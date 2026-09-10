iPhone gập của Apple vừa ra mắt đã gặp “bài toán Trung Quốc”

iPhone Duo vừa bước vào cuộc chiến smartphone màn hình gập tại Trung Quốc, nơi Huawei đang chiếm ưu thế. Nhưng bên cạnh mức giá 15.999 nhân dân tệ, thiết kế không có khay SIM vật lý có thể trở thành rào cản đáng kể với người dùng địa phương.

Màn gia nhập được chờ đợi từ lâu của Apple vào thị trường smartphone màn hình gập với iPhone Duo lập tức thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, không chỉ bởi mức giá cao ngất ngưởng mà còn vì thiết kế độc quyền sử dụng hai eSIM. Apple đang tìm cách thách thức những đối thủ đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường nội địa như Huawei và Xiaomi.

Ra mắt hôm thứ Tư, iPhone Duo là mẫu sản phẩm flagship (chủ lực) mỏng nhất và đắt nhất từ trước đến nay của Apple. Khả năng chuyển đổi mượt mà giữa màn hình bên trong và bên ngoài nhanh chóng gây chú ý với người dùng Trung Quốc.

Đến sáng thứ Năm, hashtag #iPhoneDuoFoldAnimationIsPerfect đã vươn lên vị trí thứ hai trên Weibo.

Blogger công nghệ Weibusi, người có 1,6 triệu người theo dõi trên Weibo, đánh giá cao giao diện được Apple thiết kế lại. Theo ông, giao diện này giúp mở rộng trải nghiệm iPhone quen thuộc sang cả trạng thái gập lẫn mở, thay vì đơn giản sao chép cách hoạt động của iPadOS.

Tuy nhiên, bên cạnh phản ứng tích cực ban đầu, một số ý kiến cho rằng iPhone Duo có thể gặp trở ngại tại Trung Quốc vì vấn đề kết nối.

Wang Weichen, một nhà bình luận công nghệ và game có 1,3 triệu người theo dõi trên Weibo, khen giao diện của máy “thân thiện với người dùng”, nhưng cảnh báo việc không có khay SIM vật lý có thể “khiến rất nhiều người mua đổi ý”.

eSIM có thể trở thành điểm yếu của iPhone Duo tại Trung Quốc

Ở nhiều thị trường quốc tế, người dùng có thể chuyển hồ sơ eSIM trực tuyến tương đối dễ dàng. Nhưng tại Trung Quốc đại lục, các nhà mạng áp dụng quy định đăng ký thuê bao bằng tên thật rất chặt chẽ.

Việc kích hoạt hoặc chuyển eSIM có thể yêu cầu người dùng trực tiếp tới cửa hàng của nhà mạng để hoàn tất các bước xác minh danh tính, khiến quá trình này mất nhiều thời gian hơn so với trải nghiệm trực tuyến tại một số thị trường khác.

Dù những trở ngại này có thể ảnh hưởng tới người tiêu dùng, giới đầu tư lại đón nhận tích cực màn ra mắt của Apple.

Cổ phiếu Lingyi iTech, một nhà cung cấp linh kiện cho Apple, tăng hơn 5% tại cả Hong Kong và Thâm Quyến trong sáng thứ Năm. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, công ty này cung cấp cho Apple các linh kiện bản lề chính xác, tấm đỡ màn hình và bộ tản nhiệt siêu mỏng cho iPhone Duo.

Tuy nhiên, trong một thị trường smartphone cạnh tranh khốc liệt như Trung Quốc, yếu tố cuối cùng quyết định người tiêu dùng có xuống tiền hay không nhiều khả năng vẫn là giá bán.

Technology Xiaonai, một influencer công nghệ có 1,2 triệu người theo dõi trên Weibo, chỉ ra rằng phiên bản iPhone Duo 256GB có giá khởi điểm 15.999 nhân dân tệ (khoảng 2.384 USD).

Mức giá này cao hơn đáng kể so với các mẫu điện thoại gập của những đối thủ Trung Quốc. Huawei Pura X Max và Xiaomi 18 Fold đều có giá khởi điểm 10.999 nhân dân tệ. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 của Samsung Electronics có giá từ 12.999 nhân dân tệ.

Dù vậy, iPhone Duo vẫn rẻ hơn mẫu smartphone gập ba cao cấp mới của Huawei là Mate XT 2. Thiết bị này được giới thiệu hôm thứ Hai với giá khởi điểm lên tới 19.999 nhân dân tệ.

Apple đặt cược lớn vào thị trường điện thoại gập

Liz Lee, Phó giám đốc tại hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, cho rằng việc Apple đưa ra mức giá như vậy là một “nước đi táo bạo” trong bối cảnh chi phí bộ nhớ đang tăng.

Bà lưu ý rằng trên phạm vi toàn cầu, iPhone Duo chỉ đắt hơn 100 USD so với mẫu flagship màn hình gập của Samsung.

“Mức giá này có thể khiến người tiêu dùng háo hức và chờ đợi ngay từ đầu, đặc biệt nếu nguồn cung thấp hơn nhiều so với dự kiến”, Lee nói.

Apple ra mắt smartphone màn hình gập trong một tuần đặc biệt sôi động tại Trung Quốc. Cả Huawei và Xiaomi đều tung ra sản phẩm mới trong phân khúc này, trong đó Xiaomi giới thiệu 18 Fold hôm thứ Hai.

“Trung Quốc có lẽ sẽ là thị trường khó tính nhất đối với iPhone Duo”, Francisco Jeronimo, Phó chủ tịch phụ trách thiết bị khách hàng toàn cầu của IDC, nhận định.

Ông cho biết Huawei hiện chiếm tới 79% thị phần smartphone màn hình gập tại thị trường nội địa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Apple đã mang tới cho người tiêu dùng Trung Quốc “lý do thực sự thuyết phục đầu tiên để cân nhắc lại lựa chọn của mình”.

Theo Jeronimo, Apple thậm chí có thể vươn lên dẫn đầu phân khúc này nếu xét về giá trị doanh thu, miễn là iPhone Duo tạo ra đủ khác biệt về thiết kế, độ bền và công năng phần mềm để thuyết phục người dùng chuyển sang sản phẩm của hãng.

Để thu hút nhóm khách hàng đặc thù, Apple cũng trang bị khả năng tương thích với Apple Pencil. Đây là một trong những tính năng được các nhà phân tích của Goldman Sachs, dẫn đầu bởi Allen Chang, nhấn mạnh hôm thứ Năm.

Điều đáng chú ý là Samsung gần đây đã loại bỏ hỗ trợ S Pen trên dòng Fold mới nhất.

Neil Shah, Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu tại Counterpoint Research, cho rằng sự xuất hiện của Apple đã “ngay lập tức đưa phân khúc này trở thành tâm điểm chú ý”.

Tuy nhiên, theo báo cáo Counterpoint công bố tuần trước, điện thoại màn hình gập hiện chỉ chiếm khoảng 2% toàn bộ thị trường smartphone.

Counterpoint dự báo Apple có thể xuất xưởng tới 6 triệu chiếc iPhone Duo trong năm nay, qua đó giành khoảng 25% thị phần smartphone màn hình gập toàn cầu.

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, Apple sẽ đứng thứ hai trên thị trường, chỉ sau Samsung với 38% thị phần và đứng trước Huawei với 22%.

Theo SCMP