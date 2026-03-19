Ông Trump tính đưa bộ binh vào Iran, chiếm eo biển Hormuz và đảo Kharg

Chính quyền ông Trump xem xét đưa hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, cân nhắc kiểm soát eo biển Hormuz và đảo Kharg trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét triển khai hàng nghìn binh sĩ Mỹ nhằm tăng cường hoạt động tại Trung Đông, trong bối cảnh quân đội Mỹ chuẩn bị cho các bước đi tiếp theo trong chiến dịch chống Iran, theo một quan chức Mỹ và ba nguồn thạo tin.

Việc triển khai này có thể giúp ông Trump có thêm lựa chọn khi cân nhắc mở rộng các hoạt động của Mỹ, khi cuộc chiến với Iran đã bước sang tuần thứ ba.

Các lựa chọn đó bao gồm đảm bảo hành lang an toàn cho các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, nhiệm vụ chủ yếu được thực hiện bằng lực lượng không quân và hải quân, các nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, việc kiểm soát eo biển cũng có thể đồng nghĩa với việc triển khai binh sĩ Mỹ tới bờ biển Iran, theo bốn nguồn tin, trong đó có hai quan chức Mỹ.

Chính quyền Trump cũng đã thảo luận các phương án đưa lực lượng bộ binh tới đảo Kharg – nơi xử lý khoảng 90% xuất khẩu dầu của Iran, theo ba nguồn thạo tin và ba quan chức Mỹ. Một quan chức cho biết chiến dịch như vậy sẽ rất rủi ro, bởi Iran có khả năng tấn công hòn đảo bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự trên đảo vào ngày 13/3 và ông Trump cũng từng đe dọa tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ trọng yếu của Iran. Tuy nhiên, do vai trò sống còn đối với nền kinh tế Iran, việc kiểm soát hòn đảo này có thể được xem là lựa chọn tốt hơn so với phá hủy nó, theo các chuyên gia quân sự.

Bất kỳ việc sử dụng lực lượng bộ binh Mỹ nào – dù chỉ cho nhiệm vụ hạn chế – đều có thể tạo ra rủi ro chính trị đáng kể đối với ông Trump, trong bối cảnh sự ủng hộ của công chúng Mỹ đối với chiến dịch Iran còn thấp, và chính ông từng cam kết tránh để Mỹ sa lầy vào các cuộc xung đột mới tại Trung Đông.

Các quan chức chính quyền Trump cũng đã thảo luận khả năng triển khai lực lượng Mỹ để kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao của Iran, theo một nguồn tin.

Các nguồn tin cho biết họ không tin rằng việc triển khai lực lượng bộ binh tới Iran là sắp xảy ra, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết kế hoạch tác chiến. Các chuyên gia nhận định nhiệm vụ bảo vệ kho uranium của Iran sẽ cực kỳ phức tạp và rủi ro, ngay cả đối với lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Một quan chức Nhà Trắng, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết: “Hiện chưa có quyết định nào về việc đưa bộ binh tới, nhưng Tổng thống Trump luôn khôn ngoan khi giữ mọi lựa chọn trong tay”.

“Tổng thống đang tập trung đạt được toàn bộ các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch Epic Fury: phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, tiêu diệt hải quân của họ, đảm bảo các lực lượng ủy nhiệm khủng bố không thể gây bất ổn khu vực, và đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân”, quan chức này nói thêm.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận.

Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ tiếp tục tấn công hải quân Iran, kho tên lửa và máy bay không người lái, cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của nước này.

Mỹ đã tiến hành hơn 7.800 cuộc không kích kể từ khi phát động chiến dịch vào ngày 28/2 và đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 120 tàu của Iran, theo tài liệu công bố hôm 18/3 của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) – cơ quan giám sát khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ tại Trung Đông.

Thương vong của Mỹ

Ông Trump cho biết mục tiêu của ông không chỉ dừng lại ở việc làm suy yếu năng lực quân sự của Iran mà còn bao gồm đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển và ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Lực lượng bộ binh có thể giúp mở rộng các lựa chọn để đạt mục tiêu này, nhưng đi kèm rủi ro lớn. Ngay cả khi chưa có giao tranh trực tiếp trên lãnh thổ Iran, đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và khoảng 200 người bị thương trong cuộc chiến, dù phần lớn chỉ bị thương nhẹ, theo quân đội Mỹ.

Trong nhiều năm, ông Trump đã chỉ trích những người tiền nhiệm vì can dự vào các cuộc xung đột và cam kết giữ Mỹ tránh xa chiến tranh nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây ông không loại trừ khả năng triển khai “bộ binh trên thực địa” tại Iran.

Một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với Reuters rằng ông Trump có nhiều phương án để tiếp cận vật liệu hạt nhân của Iran nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. “Chắc chắn có những cách để đạt được điều đó”, quan chức này nói thêm. “Ông ấy vẫn chưa quyết định”.

Trong bản điều trần gửi các nhà lập pháp hôm thứ Tư, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard cho biết chương trình làm giàu uranium của Iran đã bị “xóa sổ” bởi các cuộc không kích trong tháng 6 và lối vào các cơ sở ngầm đã bị “chôn lấp và bịt kín bằng xi măng”.

Các nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận về việc tăng viện của Mỹ vượt xa việc một Nhóm Sẵn sàng Đổ bộ sẽ tới Trung Đông vào tuần tới, cùng với một đơn vị Thủy quân Lục chiến viễn chinh gồm hơn 2.000 lính.

Tuy nhiên, một nguồn tin lưu ý rằng quân đội Mỹ đang mất đi một lực lượng đáng kể khi quyết định điều tàu sân bay USS Gerald R Ford tới Hy Lạp để bảo dưỡng sau vụ cháy trên tàu.

Ông Trump cũng thay đổi quan điểm về việc Mỹ có nên đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz hay không.

Sau khi ban đầu nói Hải quân Mỹ có thể hộ tống tàu thuyền, ông đã kêu gọi các quốc gia khác cùng tham gia đảm bảo tuyến đường biển quan trọng này. Khi đồng minh ít quan tâm, ông Trump hôm thứ Tư đã ám chỉ khả năng rút lui.

“Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ‘kết liễu’ những gì còn lại của Nhà nước Khủng bố Iran, và để các quốc gia sử dụng tuyến đường này – chứ không phải chúng ta – chịu trách nhiệm cho cái gọi là ‘eo biển’?”, ông Trump viết trên Truth Social.

Theo Reuters