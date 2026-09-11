Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ về phương án nghỉ 7 ngày liên tục dịp Tết Nguyên đán 2027.

Ngày 11/9 tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3/2026, Bộ Nội vụ thông tin kết quả của việc lấy ý kiến cũng như trình Chính phủ phương án về lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2027.

Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Quyên cho biết phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 được xây dựng dựa trên quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Luật Tổ chức Chính phủ...

Theo bà Quyên, qua lấy ý kiến các đơn vị, bộ, ngành, Bộ Nội vụ đã tổng hợp và đề xuất kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027 gồm 5 ngày nghỉ theo quy định, trong đó có 2 ngày trước Tết và 3 ngày sau Tết. Do có 2 ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ bù 2 ngày theo quy định.

Như vậy, dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 2027 sẽ gồm có 7 ngày liên tục, từ thứ năm, ngày 4/2, tức ngày 28 tháng Chạp âm lịch, đến hết thứ tư, ngày 10/2/2027 dương lịch và 2 ngày nghỉ bù vào ngày nghỉ cuối tuần.

Bà Quyên cho biết trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, Bộ đã tổng hợp, báo cáo Chính phủ đề xuất phương án để đảm bảo điều kiện cho những người xa quê, làm ăn xa có thời gian dịch chuyển, chuẩn bị Tết chu đáo.

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2027 trong 7 ngày. Ảnh: VGP.

Với người lao động thuộc khối doanh nghiệp, thời gian nghỉ Tết Nguyên 2027, bà Quyên cho hay trên quy định thực tế, người sử dụng lao động có thể cho người lao động nghỉ theo các phương án.

Cụ thể, có thể nghỉ 1 ngày cuối năm Bính Ngọ và 4 ngày đầu năm Đinh Mùi hoặc nghỉ 2 ngày cuối năm Bính Ngọ và 3 ngày đầu năm Đinh Mùi. Phương án cụ thể này sẽ để cho doanh nghiệp xem xét, bố trí công việc phù hợp. Bộ đã có tờ trình Chính phủ về nội dung này.