Mỹ trình làng tên lửa tầm xa Anthem, đầu đạn hơn 200 kg, nhắm tới sản lượng 5.000 quả/năm

Anthem, mẫu vũ khí tấn công tầm xa được phát triển để giải quyết một trong những bài toán lớn của quân đội Mỹ: làm sao duy trì nguồn tên lửa khi chiến tranh kéo dài.

Covenant, một startup quốc phòng có trụ sở tại Dallas, Mỹ, vừa bước ra khỏi chế độ hoạt động bí mật với Anthem, mẫu vũ khí tấn công tầm xa được phát triển nhằm giải quyết một bài toán ngày càng cấp thiết đối với quân đội Mỹ: làm thế nào để sản xuất đủ tên lửa cho một cuộc xung đột kéo dài.

Theo Covenant, Anthem kết hợp đầu đạn tải trọng lớn, tầm hoạt động xa và chi phí sản xuất thấp hơn các vũ khí thế hệ cũ có tính năng tương đương. Công ty cũng tiết lộ đã huy động hơn 250 triệu USD qua 3 vòng gọi vốn, với sự tham gia dẫn dắt của Andreessen Horowitz, Founders Fund, Lux, 8VC, Aleph và Lightspeed.

Anthem hướng tới sản xuất hàng loạt

Startup quốc phòng đặt tại Dallas cho biết Anthem đã trải qua hơn 200 chuyến bay thử nghiệm. Quá trình thử nghiệm bắt đầu từ chuyến bay đầu tiên của vũ khí vào tháng 8/2025, sau đó được mở rộng sang các cuộc diễn tập cùng Lục quân Mỹ cả trong nước và ở nước ngoài.

Hàng trăm chuyến bay đã cho phép các kỹ sư liên tục kiểm tra hệ thống trong nhiều kịch bản nhiệm vụ khác nhau. Covenant cho biết quá trình này bao phủ những thành phần quan trọng trong thiết kế của Anthem.

Ông Michael Kaufman, đồng sáng lập kiêm CEO Covenant, cho rằng các đối thủ của Mỹ có thể triển khai hàng nghìn mục tiêu được gia cố kiên cố nằm ngoài tầm tấn công của nhiều hệ thống hiện nay. Anthem được phát triển nhằm giúp lực lượng Mỹ vẫn có khả năng đe dọa những mục tiêu như vậy trong các chiến dịch kéo dài.

“Nếu kho dự trữ của chúng ta cạn dần, khả năng răn đe cũng suy giảm theo”, ông Kaufman nói.

Covenant chưa công bố tầm bắn chính thức của Anthem. Một số báo cáo chưa được xác nhận cho rằng con số này có thể vào khoảng 750 dặm, tương đương hơn 1.200 km. Reuters đưa tin vũ khí có khả năng mang tải trọng hơn 441 pound, tương đương khoảng 200 kg.

Nếu những con số này được xác nhận, Anthem sẽ thuộc nhóm vũ khí tấn công tầm xa có khả năng tạo sức ép đáng kể lên các mục tiêu nằm sâu trong khu vực tác chiến. Tuy nhiên, điểm mà Covenant đặc biệt nhấn mạnh không chỉ là hiệu năng mà còn là khả năng sản xuất với số lượng lớn.

Kế hoạch sản xuất của công ty được đánh giá là khá tham vọng đối với một mẫu vũ khí tầm xa mới. Covenant gần đây đã mở một cơ sở rộng 105.000 feet vuông, tương đương khoảng 9.750 m², tại Dallas, bang Texas.

Công ty dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào quý I/2027, sau đó nâng công suất lên khoảng 5.000 đơn vị mỗi năm.

Covenant đồng thời đang mở rộng năng lực sản xuất ra nước ngoài. Một cơ sở rộng 110.000 feet vuông tại Saxony, Đức, sẽ hỗ trợ sản xuất thông qua chuỗi cung ứng châu Âu. Công ty cũng vận hành một cơ sở rộng khoảng 32.000 feet vuông ở miền Bắc Israel.

Phần mềm và chuỗi cung ứng

Thiết kế của Anthem không chỉ xoay quanh bản thân vũ khí. Covenant đã phát triển phần mềm lập kế hoạch nhiệm vụ và hệ thống chỉ huy - kiểm soát riêng, cho phép phối hợp nhiều vụ phóng.

