cùng ông trì hoãn quyết định đó, các khí tài quân sự của Mỹ vẫn tiếp tục được điều động tới khu vực.

Trong cuộc phỏng vấn với Axios hôm đầu tuần này, ông Trump cho biết tình hình với Iran vẫn đang “biến động”.

“Chúng tôi có một hạm đội lớn ngay cạnh Iran. Còn lớn hơn cả ở Venezuela”, ông nói, ám chỉ đến đợt tăng cường hải quân của Mỹ gần quốc gia Nam Mỹ này, từng dẫn tới vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela ông Nicolas Maduro.

Tuy vậy, ông Trump cũng cho rằng Tehran thực sự muốn đàm phán một thỏa thuận, khẳng định: “Họ đã gọi nhiều lần. Họ muốn nói chuyện”.

Trọng tâm của đợt triển khai là nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, hiện đã hoạt động tại Trung Đông, theo xác nhận của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Ngoài ra, Mỹ còn điều động thêm các tiêm kích F-15 và F-35, máy bay tiếp dầu, cùng các hệ thống phòng không. Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc ông Brad Cooper, đã tới Israel hôm thứ Bảy tuần trước để thảo luận các kế hoạch quân sự chung.

Đáp lại, Tướng Mohammad Pakpour của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra cảnh báo cứng rắn vào cuối tuần trước. Ông tuyên bố IRGC “sẵn sàng hơn bao giờ hết, ngón tay đặt trên cò súng” để bảo vệ đất nước, đồng thời cảnh báo sẽ có những hậu quả “đau đớn” nếu Mỹ hoặc Israel tiến hành bất kỳ hành động gây hấn nào.

Tehran cũng cảnh báo Washington không được có “bất kỳ tính toán sai lầm nào”, đồng thời cáo buộc Mỹ và Israel đứng sau việc kích động tình trạng bất ổn nội bộ nghiêm trọng tại Iran. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gần đây cho biết hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực bùng phát từ cuối tháng 12/2025.

Chính quyền ông Trump dường như đang chia rẽ về hướng đi tiếp theo. Một số quan chức được cho là ủng hộ việc thực thi “lằn ranh đỏ” của Tổng thống để trừng phạt Tehran, trong khi những người khác đặt câu hỏi liệu việc ném bom sẽ đạt được mục tiêu chiến lược gì.

Washington từ lâu thúc đẩy một thỏa thuận yêu cầu Iran phải loại bỏ toàn bộ uranium đã làm giàu, hạn chế kho tên lửa, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực và từ bỏ việc tự làm giàu uranium – những điều khoản mà Iran đến nay vẫn kiên quyết từ chối.