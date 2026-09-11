Cơ nghiệp đồ sộ của gia tộc kín tiếng Sơn Kim Group

Là gia tộc kín tiếng, có nhiều ảnh hưởng tại TP.HCM, Sơn Kim Group sở hữu một loạt thương hiệu thời trang cao cấp, bán lẻ cùng nhiều dự án biệt thự dành cho giới tinh hoa tọa lạc tại các vị trí đắc địa.

Sơn Kim Group là tập đoàn kinh doanh đa ngành với hệ sinh thái trải rộng từ bất động sản (Sơn Kim Land), kinh doanh thương mại, dịch vụ, ăn uống, nhà hàng (Sơn Kim Retail), dược phẩm (Nanogen-Bio), thiết kế nội thất (Duy Quân), trà - cà phê (Golden Mountain), sản xuất hàng thời trang (VERA) cho tới bán hàng online, kênh truyền hình (GS.SHOP).

Tuy nhiên, lịch sử của Sơn Kim không bắt đầu từ bất động sản hay bán lẻ. Nền móng của tập đoàn được hình thành từ ngành dệt may cách đây khoảng 7 thập niên.

Khởi nghiệp từ nghề dệt may

Từ giữa những năm 1950, gia đình Sơn Kim bắt đầu gây dựng hoạt động kinh doanh với tên gọi Đại Thành – một thương hiệu dệt may nổi tiếng thời bấy giờ.

Bà Nguyễn Thị Sơn là thế hệ thứ hai của gia đình, là một trong những nhân vật gắn liền với ngành dệt may Việt Nam những năm của thế kỷ trước. Theo chia sẻ của bà, gia đình có truyền thống kinh doanh vải sợi. Cha mẹ bà vốn là người Bắc Ninh, sinh sống tại Hà Nội trước khi di cư vào miền Nam năm 1954.

Khi còn ở Hà Nội, mẹ bà có một cửa hàng kinh doanh vải lụa. Sau đó, gia đình có khoảng 2 năm sinh sống tại Huế trước khi vào Sài Gòn năm 1956. Tại đây, mẹ bà Sơn thành lập cơ sở may quần áo mang thương hiệu Đại Thành, chủ yếu bán sỉ tại nhiều khu chợ ở Thủ Đức, Tam Hiệp, Ông Tạ, Trương Minh Giảng, Gò Vấp, Chợ Lớn, Bến Thành và các tỉnh miền Trung.

Bà Nguyễn Thị Sơn - thế hệ thứ hai của Sơn Kim Group. Ảnh: Sơn Kim.

Tiếp nối truyền thống gia đình, bà Nguyễn Thị Sơn sau đó tham gia đặt nền móng cho Legamex – một trong những doanh nghiệp may mặc xuất khẩu lớn tại Việt Nam và là đơn vị tiên phong cổ phần hóa vào năm 1987.

Ở thời kỳ phát triển cao điểm, Legamex từng có 4.000 công nhân trực tiếp và khoảng 15.000 lao động tại các xí nghiệp vệ tinh. Đặt trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn nhiều khó khăn sau ngày đất nước thống nhất và đang trong thời kỳ đổi mới, con số này khiến nhiều người ấn tượng.

Đến năm 1993, Sơn Kim thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Kim, tiền thân của Sơn Kim Group bây giờ, mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực sản xuất, bán lẻ và bất động sản.

Mở rộng với hơn 15 thương hiệu

Đầu thập niên 1990, thị trường bất động sản Việt Nam còn ở giai đoạn sơ khai. Sơn Kim khi đó đã tham gia thị trường thông qua việc liên doanh với một tập đoàn đến từ Hong Kong để phát triển dự án căn hộ cao cấp cho thuê đầu tiên tại TP.HCM vào năm 1996.

Cũng trong năm này, ông Nguyễn Hoàng Tuấn – con trai bà Nguyễn Thị Sơn – trở về Việt Nam sau thời gian du học và bắt đầu phát triển mảng thời trang của gia đình, tập trung vào sản phẩm đồ lót.

Theo ông Tuấn, quyết định đầu tư vào nội y xuất phát từ sự khác biệt giữa thị trường Việt Nam và các quốc gia phát triển. Trong khi ngành nội y đã hình thành và phát triển tại nhiều nước lớn, khái niệm về một thị trường nội y chuyên biệt tại Việt Nam khi đó vẫn còn khá mới.

Thương hiệu VERA ra đời từ liên doanh giữa Sơn Kim và Quadrille Nishida – doanh nghiệp có hơn 40 năm kinh nghiệm. Các sản phẩm nội y và đồ ngủ của VERA hướng tới việc kết hợp chất lượng sản phẩm với sự am hiểu thị trường trong nước.