Một điểm đáng chú ý khác là Anthem sử dụng đáng kể các linh kiện thương mại có sẵn trên thị trường (COTS). Với những bộ phận quan trọng khác, Covenant sử dụng các thỏa thuận cung ứng chiến lược, đồng thời tận dụng chuỗi cung ứng của các quốc gia đồng minh để bổ sung năng lực sản xuất.

Cách tiếp cận này có thể giúp công ty tránh một số điểm nghẽn thường xuất hiện trong quá trình sản xuất các hệ thống quốc phòng sử dụng linh kiện chuyên dụng. Quan trọng hơn, nó mở ra khả năng tăng nhanh sản lượng khi nhu cầu vũ khí tăng mạnh trong thời chiến.

Chiến lược sản xuất của Covenant cũng phản ánh một thay đổi rộng hơn trong cách Mỹ mua sắm vũ khí. Các quan chức Mỹ ngày càng yêu cầu các nhà thầu phát triển những hệ thống có giá thành hợp lý nhưng có thể sản xuất với số lượng lớn, thay vì tập trung quá nhiều vào những khí tài đắt đỏ và khó mở rộng công suất.

Bà Kathleen Hicks, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ, cho rằng Anthem đi theo những nguyên tắc tương đồng với sáng kiến Replicator của Lầu Năm Góc. Chương trình này từng thúc đẩy Bộ Quốc phòng Mỹ hướng tới các hệ thống có chi phí phù hợp và có khả năng nhanh chóng chuyển sang sản xuất quy mô lớn.

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng sau những cuộc xung đột gần đây, khi tốc độ tiêu hao tên lửa và đạn dược có thể vượt xa năng lực bổ sung của các dây chuyền sản xuất truyền thống. Với một cuộc chiến kéo dài, ưu thế công nghệ sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu quân đội không thể duy trì đủ lượng vũ khí để sử dụng.

Các hợp đồng với Lầu Năm Góc mở rộng

Covenant cho biết công ty đã nhận được khoảng 150 triệu USD đơn hàng, bao gồm các hợp đồng nghiên cứu, phát triển, đánh giá năng lực và sản xuất.

Lục quân Mỹ đã đưa Covenant vào một Thỏa thuận giao dịch khác (Other Transaction Agreement - OTA) nhằm đẩy nhanh quá trình thử nghiệm và đánh giá chất lượng vũ khí.

Trong khi đó, Văn phòng Năng lực nhanh của Hải quân Mỹ (Rapid Capabilities Office) đã ký hợp đồng với Covenant để phát triển phiên bản Anthem dành cho tác chiến trên biển.

Dự án này có giá trị khoảng 70 triệu USD, bao gồm cơ chế chia sẻ chi phí cùng những điều chỉnh thiết kế nhằm đơn giản hóa quá trình xuất khẩu trong tương lai cho các đồng minh và đối tác của Mỹ.

Covenant cho biết công ty có thể nhận thêm các hợp đồng mới trước cuối năm 2026.

Trong thời gian tới, startup này dự kiến mở rộng lực lượng lao động tại Texas, tập trung vào các vị trí kỹ thuật, sản xuất và vận hành khi Anthem tiến tới giai đoạn sản xuất quy mô lớn.

Chiến lược trên đem lại cho Covenant nhiều lựa chọn để mở rộng Anthem vượt ra ngoài năng lực sản xuất ban đầu tại Mỹ. Các cơ sở ở nước ngoài cũng có thể đóng vai trò cung cấp vũ khí cho các nước đồng minh khi Anthem hoàn tất quá trình đánh giá, đủ điều kiện đưa vào trang bị và chuyển sang sản xuất hàng loạt.

Với hơn 200 chuyến bay thử nghiệm, hàng trăm triệu USD vốn đầu tư và mục tiêu sản xuất khoảng 5.000 đơn vị mỗi năm, Covenant đang đặt Anthem vào một hướng đi khác với nhiều chương trình vũ khí truyền thống của Mỹ: không chỉ chế tạo một vũ khí có tầm bắn xa và tải trọng lớn, mà còn phải tìm cách sản xuất nó với tốc độ đủ nhanh nếu chiến tranh thực sự kéo dài.

Theo IE