Cháy tàu nước ngoài tại Thanh Đảo, 25 người thiệt mạng

Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra hôm 10/9 tại nhà máy đóng tàu ở TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cướp đi sinh mạng của 25 người.

Tàu cháy khi đang sửa chữa trong nhà máy, 25 người tử nạn

Khoảng 11h15 ngày 10/9, ngọn lửa bốc lên dữ dội từ tàu Ocean Melody - tàu chở hàng rời treo cờ Liberia - khi tàu đang neo đậu để bảo dưỡng và sửa chữa ở đây. Các nhân chứng cho biết cột khói đen bốc cao ngùn ngụt nhưng không ghi nhận tiếng nổ lớn. Lực lượng chữa cháy và cứu hộ đã huy động hàng chục xe cứu hỏa, dập tắt hoàn toàn đám cháy vào khoảng 14h30 cùng ngày.

Thời điểm xảy ra cháy, trên tàu có tổng cộng 42 người. Ban đầu ghi nhận 20 người tử vong và 5 người mất tích, đến tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ xác nhận toàn bộ 5 người mất tích đã tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 25 người. 17 người còn lại được sơ tán an toàn, trong đó có 5 người bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các báo cáo ban đầu cho biết những người thiệt mạng nằm trong nhóm bị mắc kẹt trên tàu khi ngọn lửa lan rộng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Tàu Ocean Melody - tàu chở hàng rời treo cờ Liberia. Ảnh: Marintraffic.

Hình ảnh được truyền thông Trung Quốc công bố xác định con tàu gặp nạn là Ocean Melody, một tàu hàng rời treo cờ Liberia.

Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy Ocean Melody mang số IMO 9303065, được đóng năm 2006, tức khoảng 20 năm tuổi. Tàu dài khoảng 189 m, rộng 33 m, có tổng dung tích đăng ký 31.279 GT và khả năng mang tổng tải trọng khoảng 55.742 tấn.

Tàu tới Thanh Đảo ngày 31/8, khoảng 10 ngày trước khi xảy ra tai nạn. Ocean Melody không gặp nạn giữa hành trình trên biển mà bốc cháy khi đang nằm trong một cơ sở sửa chữa tàu. Điều đó đồng nghĩa vụ việc sẽ được xem xét cả dưới góc độ quy trình sửa chữa, kiểm tra, cấp phép công việc và kiểm soát nguy cơ cháy nổ trong xưởng tàu.

Theo dữ liệu hàng hải, Ocean Melody trước đó rời cảng Thái Thương, tỉnh Giang Tô ngày 28/8 và tới Thanh Đảo 3 ngày sau đó. Tàu được xác định là tàu hàng rời, chuyên vận chuyển các loại hàng hóa khô số lượng lớn.

Chủ tàu được đăng ký tại Hong Kong, trong khi tàu được quản lý bởi một công ty có trụ sở ở Thượng Hải. Do treo cờ Liberia, Ocean Melody được xem là tàu nước ngoài hoạt động trong vùng biển và cảng của Trung Quốc.

Thân tàu ám khói sau khi lực lượng cứu hỏa đã dập tắt đám cháy. Ảnh: Zaobao.

Tai nạn xảy ra tại Công ty Đóng tàu Bắc Hải Thanh Đảo (Qingdao Beihai Shipbuilding) - đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc (CSSC), doanh nghiệp đóng tàu nhà nước lớn của Trung Quốc.

Phản ứng khẩn cấp từ Bắc Kinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường lập tức đưa ra chỉ đạo khẩn: yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm cứu nạn, điều trị cho người bị thương, an ủi gia đình nạn nhân, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý nghiêm trách nhiệm các bên liên quan theo pháp luật.

Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã cử đoàn công tác đến hiện trường phối hợp cùng chính quyền tỉnh Sơn Đông để khắc phục hậu quả. Ủy ban An toàn sản xuất thuộc Quốc vụ viện cũng phát lệnh rà soát, siết chặt an toàn lao động trên toàn quốc.

Lực lượng cứu hỏa được huy động để dập lửa. Ảnh: Xinhua.

Tính đến thời điểm cuối ngày 10/9, các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng như truyền thông nhà nước (như Tân Hoa Xã, CCTV) chưa công khai danh tính và quốc tịch cụ thể của 25 nạn nhân tử vong hay những người bị thương. Tuy nhiên, do đây là một tàu chở hàng rời treo cờ Liberia thuộc sở hữu nước ngoài đang trong thời gian bảo dưỡng, danh sách thuyền viên và công nhân kỹ thuật làm việc trên tàu thời điểm đó có thể bao gồm cả công nhân Trung Quốc tại xưởng đóng tàu lẫn thuyền viên nước ngoài theo tàu.

Giới chức Trung Quốc cũng chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ hỏa hoạn. Nhân chứng tại khu vực lân cận cho biết họ thấy cột khói đen bốc lên ngùn ngụt từ con tàu nhưng không nghe thấy tiếng nổ lớn hay mùi lạ. Trong các công đoạn sửa chữa tàu biển tại xưởng (đặc biệt là khu vực khoang máy hoặc không gian kín), hỏa hoạn thường dễ phát sinh từ các hoạt động hàn, cắt kim loại phát ra tia lửa kết hợp với các vật liệu hoặc khí dễ cháy.

Với 25 người thiệt mạng trong một vụ cháy xảy ra ngay tại xưởng sửa chữa, Ocean Melody đã trở thành một trong những tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số thương vong, mà còn ở câu hỏi lớn hơn: tại sao một con tàu đang nằm trong cảng, giữa một cơ sở chuyên nghiệp với đầy đủ phương tiện cứu hỏa và cứu hộ, lại có thể biến thành chiếc bẫy chết người đối với hàng chục người?

Câu trả lời sẽ có khi nhà chức trách công bố kết quả điều tra.

Theo Singtao, CCTV, Xinhua.