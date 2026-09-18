Tiền gửi cá nhân lập kỷ lục mới, vượt mốc 11,2 triệu tỷ đồng

Đến cuối tháng 7, tiền gửi của cá nhân tại các tổ chức tín dụng vượt mốc hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng 8,56% so với cuối năm 2025 và tiếp tục xác lập kỷ lục mới.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của cá nhân tại các tổ chức tín dụng tháng 7 đạt hơn 11,2 triệu tỷ đồng, tăng khoảng hơn 152.000 tỷ đồng so với tháng 6 liền trước và tăng 8,56% so với cuối năm 2025.

Đây là mức cao nhất của tiền gửi người dân vào hệ thống ngân hàng. Tiền gửi tháng 6 liền trước đạt hơn 11,068 triệu tỷ đồng, cao hơn 734.000 tỷ đồng so với cuối năm 2025 là lần đầu tiên tiền gửi cư dân vượt 11 triệu tỷ đồng.

Trước đó, tháng 10/2025 là lần đầu tiên hệ thống ngân hàng ghi nhận tiền gửi của người dân vượt 10 triệu tỷ đồng và tăng liên tục cho đến nay.

Cũng tính đến cuối tháng 7/2026, tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt khoảng 6,24 triệu tỷ đồng, tăng 0,98% so với cuối năm 2025.

Nguồn: SBV.

Đà tăng của tiền gửi dân cư diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động tăng nhanh trong cùng giai đoạn khiến lãi suất trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy người dân gửi tiền.

Trước đó, trong một cuộc trao đổi với VietTimes, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Ngân hàng Đầu tư - Chứng khoán An Bình, cho biết trước đây có sóng bất động sản, sóng vàng, nên người dân rót tiền vào các kênh đầu tư này, thậm chí còn sử dụng thêm đòn bẩy tài chính. Nhưng trong những tháng đầu năm, hầu hết kênh đầu tư đều gặp khó, chỉ có lãi suất tiền gửi tăng lên. Do đó, sự gia tăng của quy mô tiền gửi dân cư là sự phản ánh chính xác hành vi tài chính của người dân và nhà đầu tư.

Còn ông Nguyễn Quang Huy, CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, cho rằng lãi suất là một động lực quan trọng nhưng chưa phải là toàn bộ câu chuyện.

"Tiền gửi tăng còn đến từ nhu cầu tích lũy và dự phòng của người dân, xu hướng ưu tiên tài sản có tính an toàn và thanh khoản, sự thay đổi tương quan lợi suất - rủi ro giữa các kênh đầu tư, cùng sự thuận tiện ngày càng cao của ngân hàng số. Vì vậy, mức tăng tiền gửi nên được nhìn trong tổng thể hành vi phân bổ tài sản của khu vực dân cư, thay vì quy hoàn toàn về biến động lãi suất", ông Huy nhấn mạnh.