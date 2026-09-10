Ông Trump và những món quà tiền mặt đặc biệt dành cho 4 trợ lý thân cận

Đằng sau những món quà Giáng sinh của Tổng thống Donald Trump dành cho 4 trợ lý Nhà Trắng là tổng cộng 155.000 USD tiền mặt. Các khoản tiền lớn này đang thu hút chú ý vì đặt ra câu hỏi về những quy định áp dụng với nhân viên chính phủ liên bang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tặng tổng cộng 155.000 USD tiền mặt cho 4 trợ lý tại Nhà Trắng trong năm ngoái, làm dấy lên câu hỏi liệu các khoản tiền này có vi phạm quy định đạo đức liên bang về việc nhận thù lao của nhân viên chính phủ hay không.

Theo các bản kê khai tài chính được chính quyền Trump công bố hồi tuần trước, trợ lý điều hành Natalie Harp, cố vấn truyền thông Margo Martin và Phó giám đốc phụ trách hoạt động tại Phòng Bầu dục Chamberlain Harris mỗi người nhận 45.000 USD.

Trong khi đó, Giám đốc phụ trách hoạt động tại Phòng Bầu dục Walt Nauta nhận 20.000 USD.

Các khoản tiền đều được ghi với nội dung “Quà tặng tiền mặt dịp lễ”.

Nhà Trắng nói các khoản tiền hoàn toàn hợp pháp

Nhân viên chính phủ liên bang nhìn chung bị hạn chế nhận thêm khoản thù lao ngoài tiền lương từ công việc nhà nước. Điều này đặt ra câu hỏi về việc liệu những khoản tiền mặt mà ông Trump trao cho các trợ lý có phù hợp với quy định hay không.

Tuy nhiên, Nhà Trắng khẳng định các khoản tiền này tuân thủ những quy định về đạo đức.

“Những món quà được đề cập ở đây không liên quan gì đến nhiệm vụ chính thức của những cá nhân này trong chính phủ, do đó hoàn toàn được phép theo các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức liên quan”, người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói.

Ông Ingle cho biết ông Trump từ lâu đã có thói quen tặng quà Giáng sinh cho những người nằm trong “vòng thân cận” của mình, cả khi ông hoạt động trong chính phủ lẫn thời còn làm việc trong khu vực tư nhân.

Đáng chú ý, khoản 45.000 USD mà Harp, Martin và Harris nhận được tương đương khoảng 1/3 tiền lương hàng năm của họ. Mỗi người nhận mức lương 150.000 USD/năm.

Nauta có mức thu nhập hằng năm 175.000 USD, nên khoản quà 20.000 USD của ông Trump cũng là một khoản đáng kể so với tiền lương chính thức.

Những trợ lý đặc biệt thân cận với ông Trump

Harp và Nauta nằm trong nhóm những trợ lý thân cận nhất của ông Trump, thường xuyên có mặt bên Tổng thống tại Nhà Trắng cũng như trong các chuyến công tác.

Theo một người am hiểu vai trò của Harp, bà hỗ trợ quản lý tài khoản Truth Social của ông Trump và soạn thảo các nội dung mà Tổng thống đăng trên mạng xã hội.

Harp còn được biết đến với việc thường xuyên mang theo một chiếc máy in di động để cung cấp các tin tức và bài báo cho ông Trump. Điều này khiến bà có biệt danh “chiếc máy in biết đi”.

Mối quan hệ gần gũi giữa Harp và Tổng thống đã khiến bà trở thành tâm điểm chú ý trong những tháng gần đây.

Tại một cuộc vận động cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Jon Ossoff từng đặt câu hỏi về mức độ cam kết của ông Trump đối với công việc công vụ, đồng thời đề cập đến việc Tổng thống thường xuyên đi cùng Harp.

“Ông ấy không muốn làm công việc đó. Ông ấy muốn xây phòng khiêu vũ và đi cùng Natalie”, Ossoff nói.

Bà Natalie Harp, trợ lý điều hành của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rời khỏi trực thăng Marine One để lên máy bay Air Force One, trên đường đến Houston, Texas, tại căn cứ không quân Joint Base Andrews, Maryland, Mỹ, ngày 27/8. Ảnh: Reuters.

Nauta từng là đồng bị cáo của ông Trump

Ông Trump cũng duy trì mối quan hệ đặc biệt gần gũi với Nauta.

Từng là nhân viên phục vụ riêng tại Nhà Trắng, Nauta tiếp tục làm việc cho ông Trump sau khi Tổng thống thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông sau đó đảm nhiệm nhiều vai trò tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Trump và trong tổ chức vận động chính trị của ông.

Nauta trở lại Nhà Trắng khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian giữa hai nhiệm kỳ tổng thống của Trump, Nauta từng là đồng bị cáo cùng ông Trump trong một vụ truy tố liên bang liên quan đến việc lưu giữ các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở.

Nauta bị cáo buộc tham gia âm mưu che giấu tài liệu và cản trở cuộc điều tra liên bang. Ông không nhận tội. Vụ án sau đó bị hủy bỏ sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.

Harp và Nauta từng đi cùng ông Trump trên chuyến bay "mồi nhử"

Harp và Nauta cũng nằm trong nhóm nhỏ trợ lý đi cùng ông Trump vào một xe phục vụ suất ăn trên máy bay trong một lần Tổng thống bí mật chuyển sang một máy bay khác tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7, trong bối cảnh xuất hiện các thông tin về mối đe dọa đối với an toàn của ông.

Các phóng viên, nhân viên và những quan chức như Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vẫn ở trên chiếc máy bay mà Trump ban đầu dự kiến sử dụng.

Những người chỉ trích cho rằng chiếc máy bay này có thể đóng vai trò như một “chuyến bay mồi nhử” nhằm đánh lạc hướng trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào Tổng thống.

Những khoản quà tiền mặt được tiết lộ trong các bản kê khai tài chính vì thế thu hút sự chú ý không chỉ bởi giá trị lớn, mà còn bởi mối quan hệ đặc biệt gần gũi giữa ông Trump và một số người nhận.

Dù Nhà Trắng khẳng định các khoản tiền không liên quan đến nhiệm vụ công vụ và hoàn toàn phù hợp với quy định, việc liệu những khoản quà như vậy có đặt ra vấn đề đạo đức hoặc pháp lý hay không vẫn là câu hỏi được đặt ra.

Theo AJ, Reuters