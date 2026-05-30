Thẩm phán Mỹ ra lệnh xóa tên ông Trump trong biển tên, đình chỉ kế hoạch cải tạo Trung tâm Kennedy

Tòa án Mỹ yêu cầu xóa tên ông Trump khỏi Trung tâm Kennedy và đình chỉ kế hoạch cải tạo kéo dài hai năm bắt đầu từ 2026.

Một thẩm phán liên bang tại thủ đô Washington đã ra phán quyết yêu cầu xóa tên Tổng thống Mỹ Donald Trump khỏi Trung tâm biểu diễn nghệ thuật Kennedy (John F. Kennedy Center for the Performing Arts). Đồng thời, trung tâm nghệ thuật mang tính biểu tượng này cũng phải đình chỉ kế hoạch đóng cửa trong hai năm để cải tạo, dự kiến bắt đầu từ tháng 7/2026.

Theo The Washington Post và CNN, Thẩm phán khu vực Christopher Cooper cho rằng luật thành lập Trung tâm Kennedy quy định rất rõ rằng: “Trung tâm phải mang tên Tổng thống Kennedy và hội đồng quản trị không có quyền đơn phương gán cho trung tâm bất kỳ tên gọi chính thức nào khác”.

Quốc hội mới có quyền đổi tên Trung tâm Kennedy

Cuối năm 2025, Nhà Trắng ra thông báo hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy đã “nhất trí thông qua” việc đổi tên cơ sở này từ “Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy” thành “Trung tâm Trump-Kennedy”.

Trước đó, ông Trump đã thay thế các thành viên đảng Dân chủ trong hội đồng quản trị và trực tiếp giữ chức chủ tịch hội đồng trung tâm này.

Tòa nhà tưởng niệm màu trắng bên bờ sông Potomac được đặt theo tên cố Tổng thống John F. Kennedy, người bị ám sát năm 1963. Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy được khánh thành năm 1971 và là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng nhất của nước Mỹ.

Trong phán quyết, thẩm phán Cooper viết: “Quốc hội đã đặt tên cho Trung tâm Kennedy và chỉ Quốc hội mới có quyền thay đổi tên đó”.

Tên ông Trump được đưa thêm vào tên của Trung tâm Kennedy. Ảnh: AFP.

Tháo dỡ toàn bộ biển hiệu mang tên Trump, kế hoạch cải tạo bị đình chỉ

Tòa án yêu cầu Trung tâm Kennedy trong vòng hai tuần phải tháo bỏ toàn bộ biển hiệu có tên ông Trump, cập nhật trên trang web chính thức, xóa mọi nội dung đề cập đến tên gọi “Trung tâm Trump-Kennedy”.

Ngoài ra, thẩm phán Cooper còn chấp thuận một phần yêu cầu ban hành lệnh cấm tạm thời do nữ nghị sĩ Dân chủ Joyce Beatty đệ trình, ngăn chính quyền Trump tiếp tục các bước nhằm đóng cửa trung tâm.

Theo Washington Post, bà Beatty, thành viên đương nhiên của hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy, đã khởi kiện các thành viên khác của hội đồng chỉ vài ngày sau cuộc bỏ phiếu đổi tên vào tháng 12 năm ngoái.

Bà cho biết trong cuộc họp trực tuyến của hội đồng, khi bà cố gắng phát biểu phản đối việc đổi tên, micro của bà đã bị tắt. Tuy nhiên, phía trung tâm bác bỏ cáo buộc này. Sau đó, bà Beatty sửa đổi đơn kiện, yêu cầu ngăn chặn rộng hơn đối với kế hoạch đóng cửa và cải tạo trung tâm. Tòa án chấp nhận yêu cầu này dựa trên các tài liệu quan trọng liên quan đến dự án cải tạo.

Kế hoạch đóng cửa hai năm để cải tạo Trung tâm Kennedy sẽ bị đình chỉ. Ảnh: TVBS.

Tháng 2 năm nay, ông Trump tuyên bố Trung tâm Kennedy sẽ được đại tu toàn diện và đóng cửa khoảng hai năm kể từ tháng 7/2026 để thực thi.

Sau khi phán quyết xóa tên ông được công bố, ông Trump đăng bài trên nền tảng mạng xã hội Truth Social chỉ trích quyết định của tòa án, đồng thời tuyên bố: “Chúng tôi sẽ làm việc với Quốc hội để chuyển giao lại tổ chức quản lý yếu kém này cho họ và để họ quyết định nên xử lý nó như thế nào”.

Ông Trump bị chỉ trích vì “tiếp quản” Trung tâm Kennedy

Truyền thông Mỹ trước đó đưa tin rằng kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã can thiệp mạnh mẽ vào hoạt động của Trung tâm Kennedy, vốn từ lâu được xem là một thiết chế văn hóa phi đảng phái.

Ngoài việc đổi tên trung tâm, ông còn chỉ trích một số chương trình biểu diễn tại đây là mang nội dung quá “woke” (thức tỉnh xã hội, cấp tiến về các vấn đề chủng tộc, giới tính và văn hóa).

Nếu phán quyết này được giữ nguyên sau các thủ tục kháng cáo, tên gọi chính thức của trung tâm sẽ quay trở lại là “Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy”, đồng thời kế hoạch cải tạo kéo dài hai năm cũng sẽ tiếp tục bị đình chỉ.

Ngoài việc đổi tên Trung tâm Kennedy, Nhà Trắng đã đổi tên Viện Hoà bình Mỹ (United States Institute of Peace, USIP)) thành Viện Hòa bình Trump (Donald J. Trump Institute of Peace) đồng thời gắn tên ông Trump lên trụ sở của tổ chức tại Washington. Mới đây nhất, Bộ Tài chính Mỹ dự kiến phát hành tờ tiền mệnh giá 250 USD có chân dung ông Trump; các quyết định này đã gây ra nhiều tranh cãi và các vụ kiện pháp lý.

Theo TVBS, LTN