254 bộ Starlink tiếp sức 13 địa phương phủ sóng các vùng lõm

Không thay thế hạ tầng viễn thông mặt đất, Internet vệ tinh Starlink được sử dụng như giải pháp bổ sung tại những khu vực khó triển khai trạm phát sóng, giúp các thôn, bản và điểm công cộng còn lõm sóng có kết nối trong thời gian chờ hạ tầng được hoàn thiện.

Ngày 11/9/2026, tại Hà Nội, Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam tổ chức lễ tiếp nhận, bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương nhằm hỗ trợ kết nối tại những thôn còn lõm sóng và các điểm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo, cơ sở y tế công lập có tình trạng lõm sóng, sóng yếu.

Đây là bước triển khai cụ thể trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng số theo Nghị quyết 57-NQ/TW, đồng thời gắn với Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

273 thôn còn lõm sóng và bài toán kết nối từ vệ tinh

Ông Nguyễn Thành Chung, Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết những năm qua, việc xóa các khu vực lõm sóng đã đạt nhiều kết quả đáng kể.

Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ KH&CN đã chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai phủ sóng cho 3.245 thôn, bản lõm sóng trên toàn quốc, đưa tỷ lệ thôn, bản có kết nối băng rộng di động lên 99,56%.

Tuy nhiên, con số gần 100% cũng cho thấy phần việc còn lại khó khăn hơn rất nhiều. Kết quả rà soát năm 2026 xác định 435 thôn, bản còn lõm sóng tại 13 tỉnh, thành phố. Sau khi 210 thôn được doanh nghiệp triển khai phủ sóng và phát sinh thêm 48 thôn tại Tuyên Quang, Nghệ An, số thôn cần tiếp tục xử lý còn 273, trong đó có 82 thôn chưa có điện lưới.

Ông Nguyễn Thành Chung cho rằng cần có giải pháp kết nối phù hợp cho những khu vực khó triển khai hạ tầng. Ảnh: Bộ KHCN.

Không chỉ các thôn, qua rà soát còn có 117 trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập bị lõm sóng, sóng yếu hoặc chập chờn; 73 địa điểm đã được doanh nghiệp triển khai xử lý.

Đây chính là những "điểm khó" của bài toán phủ sóng. Địa hình phức tạp, dân cư phân tán, suất đầu tư lớn, thiếu điện lưới và điều kiện triển khai hạ tầng mặt đất không thuận lợi khiến việc xây dựng trạm phát sóng truyền thống cần nhiều thời gian và nguồn lực.

Trong bối cảnh đó, kết nối vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tạo ra một phương án bổ sung đáng chú ý.

Theo phương án được Cục Viễn thông xây dựng, trước mắt 254 địa điểm tại 13 tỉnh, thành phố được xác định cần hỗ trợ bằng Internet vệ tinh quỹ đạo tầm thấp. Các địa phương gồm: Cao Bằng, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Huế, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Tuyên Quang.

Trong đợt đầu tiên, 254 bộ thiết bị Starlink Standard 4X được bàn giao, kèm gói dịch vụ với tốc độ truy cập tối đa 400 Mbps, miễn phí trong 6 tháng. Mỗi thôn hoặc điểm lõm sóng, sóng yếu thuộc diện hỗ trợ được bố trí một bộ thiết bị và gói dịch vụ.

Lãnh đạo Cục Viễn thông và Starlink Services Việt Nam trao tặng tượng trưng thiết bị Starlink cho đại diện các tỉnh, thành phố. Ảnh: Bộ KHCN.

Điểm đáng chú ý là đây không phải giải pháp mang tính thay thế cho hạ tầng mặt đất. Theo định hướng của Cục Viễn thông, hạ tầng viễn thông mặt đất vẫn là giải pháp căn bản, lâu dài; vệ tinh được sử dụng tại những nơi khó triển khai trong ngắn hạn nhằm bảo đảm kết nối trước mắt. Khi hạ tầng mặt đất hoàn thành, phương án khai thác sẽ tiếp tục được đánh giá và tối ưu.

Cách tiếp cận này có ý nghĩa đặc biệt với các điểm trường, cơ sở y tế, trụ sở chính quyền hay cộng đồng dân cư ở vùng sâu, vùng xa. Một đường truyền Internet ổn định không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc mà còn mở đường cho giáo dục số, y tế số, dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử và thông tin phòng chống thiên tai.

Giải quyết những "điểm trắng" cuối cùng của bản đồ kết nối

Việc sử dụng Starlink cho các điểm lõm sóng cũng cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt hơn trong phát triển hạ tầng số. Thay vì chờ hoàn tất toàn bộ hạ tầng mặt đất mới đưa dịch vụ đến người dân, những công nghệ mới có thể được huy động để giải quyết ngay những điểm nghẽn cấp thiết.

Đáng chú ý, đại diện Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam cho biết, chương trình hỗ trợ này nằm trong cam kết của SpaceX và Starlink Services Việt Nam khi đề xuất thí điểm tại Việt Nam. Theo đó, doanh nghiệp cam kết hỗ trợ 1.000 bộ thiết bị Starlink cùng dịch vụ miễn phí 6 tháng để kết nối các trường học, bệnh viện, cộng đồng nông thôn và các đối tượng ưu tiên.

Về lâu dài, bài toán xóa lõm sóng vẫn cần một cơ chế ổn định về đầu tư và viễn thông công ích. 254 bộ thiết bị được bàn giao không đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ công nghệ.

Quan trọng hơn, đây là phép thử cho khả năng kết hợp giữa hạ tầng mặt đất, công nghệ vệ tinh, nguồn lực doanh nghiệp và chính sách viễn thông công ích để giải quyết những "điểm trắng" cuối cùng của bản đồ kết nối.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đạt con số 100% phủ sóng, mà là bảo đảm mọi người dân, ở mọi vùng miền, đều có cơ hội tiếp cận thông tin và các dịch vụ số thiết yếu, để khoảng cách địa lý không tiếp tục trở thành khoảng cách về cơ hội phát triển trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.