Bộ Nội vụ: Xử lý nghiêm, thu hồi tiền các trường hợp chi sai chế độ Nghị định 178

Bộ Nội vụ cho biết các trường hợp chi sai chế độ theo Nghị định 178 sẽ bị xử lý nghiêm, thu hồi tiền để không thất thoát ngân sách Nhà nước.

Chiều 11/9, tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy từ Trung ương đến địa phương là cuộc cải cách quy mô lớn, chưa có tiền lệ, khiến một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức phải rời bộ máy.

Theo ông Thắng, Nghị định 178 được ban hành cuối năm 2024 thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với những người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, quá trình triển khai trên phạm vi rộng, trong thời gian gấp và yêu cầu cao nên "khó tránh khỏi thiếu sót", do nhận thức, cách hiểu và tổ chức thực hiện ở một số nơi.

Ông Thắng khẳng định chính sách 178 không nhằm mục tiêu giảm con người, giảm số lượng mà là tinh giản để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ trưởng cho biết một số địa phương đã để xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện chính sách, như Kiểm toán Nhà nước chỉ ra. Sau khi Kiểm toán Nhà nước báo cáo Thủ tướng, Bộ Nội vụ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn bộ trường hợp nghỉ việc, hưởng chế độ theo Nghị định 178/2024, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025.

Những vấn đề đã rõ phải chủ động khắc phục, xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ được Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng xem xét.



Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng. Ảnh: N.P.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh tinh thần là xử lý nghiêm sau khi có kết quả rà soát, không để thất thoát ngân sách Nhà nước nhưng bảo đảm bộ máy luôn đủ năng lực, nhân lực thực hiện nhiệm vụ.

Trong khi đó, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế (Bộ Nội vụ), cho biết trong phạm vi hồ sơ được Kiểm toán Nhà nước chọn mẫu, số trường hợp vi phạm, sai sót "không lớn, chiếm chưa đến 1%".

Theo ông Nam, những sai sót Kiểm toán Nhà nước chỉ ra chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nghị định 178 được ban hành cuối năm 2024, trong khi các bộ, ngành, địa phương phải triển khai khẩn trương trong thời gian ngắn, dẫn đến một số nơi có cách hiểu và cách làm chưa thống nhất.

Đối với những trường hợp xác định chi sai, các cơ quan phải chủ động xử lý và thu hồi tiền về ngân sách.

Với những người được cho nghỉ không đúng chính sách, việc có trở lại làm việc hay không sẽ phụ thuộc nhu cầu nhân sự của từng cơ quan, địa phương.

Trước đó, VietTimes phản ánh Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số trường hợp được giải quyết nghỉ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 và Nghị định 67 chưa đúng quy định.

Có trường hợp được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm liên tiếp nhưng vẫn được giải quyết nghỉ theo diện không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sai sót cũng xảy ra trong việc xác định thời điểm nghỉ, tính toán và chi trả chế độ.

Tại Đắk Lắk, Kiểm toán Nhà nước ghi nhận 33 trường hợp nếu nghỉ trước ngày 1/7/2025 sẽ thuộc diện nghỉ thôi việc nhưng sau đó được chuyển sang nghỉ hưu trước tuổi. Một số nơi còn tính sai trợ cấp, chi sai đối tượng hoặc chưa thu hồi hết số tiền đã chi.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị khẩn trương thanh tra, kiểm tra, rà soát toàn diện các trường hợp đã được giải quyết chính sách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Nghị định 178 được Chính phủ ban hành cuối năm 2024, sau đó sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 67/2025, quy định chế độ, chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang chịu tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy. Tùy đối tượng, thời gian công tác và số năm còn lại đến tuổi nghỉ hưu, người nghỉ việc có thể hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc.