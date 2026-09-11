Lộ diện 10 thương hiệu ô tô có tỷ lệ xe hoạt động vượt 400.000 km cao nhất

Với phần lớn người mua xe, bền bỉ, ít hỏng vặt và có thể sử dụng trong thời gian dài là điều nhiều người mong muốn. Một mẫu xe có thể vượt mốc 400.000 km, đó là dấu hiệu cho thấy khả năng vận hành lâu dài và độ tin cậy rất cao.

Nền tảng phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường ô tô iSeeCars của Mỹ hôm 9/9/2026 đã công bố bảng xếp hạng các thương hiệu có tỷ lệ xe đạt hơn 400.000 km cao nhất mang tên “The Longest Lasting Car Brands Most Likely to Reach 250,000 Miles”. Nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu khổng lồ gồm hơn 395 triệu chiếc xe thuộc 33 nhà sản xuất.

Kết quả cho thấy chỉ 5 thương hiệu có tỷ lệ xe vượt mốc 400.000 km cao hơn mức trung bình 5,4%.

Top 10 thương hiệu có độ bền nổi bật nhất:

1. Toyota: 19,7% xe có khả năng vượt 400.000 km

2. Lexus: 14,4%

3. Honda: 13,3%

4. Acura: 9,5%

5. GMC: 5,8%

6. Mazda: 5,3%

7. Lincoln: 4,7%

8. RAM: 4,2%

9. Ford: 4,1%

10. Cadillac: 3,9%

Đáng chú ý, 4 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các thương hiệu Nhật Bản, trong đó Toyota và Lexus bỏ khá xa phần còn lại. Phong Ly, CEO iSeeCars, cho rằng Toyota từ lâu nổi tiếng về độ tin cậy, vì vậy không bất ngờ khi các mẫu xe của hãng có tỷ lệ đạt số km cực cao vượt trội so với mặt bằng chung.

Bảng xếp hạng các thương hiệu xe bền nhất của iSeeCar công bố hôm 9/9/2026.

Theo nghiên cứu của iSeeCars, tỷ lệ xe vượt 400.000 km được tính toán từ cơ sở dữ liệu xe mà công ty phân tích; đây là xác suất thống kê theo thương hiệu, không phải tỷ lệ tuổi thọ được bảo đảm cho mọi xe.

Theo chuyên gia phân tích Karl Brauer của iSeeCars, nhiều người tiêu dùng vẫn cho rằng tuổi thọ sử dụng thông thường của một chiếc ô tô chỉ khoảng 100.000 dặm (khoảng 160.000 km). Tuy nhiên, dữ liệu thực tế cho thấy ô tô hiện đại bền hơn đáng kể. Nhiều mẫu xe hiện có xác suất 12–36% đạt mốc 400.000 km.

Điều này cũng cho thấy quan niệm rằng một chiếc ô tô đã chạy 160.000 km là gần hết vòng đời đang ngày càng trở nên lỗi thời. Với những thương hiệu và mẫu xe có độ tin cậy cao, 400.000 km hoàn toàn có thể là một cột mốc khả thi, nếu xe được bảo dưỡng đúng cách.

iSeeCars được thành lập tại Mỹ, hoạt động từ năm 2013, do Phong Ly và Vineet Manohar đồng sáng lập. Phong Ly - người gốc Việt - hiện là CEO, còn Vineet Manohar là đồng sáng lập và CTO. Công ty đặt tại khu vực Boston, Massachusetts.

Mô hình của iSeeCars kết hợp “sàn tìm kiếm ô tô + cơ sở dữ liệu ô tô + công ty phân tích dữ liệu”. Người dùng có thể tìm, so sánh xe mới và xe cũ, trong khi hệ thống sử dụng dữ liệu lớn và các thuật toán riêng để đánh giá giá bán, lịch sử, độ tin cậy, khả năng giữ giá và nhiều đặc điểm khác của xe.

Điểm mạnh của iSeeCars nằm ở dữ liệu. Theo iSeeCars, hệ thống của họ sử dụng hơn 25 tỷ điểm dữ liệu cùng các thuật toán độc quyền để phân tích, chấm điểm và xếp hạng hàng triệu xe mới và xe đã qua sử dụng. Công ty cho biết các phân tích của mình đã giúp người dùng tiết kiệm hơn 451 triệu USD/năm.

CEO Phong Ly (trái) và Vineet Manohar, CTO hai đồng sáng lập của iSeeCars. Ảnh: ABC News.

Đây cũng là lý do iSeeCars thường được các cơ quan truyền thông Mỹ sử dụng như một nguồn dữ liệu cho các bài viết về thị trường ô tô. Trang này có riêng bộ phận iSeeCars Research, thực hiện các nghiên cứu độc lập về xe, xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng.

Các chủ đề nghiên cứu khá rộng, chẳng hạn: Xe nào có khả năng sử dụng lâu nhất; xe nào giữ giá tốt nhất; thời điểm mua xe có lợi nhất; giá xe cũ; mức độ mất giá; độ tin cậy; mức độ triệu hồi; xe nào được chủ sở hữu giữ lâu nhất; mức độ sử dụng xe theo từng loại động cơ; xu hướng thị trường xe mới và xe cũ.

iSeeCars được đánh giá là một nguồn dữ liệu ô tô thương mại có giá trị tham khảo khá tốt, đặc biệt đối với các nghiên cứu định lượng về xe tại thị trường Mỹ. iSeeCars có một trang tổng hợp các nghiên cứu, các nghiên cứu của họ đã được nhiều cơ quan truyền thông lớn sử dụng.

Theo Creaders, LTN