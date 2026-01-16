Điều Israel lo sợ nhất sau hậu trường khiến Thủ tướng Netanyahu can ngăn Mỹ đánh Iran

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn các kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran, theo một quan chức cấp cao của Mỹ trao đổi với tờ New York Times.

Hình ảnh về vụ phóng tên lửa Shahab-3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, và khoảnh khắc tên lửa Iran bay đến Israel. Ảnh: MW.

Động thái này diễn ra sau khi Iran trải qua làn sóng biểu tình, bạo loạn và các cuộc tấn công bán quân sự trên diện rộng, khiến gần 200 nhân viên an ninh thiệt mạng. Những diễn biến này từng được xem là “thời cơ vàng” để các đối thủ của Tehran leo thang gây bất ổn.

Tuy nhiên, Iran đã thành công trong việc gây nhiễu mạng Starlink của Mỹ – hệ thống được cho là cung cấp năng lực chỉ huy và kiểm soát cho các nhóm bán quân sự thân phương Tây, sử dụng tới gần 40.000 thiết bị đầu cuối.

Việc gây nhiễu này được coi là yếu tố then chốt giúp các cuộc biểu tình và bạo loạn dần lắng xuống, đồng thời làm tê liệt khả năng chỉ huy – kiểm soát của các lực lượng bán quân sự thù địch. Khi tình hình trong nước Iran được duy trì ổn định, rủi ro trả đũa nếu bị tấn công được đánh giá là quá lớn, trong đó Israel được xem là mục tiêu hàng đầu.

Hình ảnh đồ họa về các vệ tinh của Starlink. Ảnh: MW.

Ngày 13/6/2025, Israel và Mỹ đã phát động một chiến dịch tấn công kéo dài 12 ngày nhằm vào Iran, nhắm tới các mục tiêu lãnh đạo, hạ tầng dân sự, quân sự và hạt nhân, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số quốc gia châu Âu.

Mức độ thiệt hại nghiêm trọng từ các đòn phản công bằng tên lửa đạn đạo của Iran, cùng với khả năng ngày càng suy giảm của các hệ thống phòng thủ tên lửa Israel và Mỹ trong việc đánh chặn, được xem là những yếu tố chính buộc Israel và các đồng minh phương Tây chấp nhận lệnh ngừng bắn vào ngày 24/6/2025.

Kể từ đó, Iran đã tăng tốc đáng kể các nỗ lực củng cố năng lực răn đe tên lửa. Các quan chức Iran nói với ông Ali Vaez, Giám đốc dự án Iran của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), rằng “các nhà máy tên lửa đang hoạt động 24 giờ mỗi ngày”.

Ông Vaez nhận định, nếu bị tấn công, Iran dự kiến sẽ mở các đợt tập kích với cường độ vượt xa trước đây: “Họ hy vọng có thể phóng cùng lúc 2.000 quả để làm quá tải hệ thống phòng thủ của Israel, thay vì 500 quả trong suốt 12 ngày như hồi tháng 6”.

Việc bảo vệ Israel bằng hệ thống phóng tên lửa chống đạn đạo THAAD đã tiêu tốn của quân đội Mỹ 25% kho vũ khí toàn cầu và hơn 2 tỷ USD. Ảnh: MW.

Bình luận thêm về việc tăng cường kho tên lửa của Iran, ông Vaez cho biết: “Israel cảm thấy công việc vẫn chưa hoàn tất và không thấy lý do gì để không nối lại xung đột, vì vậy Iran đang tăng cường tối đa mức độ sẵn sàng cho vòng đối đầu tiếp theo”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định: “Sức mạnh tên lửa của chúng tôi hiện nay vượt xa thời điểm diễn ra cuộc chiến 12 ngày. Kẻ thù trong cuộc chiến đó đã không đạt được mọi mục tiêu và đã bị đánh bại”. Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh, cũng cho biết: “Năng lực sản xuất quốc phòng của Iran đã được cải thiện cả về số lượng lẫn chất lượng so với trước cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6”.

Thiệt hại do các đợt tấn công trước đó của Iran trong tháng 6 được mô tả là rất lớn và chưa từng có trong lịch sử Israel. Tổng thống Trump khi đề cập đến quy mô các đòn tấn công này từng nói: “Đặc biệt là trong vài ngày cuối, Israel đã bị đánh rất nặng. Những tên lửa đạn đạo đó đã phá hủy rất nhiều tòa nhà”.

Thiệt hại ở Tel Aviv sau các cuộc tấn công tên lửa của Iran. Ảnh: MW.

Khả năng Israel sẽ phải hứng chịu các đòn tấn công với cường độ cao hơn nhiều so với tháng 6 được cho là nguyên nhân chính khiến Thủ tướng Netanyahu khuyến nghị thận trọng trong việc tấn công Iran.

Một số nguồn tin từ Israel xác nhận rằng, song song với các quốc gia thuộc khối phương Tây, các cơ quan tình báo Israel đã đóng vai trò trung tâm trong việc tổ chức và giám sát các cuộc bạo loạn cũng như hoạt động bán quân sự bên trong Iran, nhằm làm mất ổn định đất nước và lật đổ Hội đồng Giám hộ cùng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo – trụ cột quyền lực của Tehran.

Việc Iran gây nhiễu Starlink được xem là bước ngoặt lớn. Giới quan sát dự đoán Tehran sẽ quyết liệt triển khai, dù muộn màng, các biện pháp tăng cường an ninh nội địa, bao gồm phát triển một hệ thống Internet riêng theo mô hình Trung Quốc và siết chặt kiểm soát biên giới, nhằm ngăn chặn những nỗ lực gây bất ổn từ bên trong trong tương lai.

Theo MW