Sau VERA, Sơn Kim tiếp tục phát triển thương hiệu đồ mặc ở nhà Wow dành cho phụ nữ vào năm 1999.

Đến năm 2002, Sơn Kim nhận nhượng quyền toàn phần thương hiệu Jockey tại thị trường Việt Nam. Đây là thương hiệu đồ lót trung – cao cấp của Mỹ.

Theo thông tin được công bố, đến nay VERA và Jockey đã phát triển mạng lưới hơn 100 cửa hàng, với doanh thu hàng năm lên tới hàng chục triệu USD.

Trong giai đoạn 2008-2012, Sơn Kim tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Từ năm 2012, tập đoàn chuyển sang mô hình holdings, với Sơn Kim Holdings sau tái cấu trúc gồm hai mảng chính là Sơn Kim Retail và Sơn Kim Land.

Hệ sinh thái của Sơn Kim Group. Ảnh: Sơn Kim Group.

Một năm sau, năm 2013, Sơn Kim thoái vốn khỏi dự án Khu nghỉ dưỡng Biển Xanh tại Phan Thiết, Bình Thuận và tòa nhà Sentinel Place tại Hà Nội. Cùng thời điểm, doanh nghiệp nhận khoản đầu tư hàng chục triệu USD từ EXS Capital.

Đến năm 2017, Sơn Kim Retail chính thức được thành lập nhằm xây dựng một hệ sinh thái bán lẻ thống nhất. Các thương hiệu đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực được đưa về dưới sự điều hành của Sơn Kim Retail.

Đây cũng được xem là giai đoạn Sơn Kim thay đổi đáng kể về cấu trúc hoạt động khi phân định rõ hơn chức năng của từng công ty thành viên.

Từ một doanh nghiệp bán lẻ đa ngành, Sơn Kim Retail chuyển hướng trở thành một tổ chức đầu tư với hơn 15 thương hiệu thuộc nhiều lĩnh vực như thời trang, F&B, spa và logistics. Doanh nghiệp từng cho biết hệ thống này tạo ra doanh thu hơn 130 triệu USD mỗi năm từ lĩnh vực bán lẻ.

Cũng trong năm 2017, Sơn Kim Retail ký hợp tác với GS25 – chuỗi cửa hàng tiện lợi của Hàn Quốc thuộc GS Retail – để phát triển mô hình cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam.

Cửa hàng GS25 đầu tiên được mở tại TP.HCM và sau đó thương hiệu này từng bước mở rộng sự hiện diện tại các thành phố lớn.

Sơn Kim bắt tay với tập đoàn Hàn Quốc đưa thương hiệu cửa hàng tiện lợi GS25 về Việt Nam vào năm 2017. Ảnh: Sơn Kim Group.

Sơn Kim Retail cũng thành lập Pourcel Indochine Limited theo mô hình nhượng quyền thương hiệu từ hai đầu bếp Jacques và Laurent.

Hai năm sau, Sơn Kim Retail tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực nhà hàng Nhật Bản thông qua hợp tác với Watami – thương hiệu nổi tiếng tại Nhật Bản – để phát triển chuỗi Watami Japanese Dining và Kyo Watami Grill & Sushi.

Cùng với quá trình mở rộng hoạt động bán lẻ và hệ thống xuất nhập khẩu, Global Target và Logis DC Park được phát triển như cầu nối giữa các thương hiệu trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Năm 2020, Sơn Kim Retail tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và làm đẹp với thương hiệu HealthSpa, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái đa ngành, đa kênh, trong đó các thương hiệu có thể hỗ trợ và bổ trợ cho nhau.

Đến năm 2021, SonKim Lifestyle Innovation Center (SLiC) được khánh thành tại TP HCM. Mô hình này hướng tới việc tạo không gian cho các start-up hoạt động trong lĩnh vực thời trang và sáng tạo, đồng thời trở thành điểm trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ thuộc hệ sinh thái Sơn Kim Retail.

Chân dung gia tộc Sơn Kim Group gồm bà Nguyễn Thị Sơn và những người con. Ảnh: Sơn Kim Group.

‘Con át chủ bài’ của Sơn Kim Group

Trong hệ sinh thái Sơn Kim Group, bất động sản được tập đoàn tập trung phát triển nhất trong nhiều năm qua, được xem là mũi nhọn trong chiến lược mở rộng vị thế của tập đoàn nhà Sơn Kim.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn - con trai của bà Sơn - bắt đầu tiếp nhận mảng kinh doanh bất động sản của gia đình từ năm 1998. Thông qua Sơn Kim Land, doanh nghiệp lựa chọn một hướng đi tương đối riêng biệt khi tập trung vào phân khúc “bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn”, hay còn gọi là Luxury Boutique.

