Ông Trump ký thỏa thuận chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ dài nhất trong lịch sử

Sau hơn 40 ngày tê liệt, chính phủ Mỹ đã hoạt động trở lại khi Quốc hội thông qua gói tài trợ mới. Tổng thống Donald Trump đã ký thông qua, khép lại đợt đóng cửa dài nhất lịch sử nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump vừa ký ban hành luật chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, khoảng hai giờ sau khi Hạ viện bỏ phiếu để khởi động lại chương trình hỗ trợ thực phẩm bị gián đoạn, trả lương cho hàng trăm nghìn công nhân liên bang và khôi phục hệ thống kiểm soát không lưu đang gặp khó khăn.

Hạ viện, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã thông qua gói ngân sách với tỷ lệ 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống. Sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump giúp đảng của ông duy trì đoàn kết trong bối cảnh vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía đảng Dân chủ, những người vẫn tức giận vì bế tắc kéo dài do các thượng nghị sĩ khởi xướng không mang lại thỏa thuận nào để gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế liên bang.

Dự luật này đã được Thượng viện thông qua trước đó, và Nhà Trắng cho biết ông Trump sẽ ký ban hành thành luật, chính thức khép lại đợt đóng cửa chính phủ.

Văn kiện sẽ gia hạn tài trợ cho chính phủ đến ngày 30/1/2026, đồng nghĩa với việc ngân sách liên bang sẽ tiếp tục bổ sung khoảng 1,8 nghìn tỷ USD mỗi năm vào khoản nợ công hiện đã vượt 38 nghìn tỷ USD.

“Cảm giác như tôi vừa sống trong một tập phim Seinfeld, chúng ta mất 40 ngày mà tôi vẫn không hiểu cốt truyện là gì”, Hạ nghị sĩ Cộng hòa David Schweikert (bang Arizona) nói, so sánh cách Quốc hội xử lý đợt đóng cửa này với chuỗi tình huống phi lý trong bộ phim Mỹ thập niên 1990. “Tôi nghĩ chuyện này chỉ kéo dài 48 tiếng thôi: ai nấy nói phần của mình, nổi giận một lúc rồi quay lại làm việc”.

Ông nói thêm: “Giờ thì sao? Khi cơn thịnh nộ lại trở thành chính sách?”

Cuộc bỏ phiếu diễn ra tám ngày sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng trong một số cuộc bầu cử quan trọng, khiến nhiều người trong đảng tin rằng họ có thêm cơ hội thúc đẩy việc gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Mặc dù thỏa thuận cho phép Thượng viện bỏ phiếu về vấn đề này vào tháng 12, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson không đưa ra bất kỳ cam kết nào trong Hạ viện.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Mikie Sherrill, người vừa được bầu làm Thống đốc tiếp theo của bang New Jersey, đã phản đối dự luật ngân sách trong bài phát biểu cuối cùng tại Hạ viện trước khi bà từ chức vào tuần tới.

“Gửi đến các đồng nghiệp của tôi: Đừng để cơ quan này trở thành con dấu phê chuẩn cho một chính quyền cướp đi thức ăn của trẻ em và tước bỏ quyền chăm sóc sức khỏe của người dân”, bà Sherrill nói. “Với toàn thể quốc gia: Hãy kiên cường. Như chúng tôi thường nói trong Hải quân – đừng bỏ con tàu!”.

Không bên nào thắng trong cuộc khủng hoảng

Bất chấp những lời chỉ trích qua lại, dường như không đảng nào giành được chiến thắng rõ ràng. Một cuộc khảo sát Reuters/Ipsos công bố hôm thứ Tư cho thấy 50% người Mỹ đổ lỗi cho đảng Cộng hòa, trong khi 47% cho rằng đảng Dân chủ là nguyên nhân khiến chính phủ tê liệt.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong ngày đầu tiên Hạ viện họp lại kể từ giữa tháng 9, sau kỳ nghỉ dài được thiết kế nhằm tạo áp lực cho đảng Dân chủ. Việc trở lại làm việc cũng khởi động đồng hồ đếm ngược cho cuộc bỏ phiếu về việc công bố toàn bộ hồ sơ chưa giải mật liên quan đến tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, điều mà cả ông Johnson lẫn ông Trump trước đây đều phản đối.

Trong ngày thứ Tư, ông Johnson tuyên thệ cho Adelita Grijalva, đảng viên Dân chủ vừa thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt hồi tháng 9 để kế nhiệm người cha quá cố của mình, Raul Grijalva, ở bang Arizona. Bà Grijalva là người cung cấp chữ ký cuối cùng cần thiết cho kiến nghị buộc Hạ viện phải bỏ phiếu về việc công bố hồ sơ Epstein, chỉ vài giờ sau khi phe Dân chủ công bố thêm một loạt tài liệu mới.

Điều đó đồng nghĩa rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hiến định là duy trì ngân sách cho chính phủ, Hạ viện có thể lại một lần nữa bị cuốn vào cuộc điều tra đầy tranh cãi liên quan đến người bạn cũ của ông Trump, người đã tự tử trong tù năm 2019, tạo nên hàng loạt thuyết âm mưu kéo dài đến nay.

Gói ngân sách cũng bao gồm một điều khoản cho phép tám thượng nghị sĩ Cộng hòa đòi bồi thường hàng trăm nghìn USD vì bị xâm phạm quyền riêng tư trong cuộc điều tra liên bang về vụ bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol do những người ủng hộ ông Trump tiến hành.

Luật này hồi tố quy định việc thu thập dữ liệu điện thoại của thượng nghị sĩ mà không thông báo trước là hành vi bất hợp pháp trong hầu hết các trường hợp, và cho phép những người bị ảnh hưởng kiện Bộ Tư pháp đòi 500.000 USD tiền bồi thường, cùng chi phí luật sư và các khoản phí liên quan khác.

