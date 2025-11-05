Tài sản của Chen Zhi tại Đài Loan bị phong tỏa: 26 siêu xe bị thu giữ, 25 đồng bọn bị bắt

Sau khi Tập đoàn Thái Tử (Prince Group) – đường dây lừa đảo ở Campuchia bị Bộ Tài chính Mỹ áp đặt trừng phạt và thu giữ lượng Bitcoin trị giá 15 tỷ USD, nhiều quốc gia và khu vực đồng loạt truy xét tài sản của tập đoàn này.

Phong tỏa tài khoản, bắt 25 nghi phạm, thu giữ 26 siêu xe

Theo tin của CNA, Viện Kiểm sát quận Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) cho biết tập đoàn Thái Tử (Prince Group) do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu bị cáo buộc hoạt động lừa đảo tại Campuchia, đồng thời lập mạng lưới doanh nghiệp lớn tại nhiều quốc gia để rửa tiền.

Ngày 8/10, các công tố viên liên bang Mỹ đã truy tố Chen Zhi và một số người khác. Ngày 14/10, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt, đưa 9 công ty tại Đài Loan cùng 3 người có liên quan vào danh sách chế tài.

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát Đài Bắc đã phối hợp cảnh sát mở rộng khám xét 47 địa điểm liên quan đến Chen Zhi và tập đoàn Thái Tử, tạm giữ 25 người và phong tỏa số tài sản trị giá hơn 4,5 tỷ Đài tệ.

Một nghi phạm bị cảnh sát Đài Loan bắt giữ. Ảnh: SETN.



Viện Kiểm sát cho biết sau khi nhận được thông tin, cơ quan đã lập hồ sơ điều tra từ ngày 15/10, phân tích và thu thập chứng cứ đối với hoạt động phi pháp của tập đoàn Thái Tử tại Đài Loan, và phối hợp cảnh sát tiến hành lệnh khám xét và bắt giữ.

Lực lượng điều tra đã khám xét nơi ở của các nhân vật cấp cao và thành viên tổ chức tại Đài Loan, cũng như trụ sở các công ty liên quan như Thiên Húc, Hạo Nguyệt, Neal, Prince Taiwan, Liên Phàm…, đồng thời bắt giữ 25 nghi phạm và triệu tập 10 nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, để bảo toàn tài sản vụ án, công tố viên đã đề nghị tòa án tịch thu 18 bất động sản (bao gồm 11 căn hộ tại dự án Hòa Bình Đại Uyển và 48 chỗ đỗ xe – tổng giá trị định giá theo giao dịch thực tế là hơn 3,814 tỷ Đài tệ).

26 xe sang, trong đó có nhiều siêu xe đã bị nhà chức trách Đài Loan thu giữ.

﻿ Ảnh: Singtao.



Cơ quan công tố cũng đề nghị tịch thu 26 siêu xe gồm Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche… (tổng giá trị hơn 477,58 triệu Đài tệ) và 60 tài khoản ngân hàng (có số dư hơn 235,87 triệu Đài tệ). Tổng giá trị tài sản bị đóng băng lên đến hơn 4,527 tỷ Đài tệ. Tòa án Đài Bắc đã ra phán quyết phê chuẩn lệnh phong tỏa từ ngày 27/10.

Hong Kong siết tài sản của Chen Zhi

Sau khi Mỹ và Đài Loan đồng loạt hành động đối với Tập đoàn Thái Tử liên quan đường dây lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia, Hong Kong cũng bắt đầu siết chặt các tài sản tài chính của Chen Zhi.

Theo truyền thông Hong Kong, Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng tương lai (SFC) đã yêu cầu rà soát khẩn cấp giao dịch của các công ty liên quan là Hing Seng Limited và Chi Ho Tat (GeoTech), đồng thời giám sát chặt các biến động cổ đông nhằm ngăn chuyển nhượng cổ phần bất thường. Bên cạnh đó, Cơ quan Tình báo Tài chính (JFIU) đã kích hoạt cơ chế báo cáo giao dịch đáng ngờ, yêu cầu nhiều ngân hàng tạm đóng băng tài khoản của Chen Zhi và các đơn vị liên kết.

Các nhân viên công vụ khám xét thu giữ tài liệu của Prince Group tại trụ sở trong tòa nhà Taipei 101. Ảnh: Singtao.



Hệ thống ngân hàng Hong Kong, bao gồm các tổ chức lớn như HSBC, Standard Chartered và Ngân hàng Trung Quốc (Hong Kong), đã ngừng giải ngân và phong tỏa các giao dịch có liên quan, tránh nguy cơ dòng tiền bị điều chuyển sang các trung tâm tài chính quốc tế hoặc sang thị trường tiền điện tử ẩn danh.

Tòa án Tối cao Hong Kong cũng đang xem xét ban hành lệnh đóng băng tài sản (Freezing Order) đối với cổ phần công ty, bất động sản và các tài sản giá trị lớn của Chen Zhi tại đặc khu. Đây là thủ tục thường được áp dụng trong các vụ nghi ngờ rửa tiền xuyên biên giới, nhằm ngăn tài sản bị tẩu tán trước khi hoàn tất điều tra.

Giới quan sát nhận định việc Hong Kong ra tay nhanh chóng lần này không chỉ xuất phát từ áp lực quốc tế, mà còn nhằm bảo vệ vị thế trung tâm tài chính của đặc khu. Việc để mạng lưới tội phạm lợi dụng hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán có thể gây tổn hại uy tín, đồng thời làm gia tăng rủi ro bị đưa vào danh sách giám sát chống rửa tiền.

Theo SingTao, Yahoo