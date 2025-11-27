Đế chế ngầm của Prince Group và Chen Zhi ở Hong Kong bị truyền thông phanh phui

Kết quả điều tra của HongKong 01 cho thấy các tài sản và hoạt động kinh doanh có liên quan đến Prince Group và Chen Zhi (Trần Chí) tại Hong Kong không chỉ giới hạn ở khối bất động sản trị giá 4 tỷ HKD như đã biết trước đây.

Người đại diện của Chen Zhi bị trừng phạt

Khâu Dụng (Qiu Yong), người sở hữu hộ chiếu Campuchia và Saint Lucia, đồng thời là cổ đông của các công ty liên quan bị trừng phạt, đang kinh doanh rượu tại Hồng Kông và Ma Cao. Nhiều công ty của Khâu Dụng đặt trụ sở tại “đại bản doanh” của Chen Zhi ở Hong Kong — số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui và thậm chí có công ty cho vay được cấp phép tại Hong Kong.

Cảnh sát Singapore đã thu giữ một số lượng lớn rượu cao cấp của Tập đoàn Hoàng Tử (Prince Group) ở nước này. Một người am hiểu về tập đoàn này nói với phóng viên HongKong 01 rằng các nhân vật liên quan đến Chen Zhi cũng kinh doanh rượu tại Hồng Kông và Ma Cao.

Tòa nhà số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui, là “đại bản doanh” của nhiều công ty do Chen Zhi nắm giữ. Ảnh: HK01.

Trong danh sách 146 cá nhân và công ty bị Mỹ trừng phạt liên quan đến Prince Group của Chen Zhi, có Chu Vân (Zhou Yun hay “Sandy Zhou”) và nhiều công ty “Mighty Divine” đứng dưới tên bà ta. Những công ty này đã bị Ủy ban Chứng khoán và Sở Bảo hiểm Hồng Kông thu hồi giấy phép. Trong đó, Mighty Divine Trust (Hong Kong) Limited nằm trong danh sách trừng phạt; một cổ đông khác của công ty là Khâu Dụng (Qiu Yong) — người có hoạt động kinh doanh rượu tại Hồng Kông và Ma Cao.

Khâu Dụng sử dụng hộ chiếu Campuchia và Saint Lucia, hiện nắm giữ tới 8 công ty tại Hồng Kông, 2 công ty đã giải thể là: “Công ty Văn hóa kỹ thuật số Giao dịch rượu quốc tế” và “Công ty Kinh tế số hóa kho rượu Micro”.

Khâu Dụng, người đại diện của Chen Zhi ở Hong Kong. Ảnh: HK01.

Cả 2 công ty ban đầu đều đăng ký tại tầng 5, số 68 đường Kimberley - là “đại bản doanh” của nhiều công ty do Chen Zhi nắm giữ gián tiếp qua công ty BWI (Bow Long Wine Industry) và các công ty khác ở Hong Kong.

Sau này, hai công ty rượu của Khâu Dụng chuyển sang sử dụng một cửa hàng tầng trệt. Chủ sở hữu là “Hong Kong Old wine Forest Trading Co. Ltd.”, do Ngũ Sinh Lợi (NG Sang Lei) – người mang hộ chiếu Macau. Cả Khâu Dụng và Ngũ Sinh Lợi đều khai địa chỉ cư trú tại Ma Cao.

Khi phóng viên đến cửa hàng vào tháng 11, thấy biển hiệu ghi “Bow Long Wine Industry” với dòng chữ “Bán buôn rượu vang”. Quầy hàng không bày hàng, chỉ có ít chai rượu đặt dưới đất, nhiều thùng giấy chồng lên nhau, thư từ chưa mở chất đống, thùng rác đầy các bì thư chưa mở.

Cửa hàng của BWI hiện đã đóng cửa, ngừng kinh doanh. Ảnh: HK01.

Các chủ cửa hiệu gần đó cho biết cửa hàng này do người Macau điều hành, đã lâu không mở cửa, nhưng thỉnh thoảng có người vào lấy hàng.

Theo báo chí Macau, Khâu Dụng là Chủ tịch Bow Long Wine Industry, còn Ngũ Sinh Lợi là Giám đốc. Công ty này đăng ký thành lập năm 2019, hủy bỏ tháng 10/2025, từng quyên tặng 1,5 triệu dollar Macau và 60.000 khẩu trang cho tỉnh Hồ Bắc trong thời điểm dịch COVID-19.

Phủ nhận liên quan Chen Zhi

Ngũ Sinh Lợi trả lời báo chí rằng bà ta không quen biết Chen Zhi và đã lâu không hợp tác với Khâu Dụng. Tuy nhiên, dữ liệu đăng ký kinh doanh của Macau cho thấy Khâu Dụng vẫn là cổ đông lớn kiêm Chủ tịch Bow Long Wine Industry.

Khâu Dụng nắm cổ phần công ty thế chấp của doanh nghiệp niêm yết; ngoài ra, còn làm giám đốc 6 công ty đang hoạt động khác tại Hong Kong, các công ty này đều có cổ đông là các đơn vị của Bảo Long (BWI). Thư ký công ty là Triệu Mộng Dao (Zhao Mengyao) — cũng là cổ đông của Mighty Divine Trust (Hong Kong) Limited của Chu Vân – công ty nằm trong danh sách bị trừng phạt. Bảo Long và nhiều công ty cùng đăng ký tại lầu 8, số 68 đường Kimberley, địa chỉ trùng với các công ty của Chu Vân.

Khâu Dụng và Ngũ Sinh Lợi trong một hoạt động của BWI năm 2020, Ảnh: HK01.

Khâu Dụng còn là giám đốc của Premium Financial Limited, một công ty cho vay được cấp phép. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong, từ năm 2019, cổ đông lớn của công ty niêm yết Highway Holdings đã đem hơn 70% cổ phần thế chấp cho Khâu Dụng thông qua Premium Financial Limited.

Đại bản doanh của Chen Zhi có giấy phép kinh doanh nhà hàng

Theo dữ liệu của Cục Vệ sinh Môi trường Hong Kong, Tầng 5 số 68 Kimberley Road có một nhà hàng tên “P.” vẫn còn nắm giữ giấy phép. Triệu Mộng Dao vào tháng 5/2025 đã đại diện nhà hàng nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép kinh doanh rượu. Nhà hàng do Công ty Zhiren (Hong Kong) Limited (Trí Nhiệm) điều hành, Ban giám đốc gồm một người mang hộ chiếu Campuchia là Luo Brendon và Quản Chí Thông (Guan Zhicong), một người mang hộ chiếu Hong Kong.

Chen Zhi thị sát một dự án bất động sản. Ảnh: HK01.

Tuy nhiên, khi phóng viên đến tòa nhà vào giữa tháng 11, bảo vệ chặn lại ở sảnh, khẳng định tầng 5 không có nhà hàng hoạt động và ngăn cản, không cho phóng viên lên tầng.

Hai cửa hàng khác tầng trệt của tòa nhà này hiện đang cho một nhà hàng phương Tây và một tiệm bánh thuê. Nhân viên nhà hàng nói, chỉ sau khi tin tức về việc tòa nhà thuộc sở hữu công ty bị trừng phạt được đăng tải, họ mới biết tình hình — việc đóng tiền thuê hiện vẫn bình thường, nhưng tương lai thì không rõ.

Theo Hongkong01