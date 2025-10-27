Ông Trump được đón tiếp với nghi lễ cấp hoàng gia, tín hiệu hòa hoãn thương mại Mỹ-Trung cận kề

Tổng thống Mỹ Donald Trump được Nhật Bản đón tiếp cấp hoàng gia trong chuyến công du châu Á, trước khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về thỏa thuận tạm dừng chiến tranh thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được sự chào đón cấp hoàng gia tại Nhật Bản trong hôm 27/10, trong chặng dừng chân mới nhất của chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày. Chuyến thăm được ông kỳ vọng sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận đình chiến thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đây là chuyến đi nước ngoài dài nhất của ông Trump kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Trước đó, tại điểm dừng đầu tiên ở Malaysia, ông đã công bố hàng loạt thỏa thuận thương mại và khai khoáng quan trọng với 4 quốc gia Đông Nam Á, và dự kiến sẽ gặp ông Tập tại Hàn Quốc vào thứ Năm.

Theo các quan chức Mỹ, các nhà đàm phán của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận nhằm tạm hoãn việc tăng thuế của Mỹ và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc. Thông tin này đã khiến chứng khoán châu Á tăng vọt lên mức kỷ lục.

“Tôi rất tôn trọng Chủ tịch Tập, và tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trước khi hạ cánh xuống Tokyo.

Ông Trump gặp Nhật hoàng Naruhito

Mặc bộ vest xanh và cà vạt vàng, ông Trump vẫy tay và giơ nắm đấm chào đám đông trước khi trực thăng đưa ông đi tham quan Tokyo vào buổi tối, khi các tòa tháp tại đây rực sáng trong sắc đỏ, trắng và xanh – màu quốc kỳ Mỹ.

Sau đó, ông di chuyển bằng đoàn xe dài tới Hoàng cung, nơi ông bắt tay và chụp ảnh cùng Nhật hoàng Naruhito.

Trước chuyến thăm, ông Trump đã giành được cam kết đầu tư trị giá 550 tỷ USD từ Tokyo, đổi lại việc Mỹ tạm ngừng áp thuế nhập khẩu nặng nề.

Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và người đồng cấp Nhật Ryosei Akazawa – hai kiến trúc sư của thỏa thuận thuế hồi tháng 7 – đã thảo luận về việc đầu tư vào hệ thống điện trong bữa trưa sushi tại Tokyo hôm đầu tuần.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi – người vừa trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của nước này – dự kiến sẽ nỗ lực gây ấn tượng thêm với ông Trump trong cuộc gặp ngày 28/10 bằng cam kết mua xe bán tải, đậu nành và khí đốt Mỹ, đồng thời công bố một thỏa thuận đóng tàu, theo nguồn tin của Reuters.

Trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy tuần trước, bà Takaichi nói với ông Trump rằng việc củng cố liên minh Mỹ - Nhật là “ưu tiên hàng đầu” của bà.

Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn gặp bà Takaichi, người được cho là đồng minh thân cận của cố Thủ tướng Shinzo Abe – bạn chơi golf lâu năm của ông Trump. “Tôi nghĩ bà ấy sẽ rất tuyệt”, ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra hiệu khi ông bước xuống chiếc Không lực Một tại Sân bay Haneda ở Tokyo, Nhật Bản, cho điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Á của ông, ngày 27/10. Ảnh: Reuters.

Vấn đề thương mại và an ninh trên bàn nghị sự

Ông Trump từng là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên gặp Nhật hoàng Naruhito khi ông lên ngôi năm 2019, kế tục triều đại được cho là lâu đời nhất thế giới.

Tuy nhiên, vai trò của Nhật hoàng chỉ mang tính biểu tượng. Trọng tâm ngoại giao thực sự sẽ diễn ra trong cuộc gặp giữa ông Trump và bà Takaichi trong hôm 28/10 tại Cung điện Akasaka – nơi ông từng gặp ông Abe 6 năm trước – và ông Trump sẽ được đón tiếp bằng nghi thức danh dự của quân đội.

Theo một nguồn tin am hiểu, hai nước sẽ ký biên bản ghi nhớ về đầu tư trong lĩnh vực đóng tàu trong hôm thứ Ba, nằm trong chuỗi cam kết đầu tư mới.

Bà Takaichi cũng dự kiến trấn an ông Trump rằng Tokyo sẵn sàng đóng góp nhiều hơn cho an ninh khu vực, sau khi bà tuyên bố trước Quốc hội hôm thứ Sáu tuần trước rằng Nhật Bản sẽ đẩy nhanh kế hoạch tăng cường quốc phòng lớn nhất kể từ Thế chiến II.

Nhật Bản hiện là nơi tập trung lực lượng quân sự Mỹ lớn nhất ngoài lãnh thổ Mỹ. Trước đây, ông Trump từng chỉ trích Tokyo “không chi tiêu đủ” để bảo vệ lãnh thổ trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán.

Dù bà Takaichi đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP, nhưng việc tăng cao hơn nữa – như mong muốn của ông Trump – có thể gặp khó khăn khi liên minh cầm quyền của bà chưa chiếm đa số tại Quốc hội.

Ông Trump dự kiến rời Tokyo vào ngày 29/10 để đến Gyeongju (Hàn Quốc), nơi ông sẽ hội đàm với Tổng thống Lee Jae-myung. Cố vấn Nhà Trắng Robert Bessent cho biết khung thỏa thuận với Hàn Quốc cũng đã được thống nhất, nhưng sẽ không được ký kết trong tuần này.

Cuộc gặp được mong đợi với ông Tập Cận Bình vào ngày 30/10 sẽ diễn ra sau nhiều tháng Washington và Bắc Kinh liên tục nâng thuế lên hàng hóa của nhau, đồng thời đe dọa ngừng thương mại trong các lĩnh vực khoáng sản và công nghệ chiến lược.

Hai bên đều không kỳ vọng đạt được một bước đột phá lớn, mà tập trung vào việc quản lý bất đồng và đạt những tiến triển khiêm tốn – bước đệm cho chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, dự kiến vào đầu năm tới.

Theo Reuters