“Cuộc chiến ma túy” mới của Mỹ: MQ-9 Reaper, F-35 và AC-130J trở thành sát thủ trên biển Caribe

Quân đội Mỹ triển khai chiến dịch quy mô lớn chống buôn ma túy ở Thái Bình Dương và Caribe, sử dụng UAV MQ-9 Reaper, pháo hạm AC-130J và tiêm kích F-35. Hơn 20 tàu đã bị tiêu diệt, 76 người thiệt mạng.

Một chiếc MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ đậu trên đường băng tại Căn cứ Không quân Creech, Nevada, trong một cuộc thử nghiệm vũ khí vào ngày 3/9/2000. Ảnh: US Airforce.

Quân đội Mỹ đã phát động một chiến dịch nhằm vào các tàu nghi buôn bán ma túy trên Thái Bình Dương và ở biển Caribe, sử dụng nhiều loại máy bay không người lái, pháo hạm bay và tiêm kích, theo những người am hiểu về các khí tài được triển khai.

Hầu hết các cuộc tấn công được thực hiện bằng trực thăng không người lái MQ-9 Reaper – loại máy bay điều khiển từ xa của quân đội Mỹ thường mang tên lửa Hellfire. Một số cuộc tấn công khác được tiến hành bằng máy bay có người lái, bao gồm máy bay cường kích AC-130J và tiêm kích, theo các nguồn tin.

Cho tới nay, Lầu Năm Góc chưa thừa nhận công khai loại máy bay hay trang thiết bị cụ thể mà quân đội đang sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công này.

Kể từ đầu tháng 9, quân đội Mỹ đã tiêu diệt 76 người trong 19 cuộc tấn công, phá hủy 20 con tàu trong khuôn khổ một chiến dịch mà Washington nói là nhằm hạn chế dòng ma túy đổ vào Mỹ.

Mỹ đã dồn nhiều khí tài tới Puerto Rico, bao gồm UAV MQ-9, tiêm kích F-35 và ít nhất một máy bay cường kích AC-130J. Tất cả đều có tầm hoạt động hạn chế và có khả năng được tận dụng cho các cuộc tấn công ở vùng Caribe. CNN từng đưa tin rằng chiếc pháo hạm ngày 9/10 đã được nhìn thấy mang tên lửa dẫn đường chính xác để tấn công mục tiêu mặt đất.

Tuần trước, một máy bay AC-130J do Không quân Mỹ điều khiển xuất hiện tại El Salvador, ở Căn cứ An ninh Hợp tác Mỹ (Cooperative Security Location – CSL) Comalapa, theo một số hình ảnh và ảnh vệ tinh.

Cả hai cơ sở ở Puerto Rico và El Salvador đều chứng kiến hoạt động quân sự của Mỹ ở mức bất thường.

Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads ở Puerto Rico – một cơ sở quân sự từng bị đóng cửa từ năm 2004 – hiện được tái vận hành, theo ảnh vệ tinh và hình ảnh chụp tại căn cứ.

Không quân Mỹ đã triển khai nhiều máy bay đến các vị trí quân sự ở Puerto Rico và El Salvador. Những máy bay này - bao gồm một máy bay AC-130J được trang bị pháo và camera độ phân giải cao - đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các cuộc không kích vào các mục tiêu di chuyển nhanh. Ảnh: CNN.

Trong khi đó, cơ sở Mỹ tại Sân bay Quốc tế El Salvador từ lâu đã đón các máy bay giám sát và trinh sát; nhưng ngoài các máy bay không vũ trang thì tiền đồn này gần đây bắt đầu thấy sự xuất hiện của khí tài vũ trang, theo Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ (US Southern Command).

Vị trí của cơ sở gần bờ biển El Salvador giúp nó có thể đóng vai trò trong chiến dịch của Mỹ ở Thái Bình Dương. Trước đây, phần lớn tàu khả nghi di chuyển trên Thái Bình Dương đều nằm quá xa so với tầm hoạt động của các khí tài đã được dùng trong chiến dịch vừa qua – những khí tài này đều có tầm bay hạn chế và đóng tại Puerto Rico hoặc lục địa Mỹ.

“Hoạt động từ Comalapa mở ra nhiều lựa chọn hơn và cho phép giám sát và bảo vệ một vùng Thái Bình Dương rộng lớn – tuyến đường mà phần lớn lượng cocaine được vận chuyển tới Mỹ đi qua”, tiến sĩ Ryan Berg, Giám đốc Chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), giải thích.

Trước khi Mỹ bắt đầu không kích các tàu nghi buôn ma túy vào tháng 9, CSL Comalapa đóng vai trò khác trong chống buôn lậu ma túy: nơi này từng đón máy bay giám sát hàng hải, bao gồm P-8A của Hải quân và P-3 Orion do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) vận hành.

