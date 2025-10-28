Nhật Bản chiều lòng ông Trump: F-150 xuất hiện giữa Tokyo, biểu tượng mới trong thương mại Mỹ-Nhật

Chiếc Ford F-150, biểu tượng của sức mạnh Mỹ, được trưng bày giữa Tokyo khi Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi gặp ông Trump.

Chiếc Ford F-150, biểu tượng của sức mạnh cơ bắp Mỹ, nay lại trở thành tâm điểm trong cuộc thương lượng thương mại quốc tế – và là minh chứng cho việc Nhật Bản sẵn sàng đi xa đến đâu để lấy lòng Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khi ông Trump gặp Thủ tướng mới của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi – đồng thời là nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này – tại Tokyo hôm 28/10, một chiếc F-150 được đỗ nổi bật ngay trước cung điện Akasaka.

Những chiếc bán tải cỡ lớn kiểu Mỹ hầu như hiếm thấy tại Tokyo, nơi đường phố nhỏ hẹp và khúc cua thường rất gắt. Tuy nhiên, việc trưng bày F-150, một mẫu xe thậm chí không được bán chính thức tại Nhật, là thông điệp rõ ràng: Tokyo sẵn sàng mua thêm ô tô Mỹ để xoa dịu một vấn đề khiến ông Trump bức xúc suốt hàng chục năm.

Tuần trước, Reuters đưa tin rằng chính phủ của bà Takaichi đang chuẩn bị gói mua hàng từ Mỹ, bao gồm xe bán tải Ford F-150, đậu nành và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) – ý tưởng ban đầu được chính ông Trump đưa ra.

“Tuyệt vời. Bà ấy có gu đấy”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hôm thứ Bảy tuần trước, khi được hỏi về thông tin này. “Đó là chiếc xe tải cực kỳ hot”.

Hồi tháng 8, ông Trump từng tiết lộ rằng Nhật Bản sẵn sàng mua mẫu F-150 “rất đẹp”, đồng thời nhiều lần chỉ trích Tokyo và châu Âu vì “không chịu nhập xe Mỹ”, trong khi các hãng xe Nhật và châu Âu lại bán hàng triệu chiếc tại Mỹ mỗi năm.

Trong các thỏa thuận thương mại gần đây, hai bên đã đồng ý nới lỏng các quy định kiểm định an toàn đối với xe nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở chính sách, mà ở thực tế giao thông: người Nhật (và cả người Anh) cho rằng xe Mỹ quá to, tốn nhiên liệu và khó lái trong đô thị.

Hiện chưa rõ Nhật Bản sẽ mua bao nhiêu chiếc F-150, song các nguồn tin chính phủ nói với Reuters rằng những xe này có thể được dùng làm xe dọn tuyết vì kích thước đồ sộ của chúng.

Trong năm ngoái, một phần ba trong số 3,7 triệu xe mới bán ra tại Nhật là “kei car” – những chiếc xe siêu nhỏ mà Mỹ không sản xuất. Xe ngoại chỉ chiếm 6% tổng lượng xe bán ra, chủ yếu là các thương hiệu châu Âu. Ford đã rút khỏi thị trường Nhật gần 10 năm trước.

Song song với thỏa thuận F-150, ông Trump cũng tiết lộ rằng hãng Toyota dự kiến mở thêm nhà máy tại Mỹ với tổng đầu tư 10 tỷ USD. Một người phát ngôn của Toyota từ chối bình luận về phát biểu của ông Trump.

Theo Reuters