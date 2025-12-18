Không ồn ào, không hạt nhân: Mẫu tàu ngầm của Nga sắp trở lại sau khi được trang bị tên lửa Zircon

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Alexander Moiseyev, đã xác nhận kế hoạch đóng thêm 2 tàu ngầm tấn công diesel-điện lớp Lada, dự kiến sẽ được đặt ky tại Nhà máy Đóng tàu Admiralty (JSC Admiralty Shipyards) vào năm 2026.

“Chúng tôi đã đưa vào biên chế thêm một tàu, và hai tàu khác hiện đang ở các giai đoạn chế tạo khác nhau. Các hợp đồng cho hai tàu lớp Lada bổ sung đã được ký theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước hiện hành. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tham dự lễ đặt ky của các tàu này rất sớm, vào đầu năm tới. Chúng là nền tảng của lực lượng tàu ngầm phi hạt nhân của Nga”, ông Moiseyev cho biết.

Được phát triển như thế hệ kế nhiệm của dòng tàu ngầm tấn công Kilo nổi tiếng hơn, cho đến nay mới chỉ có 2 tàu lớp Lada được sản xuất, trong đó chiếc đầu tiên gia nhập hạm đội vào năm 2010. Các tàu mới dự kiến sẽ được nâng cấp và sở hữu năng lực vượt trội so với những chiếc được chế tạo trong thập niên 2000.

Tàu ngầm tấn công lớp Lada của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Việc xác nhận kế hoạch nối lại sản xuất tàu ngầm lớp Lada diễn ra ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin ban hành chỉ thị hồi tháng 7 yêu cầu tăng cường sản xuất tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M.

Không giống Hải quân Mỹ – lực lượng chỉ vận hành tàu ngầm tấn công hạt nhân – Nga song song trang bị cả tàu ngầm diesel-điện và tàu ngầm hạt nhân. Trong đó, tàu diesel-điện được sử dụng cho các nhiệm vụ tầm hoạt động ngắn hơn, còn tàu hạt nhân chủ yếu phục vụ mục tiêu phô trương sức mạnh trên các vùng biển xa như Thái Bình Dương, Bắc Cực và Đại Tây Dương.

Nhiều nhà phân tích đánh giá tàu ngầm diesel-điện có độ êm cao hơn, dù nhận định này vẫn gây tranh cãi. Tuy nhiên, chi phí chế tạo và duy trì hoạt động của chúng chỉ bằng một phần nhỏ so với tàu ngầm hạt nhân.

Tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Yasen-M của Hải quân Nga. Ảnh: MW.

Hiện cả hai tàu lớp Lada đang phục vụ đều được triển khai tại khu vực Bắc Cực, dù vẫn chưa rõ các tàu tương lai có được phân bổ cho Hạm đội Thái Bình Dương hay không. Mỗi tàu mang theo 10 ống phóng tên lửa hành trình làm vũ khí chủ lực, và dự kiến sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon thế hệ mới.

Chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân đầu tiên của Nga được trang bị Zircon là tàu lớp Yasen-M mang tên Perm, vào tháng 3 năm nay, sau khi vụ phóng Zircon đầu tiên từ một tàu lớp Yasen diễn ra vào tháng 10/2021.

Sự kết hợp giữa các công nghệ giảm độ ồn tiên tiến của lớp Lada với tên lửa Zircon có tầm bắn khoảng 1.000 km và tốc độ Mach 9 được đánh giá có thể tạo ra thách thức nghiêm trọng đối với các tàu chiến đối phương trong khu vực, biến những tàu ngầm chi phí thấp này thành công cụ tối ưu cho chiến lược phong tỏa và chống tiếp cận trên biển.

Tuy nhiên, việc lớp Lada không được trang bị hệ thống động cơ đẩy không cần không khí (AIP), cũng như không sử dụng pin lithium-ion – vốn đã xuất hiện trên các tàu ngầm diesel-điện thế hệ mới của Nhật Bản và Hàn Quốc – vẫn khiến các tàu ngầm Nga phần nào ở thế bất lợi so với những mẫu diesel-điện tiên tiến nhất đang được triển khai trên thế giới.

Theo MW