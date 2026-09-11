Du học sinh Trung Quốc lĩnh 18 tháng tù vì sử dụng AI tạo hơn 1.000 video đồi trụy

Một nam du học sinh Trung Quốc tại Hàn Quốc vừa bị tuyên phạt 18 tháng tù giam, đồng thời bị cấm làm việc tại các cơ sở phúc lợi cho đối tượng yếu thế trong 5 năm, do sử dụng AI ghép mặt những người xung quanh để tạo ra hơn 1.100 video nhạy cảm.

Theo hãng tin Yonhap, bị cáo 30 tuổi (tạm gọi là A.) này trong vòng 3 tháng (tính từ tháng 11 năm ngoái) đã sử dụng công nghệ Deepfake ghép mặt của 7 nạn nhân, trong đó có các đồng nghiệp chung phòng nghiên cứu, để tạo ra 1.141 sản phẩm đồi trụy.

Đồn Cảnh sát Seongbuk (Seoul) đã chuyển giao hồ sơ cho cơ quan công tố vào ngày 24/6/2026. Đầu tháng 7, viện kiểm sát Seoul đã chính thức khởi tố và đề nghị mức án 3 năm tù, yêu cầu công khai thông tin cá nhân của bị cáo cũng như buộc đối tượng tham gia khóa học phòng chống bạo lực tình dục.

Tại phiên sơ thẩm ngày 10/9, Tòa án khu vực Bắc Seoul tuyên phạt bị cáo 1 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm Luật xử phạt bạo lực tình dục. Bị cáo cũng bắt buộc phải hoàn thành 40 giờ học cải tạo hành vi tình dục và bị cấm làm việc tại các cơ sở chăm sóc trẻ em, thanh thiếu niên, người khuyết tật trong vòng 5 năm.

Tại tòa, luật sư bào chữa thừa nhận toàn bộ hành vi sai trái nhưng xin giảm nhẹ hình phạt. Phía bị cáo chấp nhận bồi thường cho mỗi nạn nhân 7 triệu won (khoảng 39 triệu VNĐ), tổng cộng 49 triệu won (khoảng 271 triệu VNĐ) tiền tổn thất tinh thần. Luật sư nhấn mạnh các video ngụy tạo trên chỉ lưu trữ cá nhân, chưa từng phát tán cho bên thứ ba hay rò rỉ lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, luật sư đại diện các nạn nhân kiên quyết bác bỏ, cho rằng các nạn nhân vẫn đang phải chịu đựng khủng hoảng tâm lý nặng nề, hoàn toàn không có ý định hòa giải hay nhận tiền bồi thường, đồng thời kiến nghị tòa tuyên mức án nghiêm khắc nhất.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là vô cùng tồi tệ và chưa nhận được sự tha thứ từ các nạn nhân. Dù vậy, tòa cũng xem xét các yếu tố giảm nhẹ như bị cáo thành thật hối lỗi, chưa có tiền án tiền sự và thực tế chưa có bằng chứng cho thấy các hình ảnh, video clip đồi trụy được ngụy tạo trên bị rò rỉ ra ngoài, nên quyết định đưa ra mức án trên.

Theo Yonhap, Singtao