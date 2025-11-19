Chen Zhi bị lộ mua căn hộ hạng sang và lập 3 công ty tại Nhật Bản để “xin tư cách cư trú dài hạn”

Sau Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore và Hong Kong, nay đến lượt truyền thông Nhật Bản phanh phui Chen Zhi (Trần Chí) ông chủ của Prince Group, Campuchia bí mật mua nhà ở Tokyo, lập công ty và nghi rửa tiền ở Nhật.

Chen Zhi lập 3 công ty ở Tokyo

Chủ tịch Prince Group Holdings (Thái Tử Group) của Campuchia – Chen Zhi (Trần Chí) – người đang bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc dính líu tới các vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn và rửa tiền, bị điều tra tại nhiều quốc gia. Mới đây truyền thông Nhật tiếp tục tiết lộ Chen Zhi đã thông qua công ty con để mua một căn hộ sang trọng tại Tokyo.

Giới phân tích nghi ngờ Chen Zhi định dùng hình thức “khởi nghiệp nhập cư” để xin tư cách cư trú dài hạn tại Nhật Bản. Một phần dòng tiền liên quan cũng bị nghi đã được rửa và chảy vào Nhật.

Theo Kyodo News ngày 18/11, những năm gần đây Chen Zhi lần lượt lập 3 công ty tại Nhật, gồm: Prince Japan – công ty tư vấn thành lập năm 2023 tại Shibuya; Canopy Sands Development Japan Co. – công ty bất động sản lập năm 2024 tại Chiyoda; một công ty khác được lập vào năm 2022.

Những công ty này đã tổ chức nhiều hội thảo tại Nhật Bản nhằm quảng bá việc đầu tư vào các dự án cao cấp ở Campuchia. Tuy nhiên, các dự án đó bị nghi sử dụng tiền phạm tội để phát triển và bán ra nhằm mục đích rửa tiền.

Hồ sơ đăng ký Công ty Canopy Sands Development Japan Co. của Chen Zhi.

﻿Ảnh: Kyodo.



Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký pháp nhân, Kyodo xác nhận Chen Zhi hiện sở hữu một căn hộ cao cấp tại khu Kita-Aoyama, quận Minato, Tokyo. Diện tích các căn hộ trong tòa nhà này đều trên 150 m², nếu cho thuê có thể có giá hàng triệu yen mỗi tháng, và một số căn hộ cũ rao bán với giá hơn 1,6 tỷ yen (10,33 triệu USD). Nhiều cư dân được phỏng vấn cho biết chưa từng gặp Chen Zhi trong khu nhà của họ.

Nhiều hãng tin quốc tế nhận định việc Chen Zhi lập công ty và mua bất động sản đắt đỏ ở Tokyo có thể nhằm xin tư cách cư trú theo diện “quản lý – kinh doanh” tại Nhật Bản.

Tuy nhiên, từ ngày 16/10/2024, điều kiện của diện này đã được siết chặt: Vốn đăng ký trước đây mức tối thiểu 5 triệu yen đã tăng lên 30 triệu yen. Các công ty của Chen Zhi tại Nhật chỉ có vốn 5 triệu yen, đúng bằng mức tối thiểu theo quy định cũ.

Theo hồ sơ pháp nhân, ban đầu, Chen Zhi đăng ký địa chỉ cư trú gần trụ sở Prince Group tại Phnom Penh. Nhưng đến năm 2024, khi Prince Group lập công ty bất động sản tại quận Chiyoda, Tokyo, địa chỉ đăng ký của ông được chuyển sang một căn hộ cao cấp tại quận Minato của Tokyo. Tuy nhiên, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ chính thức truy tố ngày 14/10, đến ngày 24/10, địa chỉ cư trú của ông ta lại được chuyển về Phnom Penh. Nguồn tin cho Kyodo biết Chen Zhi thường xuyên sang Nhật, nhưng hành tung rất kín tiếng.

Cảnh sát Đài Bắc khám xét và tịch thu tài liệu, tài sản của Prince Group. Ảnh: LTN.



Khi vụ việc tiếp tục lan rộng, dư luận đặt câu hỏi liệu các tài sản của Chen Zhi tại Nhật có bị đóng băng hoặc tịch thu hay không. Dù Mỹ và Nhật chưa công bố tiến độ điều tra, giới luật sư nhận định rằng nếu xác định có hành vi rửa tiền, Nhật Bản có thể dựa trên cơ chế hợp tác quốc tế về chống tội phạm tài chính để mở điều tra, thậm chí hỗ trợ tịch thu tài sản.

