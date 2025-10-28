Ông Trump gặp gỡ Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi, được nhận "món quà đặc biệt"

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tại Tokyo hôm 28/10 để thảo luận về thương mại và an ninh, đồng thời ca ngợi việc bà trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của Nhật Bản cùng cam kết tăng tốc hiện đại hóa quân đội.

Theo các nguồn tin của Reuters, bà Takaichi dự kiến sẽ công bố một gói đầu tư trị giá 550 tỷ USD với Mỹ – bao gồm đóng tàu, tăng mua đậu tương, khí tự nhiên và xe bán tải của Mỹ. Ngoài ra, bà cũng dự định thông báo việc đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, theo đài NTV dẫn nguồn chính phủ Nhật.

Những động thái thiện chí này có thể giúp làm dịu yêu cầu của ông Trump về việc Tokyo cần chi nhiều hơn cho quốc phòng, trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng thể hiện sức mạnh ở khu vực. Tuần trước, bà Takaichi đã cam kết đẩy nhanh kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP để đón đầu áp lực này.

“Cú bắt tay thật mạnh mẽ”, ông Trump nói khi hai người tạo dáng chụp ảnh tại Cung điện Akasaka ở trung tâm Tokyo, trước khi bước vào hội trường danh dự cùng đội danh dự của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Trước đó, cả hai được nghe thấy đang trò chuyện về cố Thủ tướng Shinzo Abe, người từng là đồng minh thân thiết của ông Trump. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump và ông Abe từng dành nhiều giờ chơi golf cùng nhau, xây dựng mối quan hệ cá nhân hiếm có giữa hai lãnh đạo.

“Mọi điều tôi biết từ ông Shinzo và những người khác, tôi tin bà sẽ là một trong những Thủ tướng vĩ đại. Tôi cũng chúc mừng bà vì trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, điều này thực sự có ý nghĩa lớn”, ông Trump nói khi hai phái đoàn bắt đầu cuộc họp.

Ông Trump cũng ca ngợi nỗ lực của Nhật Bản trong việc tăng cường năng lực quân sự và mua thêm thiết bị quốc phòng Mỹ, trong khi bà Takaichi thì khen ngợi vai trò của ông Trump trong việc dàn xếp các thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia – Thái Lan và Israel – Palestine, gọi đây là “những thành tựu chưa từng có tiền lệ”.

Ông Trump từng đến cung điện này lần cuối vào năm 2019 để gặp Thủ tướng Abe – người bị ám sát vào năm 2022. Sau khi đặt chân tới Nhật hôm thứ Hai, ông cũng đã được Nhật hoàng Naruhito tiếp đón trọng thể tại Hoàng cung Tokyo.

Món quà đặc biệt

Theo một nguồn tin của Reuters, Thủ tướng Takaichi sẽ tặng ông Trump một cây gậy golf từng thuộc về cố Thủ tướng Abe – như một cử chỉ biểu trưng cho mối quan hệ thân thiết giữa hai cựu lãnh đạo. Nguồn tin này cho biết họ không được phép tiết lộ với truyền thông nên yêu cầu giấu tên.

Việc xây dựng mối quan hệ cá nhân gần gũi với lãnh đạo Mỹ có thể giúp bà Takaichi củng cố vị thế chính trị trong nước vốn đang mong manh. Dù tỷ lệ ủng hộ công chúng dành cho bà tăng mạnh kể từ khi nhậm chức, liên minh cầm quyền của bà vẫn thiếu hai ghế để chiếm đa số tại Hạ viện Nhật Bản.

Sau cuộc gặp, ông Trump và bà Takaichi sẽ tới căn cứ hải quân Yokosuka, nơi đặt tàu sân bay USS George Washington, biểu tượng của sức mạnh quân sự Mỹ tại Thái Bình Dương. Hai bên cũng dự kiến ký thỏa thuận về khoáng sản chiến lược và đất hiếm, những nguyên liệu quan trọng cho sản xuất từ điện thoại thông minh đến tiêm kích hiện đại, theo một quan chức Nhà Trắng.

Ông Trump sau đó sẽ gặp giới doanh nghiệp Nhật Bản trước khi bay sang Hàn Quốc vào thứ Tư, nơi ông dự kiến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để bàn về thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo Reuters