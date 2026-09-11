Iran tung video drone bốc cháy, tuyên bố phá hủy tàu trinh sát Mỹ tại Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố video một tàu mặt nước không người lái bốc cháy và tuyên bố đây là Saildrone Explorer của Mỹ bị phá hủy tại lối vào eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phá hủy một tàu mặt nước không người lái Saildrone Explorer của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz, đồng thời công bố video cho thấy phương tiện này bốc cháy trên mặt nước.

Hải quân IRGC hôm 10/9 cho biết chiếc tàu, mang số hiệu thân 5838, bị tấn công khi đang hoạt động gần tuyến đường thủy chiến lược này. Truyền thông nhà nước Iran mô tả đây là một drone trinh sát của Mỹ, song quân đội Mỹ chưa xác nhận mất phương tiện.

"Trong những ngày qua, quân đội Mỹ - lực lượng khủng bố - vì lo sợ tiếp cận và đối đầu với các chiến binh Hồi giáo, đã điều các phương tiện không người lái tới eo biển Hormuz", IRGC tuyên bố.

IRGC nói thêm rằng tuyến đường thủy chiến lược này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Tehran và đang được "giám sát tình báo", đồng thời cảnh báo "bất kỳ sự hiện diện thù địch nào tại eo biển chiến lược này sẽ trở thành mục tiêu".

Saildrone Explorer dài khoảng 7 m, là phương tiện mặt nước không người lái được trang bị camera, cảm biến và hệ thống liên lạc phục vụ giám sát, trinh sát hàng hải. Hải quân Mỹ trước đây từng triển khai loại phương tiện này cùng Lực lượng đặc nhiệm 59 thuộc Hạm đội 5, đóng tại Bahrain. Đơn vị này chuyên tích hợp các hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động quân sự trong khu vực.

Vụ việc mới nhất xảy ra chỉ hai ngày sau khi IRGC tuyên bố bắt giữ một drone dưới nước của Mỹ tại lối vào eo biển Hormuz.

Video do Tehran công bố cho thấy một phương tiện dường như là Dive-LD, drone dưới nước tự hành do Anduril phát triển và được đưa vào sử dụng từ năm 2025. Lầu Năm Góc thừa nhận Mỹ đã mất phương tiện này, nhưng cho rằng đây là một mẫu cũ, bị hỏng và không mang dữ liệu nhạy cảm hay thiết bị mật.

Hai vụ việc liên tiếp cho thấy căng thẳng trên biển giữa Washington và Tehran đang ngày càng leo thang.

Mỹ đã phá hủy nhiều tàu chở dầu của Iran sau khi cáo buộc IRGC phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các tàu chiến Mỹ. Trong khi đó, Iran cũng tấn công các tàu Mỹ và tàu thương mại mà Tehran cáo buộc vi phạm những hạn chế được áp dụng quanh eo biển Hormuz.

Căng thẳng Hormuz làm chao đảo tuyến năng lượng toàn cầu

Đối đầu giữa Mỹ và Iran đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất thế giới, đồng thời đẩy giá dầu Brent vượt 107 USD/thùng.

Ở phía tây, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn cũng đang siết chặt quyền kiểm soát tại Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương.

Việc liên tiếp xuất hiện các vụ đối đầu với phương tiện không người lái tại Hormuz cho thấy các hệ thống tự hành trên biển đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong cuộc đối đầu giữa Washington và Tehran, đồng thời làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động hàng hải tại một trong những tuyến vận chuyển năng lượng nhạy cảm nhất thế giới.

Theo RT