Ít nhất 7 chiếc MQ-9, theo ảnh chụp tại Aguadilla, được đặt ở Puerto Rico; MQ-9 thường dùng để tấn công mục tiêu bằng tên lửa AGM-114 Hellfire, loại vũ khí ban đầu thiết kế để tiêu diệt xe tăng nhưng đã trở thành vũ khí chủ lực trong các chiến dịch UAV nhằm vào nhiều mục tiêu mặt đất.

AC-130J có khả năng mang Hellfire nhưng chủ yếu trang bị pháo hạng nặng. Chiếc AC-130J xuất hiện trong ảnh tại El Salvador cho thấy hai khẩu pháo – bao gồm một khẩu 105 mm – nằm về phía trái của pháo hạm.

Hình ảnh vệ tinh của Căn cứ an ninh hợp tác Mỹ (CSL) Comalapa chụp ngày 5/11 cho thấy một máy bay chiến đấu AC-130J do Không quân Mỹ vận hành, cùng với một máy bay C-40 Clipper dùng để vận chuyển nhân sự và hàng hóa, và một máy bay P-8A Poseidon, một máy bay giám sát có khả năng cao. Ảnh: CNN.

Trong những tuần gần đây, Lầu Năm Góc đã chuyển trọng tâm sang tấn công nghi phạm buôn ma túy ở phía Đông Thái Bình Dương thay vì chủ yếu ở Caribe, bởi các quan chức cho rằng có bằng chứng mạnh hơn liên kết các tuyến vận chuyển cocaine từ những con đường phía tây này vào Mỹ. Tình báo Mỹ chỉ ra rằng cocaine có khả năng được chuyển từ Colombia qua Mexico rồi tới Mỹ nhiều hơn là từ Venezuela – nơi xuất xứ của một số tàu bị tấn công ở Caribe.

Các nhà lập pháp đã yêu cầu Lầu Năm Góc công bố mức chi phí chiến dịch, nhưng trong các buổi họp báo cáo với Quốc hội vài tuần qua, quan chức chính quyền chưa đưa ra con số tổng thể. Thay vào đó, các quan chức thừa nhận mỗi cuộc tấn công thường tốn hàng trăm nghìn USD, tính cả chi phí giờ bay của nền tảng và giá thành đạn dược.

Một tên lửa Hellfire, chẳng hạn, thường có giá khoảng 150.000 USD, và chi phí bay UAV Reaper rơi vào khoảng 3.500 USD/giờ. F-35 tiêu tốn khoảng 40.000 USD/giờ bay. Chi phí giờ bay của AC-130J không công khai, nhưng phiên bản tiền nhiệm AC-130U, bị loại biên năm 2019, có chi phí trên 40.000 USD/giờ.

Nhân viên bảo trì của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Mỹ nạp tên lửa AGM-114 Hellfire tại Căn cứ Dự bị Không quân March ở California, vào ngày 10/12/2023. Ảnh: US Airforce.

Việc chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công do một tổ công tác phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Miền Nam và Bộ Tư lệnh Các Chiến dịch Đặc biệt (Special Operations Command) thực hiện, có sự tham vấn từ cộng đồng tình báo, theo hai nguồn thạo tin. Tuy nhiên, có nghi vấn về việc liệu mọi người bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công có thực sự là thành viên hay có liên hệ với một trong hàng chục băng nhóm ma túy mà Mỹ đã liệt vào danh sách tổ chức khủng bố hay không.

Trong một số buổi báo cáo trước Quốc hội, bao gồm buổi họp gần nhất, các quan chức chính quyền thừa nhận họ không nhất thiết biết danh tính từng người trên tàu trước khi ra lệnh tấn công. Thay vào đó, các cuộc tấn công được tiến hành dựa trên thông tin tình báo rằng tàu có liên hệ với một băng đảng hay tổ chức tội phạm cụ thể.

Trong khi đó, thêm khí tài hải quân đang di chuyển về vùng Caribe, gồm Nhóm Tấn công Hàng không Mẫu hạm Gerald Ford. Một tỷ lệ đáng kể lực lượng hải quân Mỹ triển khai trên toàn cầu hiện tập trung trong khu vực do Bộ Tư lệnh Miền Nam quản lý từ tháng trước.

Các quan chức chính quyền nói với Quốc hội rằng tàu sân bay Gerald Ford được điều đến để hỗ trợ hoạt động chống ma túy và thu thập tình báo, theo hai nguồn tin; nhưng việc triển khai này làm dấy lên câu hỏi về khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ sớm ra lệnh tấn công nhằm vào Venezuela.

Trong một buổi báo cáo kín vào tháng trước, hai sĩ quan cấp cao thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ không thể giải thích rõ vì sao chính quyền cần nhiều khí tài hùng hậu như vậy chỉ để phá hủy những chiếc thuyền nhỏ, một nguồn thạo tin về phiên họp kín trên Hill nói.

Theo CNN