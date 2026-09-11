iPhone gập đầu tiên của Apple: Ai sẽ bỏ gần 2.000 USD để mua?

Apple đã chính thức bước vào thị trường smartphone màn hình gập với iPhone Duo, nhưng mức giá khởi điểm 1.999 USD khiến giới phân tích đặt câu hỏi: liệu sức hút thương hiệu có đủ để đưa sản phẩm vượt khỏi nhóm người dùng giàu và đam mê công nghệ?

iPhone gập mới của Apple ra mắt hôm thứ Tư với loạt tính năng ấn tượng và mức giá thuộc hàng cao cấp, khởi điểm 1.999 USD tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên, một số người tham dự sự kiện đông kín ở Cupertino, California, vẫn đặt câu hỏi liệu sản phẩm này có sức hút vượt ra ngoài nhóm người đam mê công nghệ giàu có hay không.

Các lãnh đạo Apple trình diễn iPhone Duo với hàng loạt ứng dụng như Zoom, Slack và Netflix trên màn hình mở rộng, nhấn mạnh khả năng phục vụ công việc, sáng tạo nội dung cũng như giải trí.

Tân CEO Apple John Ternus nhấn mạnh màn hình lớn hơn, "tự nhiên và trực quan như iPad", sẽ mở ra khả năng biến iPhone Duo thành một trung tâm AI cá nhân của người dùng.

"Apple thường không xác định rõ người mua sản phẩm là ai, nhưng riêng trong trường hợp này, họ dường như đặc biệt né tránh câu hỏi đó", bà Carolina Milanesi, nhà phân tích tại Creative Strategies, nhận xét.

Các nhà phân tích cho rằng sức hút thương hiệu Apple đủ để đảm bảo iPhone Duo có doanh số ban đầu mạnh. Nhưng khi sự phấn khích ban đầu lắng xuống, mức giá cao cùng việc Apple chưa đưa ra hình dung rõ ràng về khách hàng mục tiêu có thể khiến sản phẩm chỉ quanh quẩn trong một thị trường ngách dành cho những người giàu và thích trải nghiệm công nghệ mới - một vấn đề đã đeo bám phân khúc smartphone màn hình gập kể từ khi xuất hiện.

Theo công ty nghiên cứu IDC, smartphone màn hình gập dự kiến chỉ chiếm chưa tới 3% thị trường smartphone toàn cầu trong năm 2026. IDC cũng không kỳ vọng tỷ lệ này thay đổi đáng kể vào năm 2027, ngay cả khi Apple đã bước chân vào cuộc chơi.

"Rõ ràng đã có một chút thiếu sót trong cách định vị sản phẩm", ông Neil Shah, Phó Chủ tịch Counterpoint Research, nói. "Từ góc nhìn của chúng tôi, chưa rõ đây là thiết bị dành cho công việc hay giải trí, nhưng điều iPhone luôn hướng tới là một thiết bị đa năng."

Câu hỏi về mục đích

Với chiến lược tiếp thị hướng đến nhiều đối tượng, Apple chưa thực sự chỉ ra nhóm khách hàng nào mà hãng kỳ vọng sẽ bỏ ra tới 3.199 USD tại Mỹ cho phiên bản iPhone Duo có dung lượng lưu trữ cao nhất.

Khi nhà đồng sáng lập Apple Steve Jobs giới thiệu iPad năm 2010, ông định vị chiếc máy tính bảng này như một sản phẩm mở ra một danh mục hoàn toàn mới, với vai trò là thiết bị mạnh mẽ phục vụ việc tiêu thụ nội dung truyền thông và giải trí.

Đến năm 2015, CEO Apple khi đó là Tim Cook lại định vị dòng iPad Pro như một công cụ dành cho những người làm công việc sáng tạo chuyên nghiệp.

Apple Watch cũng từng được hãng quảng bá ban đầu như một món đồ thời trang, trước khi dần trở thành thiết bị không thể thiếu đối với sức khỏe và hoạt động thể chất.

Apple từng gặp khó ngay khi Vision Pro, kính thực tế tăng cường, ra mắt năm 2023. Các nhà phân tích khi đó cũng đánh giá cao công nghệ của sản phẩm nhưng nghi ngờ về mức giá quá cao và việc thiết bị thiếu một mục đích sử dụng rõ ràng ngoài lĩnh vực giải trí.

Nhu cầu dồn nén

Ông Shah đến từ Counterpoint ước tính Apple vẫn có thể bán gần 6 triệu chiếc iPhone Duo vào cuối năm nay nhờ lượng nhu cầu dồn nén từ những người đang sử dụng iPhone. Chỉ riêng doanh số này cũng có thể giúp Apple chiếm khoảng một phần tư thị trường smartphone màn hình gập toàn cầu, theo ông.

Samsung, hãng đang dẫn đầu thị trường smartphone màn hình gập, đã bán các thiết bị dạng này từ năm 2019. Người dùng cũng có thêm lựa chọn từ Google của Alphabet và Huawei của Trung Quốc.

Samsung từng phải xử lý một sự cố nghiêm trọng ngay sau khi ra mắt smartphone màn hình gập, được một số người gọi là "foldgate", với hàng loạt báo cáo về màn hình bị hỏng và các bộ phận bị bong tróc. Hiện Samsung chiếm khoảng 40% thị trường, theo dữ liệu của Counterpoint, và hồi tháng 7 đã giới thiệu một mẫu smartphone màn hình gập kiểu "hộ chiếu" được thiết kế lại.

Mẫu máy này có doanh số vượt các thế hệ trước, đồng thời góp phần tạo sức bật cho chiến dịch truyền thông mà Samsung triển khai để đáp trả iPhone Duo. Trong chiến dịch, Samsung chế giễu Apple vì "hâm nóng lại đồ thừa của chúng tôi".

Dù vậy, tốc độ tăng trưởng của thị trường smartphone màn hình gập đã chậm lại trong những năm gần đây, sau khi các thiết bị này gặp khó khăn trong việc thu hút người mua vượt ra ngoài nhóm khách hàng ngách.

Theo công ty nghiên cứu công nghệ Omdia, sự xuất hiện của Apple được dự báo sẽ tạo ra cú hích lớn nhất đối với lượng smartphone màn hình gập xuất xưởng trong một năm kể từ năm 2021. Omdia dự báo thị trường năm 2026 đạt 22,3 triệu thiết bị.

Ông Bob O'Donnell, nhà phân tích trưởng tại TECHnalysis Research, cho rằng mức giá cao của iPhone Duo khiến tập khách hàng tiềm năng bị thu hẹp, đặc biệt là người trẻ. Tuy nhiên, nhóm khách hàng trung thành với Apple vẫn sẽ giúp sản phẩm có doanh số tốt trong giai đoạn đầu.

"Đây sẽ là thứ khiến người ta khao khát sở hữu", ông nói. "Trong một thời gian, nó sẽ là biểu tượng địa vị, bởi tôi nghĩ sẽ không dễ để mua được nó."

Theo Reuters