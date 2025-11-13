Venezuela đặt quân đội trong tình trạng báo động cao, ứng phó với Mỹ ở Caribe

Chính phủ Caracas đã ra lệnh “triển khai quân quy mô lớn” sau khi một hạm đội hải quân Mỹ tiến vào khu vực Caribe.

Venezuela hôm 12/11 đã đặt toàn bộ lực lượng vũ trang trong tình trạng báo động cao, đồng thời ra lệnh tổng động viên quân đội trên toàn quốc nhằm đáp trả việc Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino López tuyên bố vào hôm 12/11 rằng gần 200.000 binh sĩ đã được huy động và đặt trong trạng thái “sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn”. Các lực lượng lục quân, không quân, hải quân và dự bị đã được lệnh tiến hành diễn tập tác chiến suốt ngày thứ Tư để kiểm tra năng lực phòng thủ của đất nước.

Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi Hải quân Mỹ xác nhận tàu sân bay USS Gerald R. Ford – cùng ba tàu chiến hộ tống – đã tiến vào khu vực thuộc phạm vi giám sát của Bộ Tư lệnh Miền Nam (U.S. Southern Command), vốn bao gồm phần lớn khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Tàu Gerald Ford – tàu sân bay lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Mỹ, với khoảng 4.000 thủy thủ – được tái triển khai từ vùng biển châu Âu sang Mỹ Latinh trong một chiến dịch được cho là nhằm “ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy”. Sự xuất hiện của hạm đội này được cho là đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ tại khu vực Caribe lên khoảng 15.000 người.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần cáo buộc Venezuela hỗ trợ các “tổ chức ma túy khủng bố”, đã ra lệnh điều động hạm đội đến khu vực này vào tháng trước và ám chỉ rằng ông có thể cho phép tấn công lãnh thổ Venezuela. Từ tháng 9, quân đội Mỹ đã thực hiện ít nhất 19 vụ không kích nhằm vào các tàu nhỏ trên vùng biển quốc tế mà Washington tuyên bố là “phục vụ buôn lậu ma túy”, khiến hơn 70 người thiệt mạng, theo các báo cáo truyền thông.

Về phía Venezuela, Tổng thống Nicolás Maduro bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc liên quan đến ma túy, tố cáo Washington “dựng lên một cuộc chiến mới” để biện minh cho việc gia tăng hiện diện quân sự trong khu vực. Ông cho rằng Mỹ đang dùng cái cớ chống buôn ma túy để chuẩn bị cho một chiến dịch lật đổ chính quyền.

Hôm 12/11, ông Maduro đã đăng tải hình ảnh từ các cuộc diễn tập quân sự trên mạng xã hội, khẳng định: “Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, trên mọi địa hình và trong mọi hoàn cảnh”.

Theo hãng Reuters, trích dẫn các tài liệu kế hoạch của Venezuela, phản ứng của nước này còn bao gồm việc chuẩn bị chiến thuật du kích để chống lại mọi cuộc tấn công đường không hoặc trên bộ của Mỹ.

Theo RT