Theo giới thiệu của SonKim Land, chiến lược này không đơn thuần tập trung vào việc xây dựng sản phẩm nhà ở mà hướng tới việc tạo ra một không gian sống có tính khác biệt.

Các dự án theo mô hình Luxury Boutique được doanh nghiệp xác định dựa trên 3 tiêu chí chính.

Thứ nhất là thiết kế. Các dự án phải có thiết kế độc đáo, tinh tế, kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật và công năng sống; đồng thời chú trọng từng chi tiết, vật liệu và chất lượng hoàn thiện.

Thứ hai là vị trí. Dự án phải nằm tại những khu vực có vị trí đắc địa, được đánh giá cao về khả năng tiếp cận và sức hấp dẫn đối với khách hàng.

Cuối cùng là quy mô. Các sản phẩm được định hướng theo mô hình giới hạn và chọn lọc, thay vì phát triển đại trà.

Trong quá trình hoạt động, Sơn Kim Land cho biết đã xây dựng quan hệ hợp tác với nhiều đối tác như BankInvest, Hongkong Land, Hamon Developments, GS Retail, GS Shop, Pourcel Château, Watami International và Samsung.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, ông Lau Hoong Chew (sinh năm 1974, quốc tịch Malaysia) hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Sơn Kim Land. Trước đó, các vị trí này do bà Bùi Thị Phương Hiền (sinh năm 1978) đảm nhiệm.

Cập nhật mới nhất tại 3/1/2026, vốn điều lệ của Sơn Kim Land ở mức gần 2.139 tỷ đồng, với 100% là nguồn vốn tư nhân trong nước.

Trải qua nhiều thập kỷ phát triển, Sơn Kim Land đã phát triển một loạt dự án tại TP HCM, qua đó định vị thương hiệu trong phân khúc cao cấp cho giới thượng lưu.

Các dự án đáng chú ý gồm The Nassim, Gateway Thảo Điền, The Metropole Thủ Thiêm và Serenity Sky Villas.

Trong đó, Gateway Thảo Điền nằm tại khu vực cửa ngõ Thảo Điền, TP Thủ Đức, được hưởng lợi từ hạ tầng và hệ thống dịch vụ phát triển của khu vực. Dự án cách khoảng 300 m so với ga An Phú trên tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Dự án Gateway Thảo Điền nằm trên huyết mạch đường Xa Lộ Hà Nội, dễ dàng di chuyển ra tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

Trong khi đó, The Metropole Thủ Thiêm nằm tại khu chức năng số 1 của khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu vực được định hướng trở thành trung tâm kinh tế mới của TP HCM. Dự án có vị trí đối diện quận 1 và được bao quanh bởi ba mặt sông Sài Gòn.

Một dự án có quy mô lớn hơn trong danh mục phát triển của Sơn Kim Land là The 9 Stellars, tọa lạc tại TP Thủ Đức. Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án được phát triển theo mô hình TOD (Transit-Oriented Development), hướng tới tích hợp giao thông công cộng với khu đô thị và hạ tầng đồng bộ.

The 9 Stellars nằm gần trạm metro Bến xe Suối Tiên, khu vực được xem là một trong những hạt nhân phát triển của khu Đông TP HCM.

Bên cạnh đó, Sơn Kim Land từng hợp tác với Hongkong Land trong việc quy hoạch và phát triển dự án The Nassim Thảo Điền trên khu đất rộng 6.464 m². Dự án gồm 4 tháp căn hộ cao cấp, cao 29 tầng, với các loại căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ và penthouse.

Trong khi đó, dự án Serenity Sky Villas của Sơn Kim Land lại theo đuổi mô hình sản phẩm giới hạn. Dự án nằm trên đường Điện Biên Phủ, đoạn giữa Lê Quý Đôn và Trần Quốc Thảo (quận 3) trong khu vực từng được quy hoạch thành khu biệt thự dành cho giới thượng lưu tại Sài Gòn.

Danh mục phát triển của Sơn Kim Land còn bao gồm The Galleria Residence với 456 căn hộ, The Crest Residence với 240 căn hộ và The Opera Residence với 646 căn hộ.

Với chiến lược tập trung vào phân khúc cao cấp dành cho giới thượng lưu, Sơn Kim Land đang đóng vai trò là một trong những mũi nhọn tăng trưởng dài hạn của hệ sinh thái Sơn Kim Group, trong khi Sơn Kim Retail tiếp tục mở rộng ở các lĩnh vực bán lẻ, thời trang, F&B và dịch vụ.