Vụ việc hiện vẫn được nhiều quốc gia đồng thời điều tra. Việc này cũng có thể tác động đến chính sách tiếp nhận đầu tư và quy định cư trú diện khởi nghiệp của Nhật Bản trong tương lai – một chủ đề đang được cộng đồng quốc tế đặc biệt chú ý.

Nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ điều tra Chen Zhi và Prince Group

Trước đó, ngày 14/10, chính quyền Mỹ cáo buộc Prince Group dính líu đến các vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, rửa tiền xuyên quốc gia và yêu cầu tịch thu số tài sản Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD của Chen Zhi.

Đứng trước sức ép trừng phạt, ngày 11/11 Prince Group ra tuyên bố bác bỏ toàn bộ cáo buộc, nói quá trình điều tra “không có căn cứ” và nghi ngờ mục đích là nhằm “tịch thu bất hợp pháp hàng chục tỷ USD tài sản”. Tuy vậy, Mỹ và Anh đã đồng loạt áp lệnh trừng phạt vào tháng 10, và nhiều nước khác đang tiếp tục điều tra.

Chen Zhi kêu oan. Góc bên phải là thư của nhóm luật sư của Chen Zhi gửi Thẩm phán Tòa án Quận phía Đông New York yêu cầu gia hạn thời hạn nộp đơn yêu cầu bồi thường đến ngày 19/1/2026. Ảnh: Singtao.



Tại Hàn Quốc, trong tháng 10 hơn 91 tỷ won mà Prince Group gửi tại các chi nhánh ngân hàng Campuchia ở đây đã bị phong tỏa. Sự việc khiến hàng dài người Campuchia đổ xô đến Prince Bank rút tiền, dẫn đến nguy cơ “bank run” (rút tiền đồng loạt), buộc nhiều chi nhánh phải tạm ngừng giao dịch. Prince Bank là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Campuchia.

Tại Singapore, ngày 30/10, cảnh sát đã niêm phong 6 bất động sản của Chen Zhi tại đảo quốc này và ban hành lệnh cấm xử lý đối với các tài sản tài chính liên quan đến Prince Group và Chen Zhi– bao gồm tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt – tổng trị giá hơn 150 triệu SGD. Họ cũng đưa một du thuyền, 11 siêu xe và nhiều chai rượu quý của Chen Zhi vào danh sách cấm giao dịch. Chính phủ Singapore cũng chấm dứt ưu đãi thuế dành cho hai văn phòng gia đình liên quan đến Prince Group.

Tại Hong Kong, ngày 4/11, cảnh sát đã đóng băng số tài sản trị giá khoảng 2,75 tỷ HKD liên quan một đường dây tình nghi rửa tiền và lừa đảo viễn thông xuyên biên giới. Số tài sản bị đóng băng gồm tiền mặt, cổ phiếu, quỹ… Dù không nêu đích danh Chen Zhi hay Prince Group, nhưng cảnh sát Hong Kong không bác bỏ khi được hỏi có phải tài sản bị đóng băng có liên quan đến Prince Group.

Một số trong số 26 xe sang của Chen Zhi bị cảnh sát Đài Bắc thu giữ. Ảnh: CNA.



Cũng trong ngày 4/11, Viện kiểm sát thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) thông báo đã tịch thu hơn 4,5 tỷ Đài tệ tài sản liên quan Prince Group và bắt giữ 25 nghi phạm. Theo tuyên bố, đường dây do Chen Zhi cầm đầu đã thực hiện các hoạt động lừa đảo tại Campuchia và xây dựng mạng lưới doanh nghiệp phức tạp tại đây để rửa tiền. Lực lượng chức năng đã khám xét 47 địa điểm tại Đài Bắc, tịch thu 18 bất động sản (trong đó có 11 căn hộ sang trọng), 48 chỗ đỗ xe, 26 xe siêu sang (Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini…), và phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng với tổng số dư hơn 230 triệu Đài tệ.

Đầu tháng 11, Prince Group đã ra tuyên bố bác bỏ toàn bộ cáo buộc rửa tiền và lừa đảo, gọi điều tra của Mỹ – Anh là “không có căn cứ”, và cho rằng mục tiêu là “nhằm tịch thu trái phép hàng chục tỷ USD tài sản”. Nhưng Mỹ và Anh đã áp đặt trừng phạt từ tháng 10, nhiều quốc gia khác cũng đang điều tra, khiến các dòng tiền và tài sản ở nước ngoài của Chen Zhi trở thành tâm điểm theo dõi.

Theo Sina, Singtao, Exmoo