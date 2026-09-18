Ông Trần Thanh Lâm được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 18/9, Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trao quyết định chỉ định Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải nhấn mạnh việc Đảng ủy cấp trên xem xét, quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần này được tiến hành chặt chẽ, đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về công tác cán bộ,

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: TTXVN.

Ông Trần Thanh Lâm là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều cương vị công tác trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, báo chí, xuất bản; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong sâu sát, gắn bó với cơ sở.

Nhấn mạnh Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương là đảng bộ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, ông Nguyễn Long Hải nêu rõ trong bối cảnh cơ quan vừa trải qua quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chủ trương của Trung ương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ nói chung và Bí thư Đảng ủy nói riêng là rất quan trọng.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên đề nghị ông Trần Thanh Lâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Đáng chú ý, trong đó có nhiệm vụ khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan và đời sống của cán bộ, đảng viên.

Tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp phù hợp...

Nhận nhiệm vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm, bày tỏ ý thức sâu sắc nhiệm vụ này là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề; khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc sau sắp xếp; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, thông suốt, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan và đời sống của cán bộ, đảng viên.

Ông Lâm cho biết sẽ tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, nhất là công tác tham mưu trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, tuyên truyền trong tình hình mới; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp phù hợp.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nhấn mạnh việc coi trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nêu rõ kết quả công tác của Đảng bộ trong thời gian tới là kết tinh của sức mạnh đoàn kết, sự đồng lòng của cả tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ, ông Trần Thanh Lâm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cấp trên.

Ông Trần Thanh Lâm, sinh năm 1973, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn Ths Quản trị thông tin. Từ tháng 2/2017-12/2021, ông giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (từ 8/2019), Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch Thường trực Liên chi hội Nhà báo Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ 12/2021-3/2024, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Từ 3/2024-6/2025, ông làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Từ 6/2025, ông Lâm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV (từ 1/2026).