Ông trùm Chen Zhi bị phản bội: Hai đệ tử thân tín biển thủ hàng triệu USD

Điều tra của Hongkong 01 cho thấy Chen Zhi - ông trùm Prince Group Campuchia – điều hành các khu lừa đảo và tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nhưng từng bị các đệ tử tại Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore phản bội.

Teo Kang Yeow Cliff, còn gọi Teo Cliff (Trương Cang Diệu) – người Singapore, quản lý Công ty bất động sản Prince Đài Loan (Trung Quốc) – đã biển thủ 900 triệu Đài tệ (khoảng 226 triệu HKD) và bị chính quyền truy nã. Ông ta bị cáo buộc liên quan đến các trang web cờ bạc giả, cung cấp nguồn vốn cho băng đảng “Tứ Hải Bang” ở đảo Đài Loan; trong khi Wong Wai Kay David (Hoàng Đại Vệ), giám đốc điều hành family office tại Singapore, cũng bị buộc tội biển thủ 5,84 triệu SGD (khoảng 35 triệu HKD).

Điều tra của Hong Kong 01 phát hiện cả hai nhân vật cấp cao này từng đến Hong Kong mở công ty liên kết của Prince Group. Các công ty này hiện vẫn còn đăng ký và được Trần Tú Linh (Chen Xiuling / Karen) – người quản lý tài chính của Chen Zhi tại Singapore tiếp quản. Trong cuộc phỏng vấn với báo The Times (Anh), Teo Kang Yeow khẳng định mình vô tội và tiết lộ nhiều chi tiết về quá trình tiếp xúc với Chen Zhi.

Teo Kang Yeow (Trương Cang Diệu). Ảnh: HK01.

Các công ty liên kết tại Hong Kong không nằm trong danh sách trừng phạt

Mỹ tuyên bố trừng phạt 146 thực thể và cá nhân thuộc Prince Group, nhiều công ty được đăng ký với tên giống nhau tại các quốc gia. Ví dụ, “Skyline Investment” có công ty cùng tên tại Singapore và Campuchia, là công ty đầu tư cá nhân của Chen Zhi; còn “Warp Data” tại Lào phụ trách đào Bitcoin và rửa tiền bằng tiền mã hóa.

Hong Kong 01 phát hiện Trần Chí cũng thông qua đồng phạm đăng ký các công ty tại Hong Kong dưới tên “Skyline” và “Warp”, nhưng các công ty này không nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Teo Kang Yeow, công dân Singapore vào tháng 3/2018 và 1/2019 lần lượt đăng ký hai công ty tại Hong Kong mang tên Skyline Investment Management (HK) Limited và WarpCapital Yacht Management Limited.

Chen Zhi là cổ đông hoặc người sáng lập 9 công ty ở Singapore. Ảnh: HK01.

Teo Kang Yeow biển thủ 900 triệu Đài tệ

Năm 2019, Teo Kang Yeow đến Đài Loan thành lập “Công ty Đầu tư Bất động sản Prince Đài Loan”, quảng bá cho người Đài mua nhà và khu nghỉ dưỡng ở Campuchia.

Tuy nhiên, Teo Kang Yeow nhanh chóng nổi lòng tham, biển thủ công quỹ. Theo bản án của Tòa án Đài Bắc, năm 2020 Teo đã chuyển tiền của bốn công ty liên kết thuộc Prince Đài Loan vào tài khoản cá nhân, tổng cộng 26,51 triệu USD và 67,91 triệu Đài tệ – tổng cộng tương đương 900 triệu Đài tệ (226 triệu HKD). Sau khi từ chức, hành vi này được phát hiện vào năm 2021, và hiện Teo bị truy nã tại Đài Loan.

Teo Kang Yeow còn bị nghi hỗ trợ Tứ Hải Bang hút tiền. Teo đồng thời là người phụ trách “Daniu Technology” tại Đài Loan. Công ty này bị cảnh sát Đài Loan triệt phá vào tháng 10/2021 vì hỗ trợ vận hành các trang web cờ bạc ở nước ngoài và có quan hệ mật thiết với băng đảng “Tứ Hải Bang – Hải Cự Đường”, bị cáo buộc dùng trang web cờ bạc giả để hút tiền cho băng nhóm.

