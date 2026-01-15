Hàng loạt hãng hàng không né không phận Iran và Iraq giữa căng thẳng bùng phát

Các hãng hàng không châu Âu như Wizz Air, Lufthansa, British Airways đồng loạt tránh không phận Iran và Iraq bất chấp Tehrand dã mở lại không phận.

Các hãng hàng không châu Âu như Wizz Air, Lufthansa và British Airways hôm 15/1 đã tránh không phận Iraq và Iran, theo các trang theo dõi chuyến bay, thay vào đó lựa chọn các đường bay qua Afghanistan và Trung Á nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến tình hình địa chính trị bất ổn đang diễn ra tại Iran và khu vực Trung Đông.

Iran đã đóng rồi sau đó mở lại không phận sau gần 5 giờ đồng hồ vào hôm thứ Tư, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về khả năng xảy ra hành động quân sự giữa Mỹ và Iran, buộc nhiều hãng hàng không phải hủy, chuyển hướng hoặc trì hoãn chuyến bay. Dù không phận đã được mở lại, nhiều hãng – trong đó có Singapore Airlines và TUI – vẫn tiếp tục sử dụng các lộ trình thay thế, theo dữ liệu của FlightRadar24.

Trong 2 năm trở lại đây, nhiều hãng hàng không phương Tây đã điều chỉnh đường bay tại Trung Đông, ngày càng thường xuyên bay qua Afghanistan – bất chấp việc Taliban đang kiểm soát quốc gia này – nhằm tránh các khu vực xung đột được đánh giá là bất ổn hơn.

Trước đó trong hôm thứ Tư, Đức đã ban hành một chỉ thị mới, cảnh báo các hãng hàng không nước này không nên đi vào không phận Iran, ngay sau khi Lufthansa điều chỉnh lại hoạt động bay tại Trung Đông do căng thẳng trong khu vực leo thang.

“Chúng tôi tránh không phận Iraq và Iran, vì vậy một số chuyến bay hướng về phía tây xuất phát từ sân bay Dubai và Abu Dhabi sẽ phải dừng lại để tiếp nhiên liệu và thay tổ bay tại Larnaca (Síp) hoặc Thessaloniki (Hy Lạp)”, người phát ngôn của Wizz Air cho biết hôm thứ Năm.

Các hãng như Ryanair cũng đã chuyển một số đường bay ra khỏi khu vực Trung Đông trong những tháng gần đây nhằm tránh những bất ổn xoay quanh Israel, Iran và một số quốc gia khác. Trong khi đó, những hãng như Air France từ lâu đã tránh sử dụng không phận Iran.

Theo Reuters