Bốn lãnh đạo của Daniu Technology đã bị kết án, nhưng Teo Kang Yeow không bị truy tố…

The Times (Anh) đăng bài phỏng vấn Teo Kang Yeow. Ảnh: HK01.

Các công ty tại Hong Kong thuộc “cánh tay phải” của Chen Zhi

Sau khi bị truy nã năm 2021, Teo Kang Yeow rút khỏi các công ty Hong Kong. “Skyline” được chuyển giao cho Trần Tú Linh (Chen Xiuling / Karen) làm giám đốc, cổ đông là một quỹ tại Mauritius; “WarpCapital Yacht Management” được chuyển cho Tan Zhenyang người Singapore.

Tháng 5/2025, Trần Tú Linh tiếp tục thành lập “WarpCapital Limited” tại Hong Kong. Hiện chưa rõ các công ty này hoạt động cụ thể trong lĩnh vực nào. Trần Tú Linh cũng nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vì phụ trách giám sát các công ty của Prince Group tại Mauritius, Đài Loan và Singapore, bao gồm công ty sở hữu du thuyền xa hoa của Chen Zhi và family office DW Capital tại Singapore.

Trần Tú Linh (trong khoanh đỏ) được Mỹ coi là cánh tay phải của Chen Zhi.

﻿Ảnh: HK01.

Teo Kang Yeow tiết lộ về Chen Zhi

Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 11, Teo cho biết lần đầu gặp Chen Zhi vào năm 2014. Khi đó Chen mới chỉ là chủ một công ty dịch vụ Internet tại Phnom Penh, cần lập công ty con ở Singapore để xin visa. Ông ta không ngờ chỉ ba năm sau Chen Zhi đã trở thành một ông chủ giàu có, đầy hàng hiệu.

Teo phủ nhận mình biển thủ công quỹ, nói rằng ông ta không kiểm soát dòng tiền, chỉ là “người ngoài vô tội”, và khi phát hiện vấn đề vào năm 2021 đã báo cáo với cơ quan tài chính.

Teo cũng tiết lộ rằng sau khi Trung Quốc lập tổ chuyên trách đối phó đánh bạc xuyên biên giới liên quan đến Prince Group vào năm 2020 và ngân hàng Đài Loan bắt đầu siết kiểm tra, tập đoàn đã tìm cách chuyển tiền sang Mỹ hoặc Anh. Phía Mỹ từ chối visa của gần như toàn bộ các thành viên cấp cao của Prince, trong khi Anh lại nhanh chóng cấp visa đầu tư “Tier-1” cho họ.

Một hoạt động truyền thông của De Majestic Vines ở Singapore. Ảnh: HK01.

Wong Wai Kay David biển thủ 5,84 triệu SGD

Tại Singapore, Chen Zhi cũng bị chính người trong nội bộ “phản bội”. Theo hồ sơ tòa án Singapore, công ty family office (Văn phòng gia đình) DW Capital của Chen Zhi kiện Wong Wai Kay, hay David Wong (Hoàng Đại Vệ) vì biển thủ 5,84 triệu SGD từ tài khoản công ty tại Ngân hàng OCBC.

DW Capital cho biết David Wong ngăn nhân viên các công ty khác của Chen Zhi vào văn phòng, từ chối giao nộp tài liệu sau khi bị bãi nhiệm, và sau đó họ phát hiện ông ta đã chiếm đoạt tiền.

David Wong nhiều lần viện lý do sức khỏe để không ra tòa. Năm 2022, tòa án ra phán quyết vắng mặt, buộc ông ta phải chịu khoản nợ 12 triệu SGD (khoảng 71,5 triệu HKD). David Wong, 55 tuổi, đã nộp đơn xin phá sản.

Hong Kong 01 phát hiện David Wong cũng từng mở công ty rượu “De Majestic Vines Limited” tại Hong Kong, đồng thời là giám đốc và cổ đông của công ty cùng tên tại Singapore, kinh doanh rượu ngoại.

Công ty tại Hong Kong đã bị xóa tên năm 2024, công ty tại Singapore đã thay đổi giám đốc, tài khoản mạng xã hội không còn cập nhật, và cũng không thể truy cập trang web nữa.

